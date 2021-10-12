Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея)

Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
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