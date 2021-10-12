 Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.10.2021

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Культура и стиль жизни

Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея)

Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!

  • Anuga-2021. Замороженный песто

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Замороженный соус

    Дымящиеся спагетти под обжигающим острым соусом... Можно так. А можно и иначе. Ледяные кубики песто представлены среди необычных инноваций на крупнейшей в мире продовольственной выставке Anuga, которая до 13 октября проходит в Кельне. Песто тает на пасте и во рту.

  • Anuga-2021. Разноцветный картофель фри

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Разноцветная картошка

    В Германии картофель фри любят с кетчупом и майонезом. Золотистый картофель, желтоватый майонез и красный кетчуп - вкусно, но однообразно. Anuga представляет картофель фиолетового и оранжевого цветов - забавно и без красителей. Биопродукты по-прежнему в тренде.

  • Anuga-2021. Чипсы из сушеного лосося

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Лососевые чипсы

    Самые интересные новинки Anuga представляет в специальном выставочном разделе. Из более тысячи продуктов были отобраны 67, которые убедили с точки зрения концепции, инноваций, экологичности и креативности. Так среди лучших новинок выставки оказались эти чипсы из сушеного лосося.

  • Anuga-2021. Веганский салат со вкусом морепродуктов

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Не рыба, не мясо

    По-прежнему в тренде - заменители мяса и рыбы. Этот веганский салат с горошком имеет растительную основу, но по вкусу напоминает салат из морепродуктов. Альтернативы традиционному мясу выращивают из клеток в лаборатории или получают из насекомых. Вариантов очень много.

  • Anuga-2021. Чайный квас

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Чайный квас

    Прохладительный напиток из чайного гриба, именуемый комбуча, уже давно прижился в Европе и представлен на ярмарке в самых разных видах - от лимонада до шнапса.

  • Anuga-2021. Протеиновые батончики из конины

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Лошадиная сила

    Протеиновые батончики из конины далеко не у всех вызовут радостные гастрономические эмоции. Но и они следуют двум явным тенденциям года: продукты в моде ныне натуральные и полезные для здоровья. А вкусно это или нет - каждый решает сам.

  • Anuga-2021. Вино из водорослей

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Вино из водорослей

    Именуемые "Спирулина" сине-зеленые водоросли из рода цианобактерий уже давно известны как превосходный источник белка, кислот и витаминов. Теперь их можно не только есть в виде лепешек и добавлять в пищу в форме таблеток и порошка, но и пить из элегантных винных бокалов.

  • Anuga-2021. Оливки вместо семечек

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Вместо конфеток и семечек

    Гурманская и некалорийная альтернатива бутербродам с собой - оливки и маслины различных вкусов в экологичных упаковках. С такой закуской длительные поездки вдали от тапас-баров уже не будут казаться утомительными...

    Автор: Фридель Таубе, Элла Володина


  • Anuga-2021. Замороженный песто

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Замороженный соус

    Дымящиеся спагетти под обжигающим острым соусом... Можно так. А можно и иначе. Ледяные кубики песто представлены среди необычных инноваций на крупнейшей в мире продовольственной выставке Anuga, которая до 13 октября проходит в Кельне. Песто тает на пасте и во рту.

  • Anuga-2021. Разноцветный картофель фри

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Разноцветная картошка

    В Германии картофель фри любят с кетчупом и майонезом. Золотистый картофель, желтоватый майонез и красный кетчуп - вкусно, но однообразно. Anuga представляет картофель фиолетового и оранжевого цветов - забавно и без красителей. Биопродукты по-прежнему в тренде.

  • Anuga-2021. Чипсы из сушеного лосося

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Лососевые чипсы

    Самые интересные новинки Anuga представляет в специальном выставочном разделе. Из более тысячи продуктов были отобраны 67, которые убедили с точки зрения концепции, инноваций, экологичности и креативности. Так среди лучших новинок выставки оказались эти чипсы из сушеного лосося.

  • Anuga-2021. Веганский салат со вкусом морепродуктов

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Не рыба, не мясо

    По-прежнему в тренде - заменители мяса и рыбы. Этот веганский салат с горошком имеет растительную основу, но по вкусу напоминает салат из морепродуктов. Альтернативы традиционному мясу выращивают из клеток в лаборатории или получают из насекомых. Вариантов очень много.

  • Anuga-2021. Чайный квас

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Чайный квас

    Прохладительный напиток из чайного гриба, именуемый комбуча, уже давно прижился в Европе и представлен на ярмарке в самых разных видах - от лимонада до шнапса.

  • Anuga-2021. Протеиновые батончики из конины

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Лошадиная сила

    Протеиновые батончики из конины далеко не у всех вызовут радостные гастрономические эмоции. Но и они следуют двум явным тенденциям года: продукты в моде ныне натуральные и полезные для здоровья. А вкусно это или нет - каждый решает сам.

  • Anuga-2021. Вино из водорослей

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Вино из водорослей

    Именуемые "Спирулина" сине-зеленые водоросли из рода цианобактерий уже давно известны как превосходный источник белка, кислот и витаминов. Теперь их можно не только есть в виде лепешек и добавлять в пищу в форме таблеток и порошка, но и пить из элегантных винных бокалов.

  • Anuga-2021. Оливки вместо семечек

    Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

    Вместо конфеток и семечек

    Гурманская и некалорийная альтернатива бутербродам с собой - оливки и маслины различных вкусов в экологичных упаковках. С такой закуской длительные поездки вдали от тапас-баров уже не будут казаться утомительными...

    Автор: Фридель Таубе, Элла Володина


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Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga 12.10.2021

В 2021 году продовольственная выставка Anuga в Кельне представляет множество съедобных диковинок.