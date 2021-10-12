Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея)

Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga

Вино из водорослей

Именуемые "Спирулина" сине-зеленые водоросли из рода цианобактерий уже давно известны как превосходный источник белка, кислот и витаминов. Теперь их можно не только есть в виде лепешек и добавлять в пищу в форме таблеток и порошка, но и пить из элегантных винных бокалов.