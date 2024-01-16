Инфляция в Германии в 2023 году составила 5,9 процента

Особенно сильно в минувшем году в ФРГ подорожали продукты питания. Цены на хлеб подскочили на 16,4, а на молочные продукты и яйца - на 15,7 процента.

Инфляция в Германии в 2023 году в среднем составила 5,9 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 16 января. "В 2022 году инфляция еще составляла 6,9 процента, но в минувшем году она оставалась высокой на уровне почти 6 процентов", - констатировала глава ведомства Рут Бранд (Ruth Brand).

Особенно сильно в Германии в минувшем году подорожало продовольствие - на 12,4 процента. Цены повысились практически на все продукты питания. Особенно сильно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (+16,4%), молочные продукты, яйца, сахар, варенье, мед и другие сладости (+15,7%). Заметно повысились цены на рыбу и овощи. Подешевело лишь масло (-17,8%).

Цены на энергоносители

Цены на энергоносители в среднем повысились на 5,3 процента, после того как в 2022 году на фоне войны России против Украины и других международных конфликтов они взлетели на 29,7 процента. Природный газ в 2023 году подорожал на 14,7, а электроэнергия - на 12,7 процента. В то же время легкий мазут подешевел сразу на 22,2 процента, а автомобильное топливо - на 5,8 процента.

В Федеральном статистическом ведомстве, однако, отметили, что снижение цен на энергоносители необходимо трактовать в контексте выделенных государством субсидий и учитывать резкий взлет цен в 2022 году.

В декабре цены в ФРГ повысились в годовом исчислении на 3,7 процента. Эксперты прогнозируют аналогичное подорожание в январе на фоне отмены субсидий на энергоносители и возвращения НДС в сфере общепита на уровень 19 процентов.

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