Горбачев и немцы. История в фотографиях

Михаилу Горбачеву - 90 лет. Для немцев он - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
З0 лет назад в Советском Союзе был введен пост президента. Каким образом тогда ограничивали его власть и полномочия? Вот что писали об этом немецкие СМИ.
Известие о падении Берлинской стены 9 ноября 1989 года настигло канцлера ФРГ Коля в Польше. Он прервал визит и вернулся в Берлин. О тех событиях вспоминает советник Коля Хорст Тельчик.
В 1989 году люди надеялись, что Европа станет общим домом для всех ее жителей. Однако до осуществления этих надежд еще далеко, сожалеет первый президент СССР.
Вычурный "Дворец колоколов", построенный при поддержке Горбачева в ФРГ, выставлен на продажу. Почему проект немецкого декоратора так и не стал "мостом" между ФРГ и Россией - в репортаже DW.
В новой книге Михаил Горбачев вспоминает о встречах с главами мировых держав, анализирует отношения СССР с другими странами и утверждает, что холодная война лишь изменила уровень интенсивности.
Главная ответственность в ядерной гонке лежит на президентах США и России. Однако два человека не могут разгрести завалы прошлого.
Дом бывшего президента СССР, выставленный на продажу, находится на берегу озера. Семья Горбачева владела им 10 лет. Покупателя ждет "эксклюзивная вилла с историей", обещают маклеры.
Крушение Берлинской стены - это вдохновляющий пример того, как активность обычных людей приводит к краху многолетней диктатуры, считает Федор Крашенинников.
Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.
3 октября отмечается День германского единства. И символом этого исторического события, произошедшего 30 лет назад, стали Бранденбургские ворота в Берлине.