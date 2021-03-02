Горбачев и немцы. История в фотографиях

Горбачев и немцы

Горбачев не только часто посещал Германию по делам, но и некоторое время даже здесь жил. До 2017 года семья владела виллой на озере Тегернзе под Мюнхеном. Однако на этой более ранней фотографии запечатлен трагический момент. Горбачев в Мюнстере в машине российского посольства после того, как в клинике этого немецкого города 20 сентября 1999 года от лейкемии скончалась Раиса Максимовна.