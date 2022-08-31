Канцлер ФРГ Шольц назвал Горбачева мужественным реформатором

Смерть Горбачева совпала с крахом демократии в России и войной в Украине, отметил глава правительства Германии. Вице-канцлер Хабек сказал, что Горбачев умер на фоне новых напряженностей между Россией и Западом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося в возрасте 91 года, мужественным реформатором и государственным деятелем, благодаря которому только и стала возможной демократия во многих регионах Европы. "Мы знаем, что он умер в то время, когда в России не только потерпела крах демократия - иначе нынешнюю ситуацию не опишешь - но и когда Россия и президент РФ Путин роет новые рвы в Европе и начал ужасающую войну против соседней страны", - сказал он на заседании правительства ФРГ в Мезеберге в среду, 31 августа.

Со своей стороны вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) отметил, что Михаил Горбачев умер во времена новых напряженностей между Россией и Западом. "Вновь становится очевидным, что историю делают люди", - сказал он, пояснив, что если бы у России было больше таких государственных деятелей, как Горбачев, которые придерживались курса разрядки, сближения и совместного мышления, то ситуация была бы другой.

О смерти последнего руководителя советского государства Михаила Горбачева стало известно накануне. Он умер в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

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