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Фото: picture alliance/Zoonar
Средний Рейн
Публикации по теме
Достопримечательности Среднего Рейна в Германии.
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Контекст
Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне
Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. | 12 фотографий
Туризм
05.02.2023
5 февраля 2023 г.
Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне
Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне
Таможенная крепость Пфальцграфенштайн - один из самых живописных замков Германии. | 13 фотографий
Туризм
17.06.2022
17 июня 2022 г.
Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость
Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость
Уникальный ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия. | 20 фотографий
Туризм
12.06.2022
12 июня 2022 г.
К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
Мы посетили этот монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской.
История
17.11.2021
17 ноября 2021 г.
Аварийные работы около Лорелей
Аварийные работы около Лорелей
Обвал горной породы на Среднем Рейне произошел 15 марта. Никто не пострадал, но движение поездов пока не возобновили.
Туризм
23.03.2021
23 марта 2021 г.
На Среднем Рейне нашли очень старую часовню
На Среднем Рейне нашли очень старую часовню
Останки часовни XIV века найдены во время раскопок в замке Штерренберг.
Туризм
12.01.2021
12 января 2021 г.
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