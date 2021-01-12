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Фото: picture alliance/Zoonar

Средний Рейн

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Достопримечательности Среднего Рейна в Германии.

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Контекст

Замок Райнфельс

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. | 12 фотографий
Туризм5 февраля 2023 г.
Пфальцгрфенштайн

Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Таможенная крепость Пфальцграфенштайн - один из самых живописных замков Германии. | 13 фотографий
Туризм17 июня 2022 г.
Замок в Эльтвилле на картине 1834 года

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Уникальный ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия. | 20 фотографий
Туризм12 июня 2022 г.
Памятник Хильдегарде Бингенской около церкви аббатства Св. Хильдегарды

К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"

К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"

Мы посетили этот монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской.
История17 ноября 2021 г.
Место обвала скалы на Среднем Рейне

Аварийные работы около Лорелей

Аварийные работы около Лорелей

Обвал горной породы на Среднем Рейне произошел 15 марта. Никто не пострадал, но движение поездов пока не возобновили.
Туризм23 марта 2021 г.
Замок Штерренберг

На Среднем Рейне нашли очень старую часовню

На Среднем Рейне нашли очень старую часовню

Останки часовни XIV века найдены во время раскопок в замке Штерренберг.
Туризм12 января 2021 г.