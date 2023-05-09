Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?

Романтические руины замка Райнфельс (Вurg Rheinfels ) относятся к числу самых больших таких средневековых развалин в Германии. Расположены они посреди знаменитой Верхней долины Среднего Рейна, достопримечательности которой внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотреть современные фотографии и разные исторические изображения, а таже узнать подробности истории замка можно по этой ссылке: Райнфельс - живописные руины на Рейне.

С точностью до двух миллиметров

Вскоре Райнфельс можно будет посетить виртуально - осмотреть в мельчайших деталях от самой высокой точки на главной башне до самого дальнего уголка под землей. Специалисты в Германии сейчас заканчивают работу над созданием трехмерной модели замка - уникальной для объекта такой внушительной величины. Модель будет иметь очень высокое разрешение - точность изображения составит два миллиметра.

Как сообщает немецкая региональная медиакомпания SWR, для создания цифровой копии замка было сделано в общей сложности около 160 тысяч снимков, которые затем стали исходным материалом для специальной компьютерной программы, непрерывно работавшей над выполнением поставленной задачи несколько недель.

Замок Райнфельс на рисунке XIX века Фото: picture-alliance/Design Pics

Виртуальный Райнфельс

Трехмерная модель замка Райнфельс станет свободно доступна в интернете уже эти летом. Совершить виртуальную прогулку можно будет не только на мониторе, но и воспользовавшись очками виртуальной реальности.

Город Санкт-Гоар, которому принадлежит замок, потратил на этот проект 140 тысяч евро. Здесь надеются таким образом повысить известность этой достопримечательности и привлечь больше посетителей со всего мира сюда на Средний Рейн. Трехмерная модель замка также позволит людям с ограниченной мобильностью увидеть места в замке, в которые они не могут попасть во время экскурсий из-за лестниц и других барьеров.

В 2022 году руины замка осмотрело почти 48 тысяч человек. Выручка от продажи билетов составила около 250 тысяч евро, поступивших в городскую казну. В туристическом сезоне 2023 года число посетителей должно заметно увеличиться - не только из-за окончания пандемии. Этим летом в Санкт-Гоаре будет открыт причал для речных круизных лайнеров, ранее здесь отсутствовавший, что может привести к удвоению числа посетителей Райнфельса.

Реставрационные работы

Создание точной трехмерной модели помимо достижения туристических целей уже решило также одну практическую задачу. В 2029 году территория замка должна стать одной из главных площадок для проведения Федеральной садово-парковой выставки (BUGA). В 2023 году она проходит в Мангейме. Ко времени открытия BUGA-2029 в Санкт-Гоаре должны быть завершены ремонтно-реставрационные работы, необходимые для того, чтобы обеспечить дальнейшую сохранность средневековых руин.

Точная трехмерная модель позволила экспертам более детально проанализировать состояние этого памятника и найти места, нуждающиеся в ремонте, которые они не смогли определить во время осмотров на месте. В результате проектную стоимость работ, изначально составлявшую 15 миллионов евро, пришлось увеличить до 22 миллионов евро. Из городских средств на эти цели пока выделено лишь 8 миллионов. Финансирование остальной суммы остается открытым.

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