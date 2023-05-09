Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?
Максим Нелюбин
1 ч. назад
В Германии оцифровали руины некогда самого большого и неприступного замка на Рейне - Райнфельс около города Санкт-Гоар.
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Романтические руины замка Райнфельс (Вurg Rheinfels) относятся к числу самых больших таких средневековых развалин в Германии. Расположены они посреди знаменитой Верхней долины Среднего Рейна, достопримечательности которой внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотреть современные фотографии и разные исторические изображения, а таже узнать подробности истории замка можно по этой ссылке: Райнфельс - живописные руины на Рейне.
С точностью до двух миллиметров
Вскоре Райнфельс можно будет посетить виртуально - осмотреть в мельчайших деталях от самой высокой точки на главной башне до самого дальнего уголка под землей. Специалисты в Германии сейчас заканчивают работу над созданием трехмерной модели замка - уникальной для объекта такой внушительной величины. Модель будет иметь очень высокое разрешение - точность изображения составит два миллиметра.
Как сообщает немецкая региональная медиакомпания SWR, для создания цифровой копии замка было сделано в общей сложности около 160 тысяч снимков, которые затем стали исходным материалом для специальной компьютерной программы, непрерывно работавшей над выполнением поставленной задачи несколько недель.
Виртуальный Райнфельс
Трехмерная модель замка Райнфельс станет свободно доступна в интернете уже эти летом. Совершить виртуальную прогулку можно будет не только на мониторе, но и воспользовавшись очками виртуальной реальности.
Город Санкт-Гоар, которому принадлежит замок, потратил на этот проект 140 тысяч евро. Здесь надеются таким образом повысить известность этой достопримечательности и привлечь больше посетителей со всего мира сюда на Средний Рейн. Трехмерная модель замка также позволит людям с ограниченной мобильностью увидеть места в замке, в которые они не могут попасть во время экскурсий из-за лестниц и других барьеров.
В 2022 году руины замка осмотрело почти 48 тысяч человек. Выручка от продажи билетов составила около 250 тысяч евро, поступивших в городскую казну. В туристическом сезоне 2023 года число посетителей должно заметно увеличиться - не только из-за окончания пандемии. Этим летом в Санкт-Гоаре будет открыт причал для речных круизных лайнеров, ранее здесь отсутствовавший, что может привести к удвоению числа посетителей Райнфельса.
Реставрационные работы
Создание точной трехмерной модели помимо достижения туристических целей уже решило также одну практическую задачу. В 2029 году территория замка должна стать одной из главных площадок для проведения Федеральной садово-парковой выставки (BUGA). В 2023 году она проходит в Мангейме. Ко времени открытия BUGA-2029 в Санкт-Гоаре должны быть завершены ремонтно-реставрационные работы, необходимые для того, чтобы обеспечить дальнейшую сохранность средневековых руин.
Точная трехмерная модель позволила экспертам более детально проанализировать состояние этого памятника и найти места, нуждающиеся в ремонте, которые они не смогли определить во время осмотров на месте. В результате проектную стоимость работ, изначально составлявшую 15 миллионов евро, пришлось увеличить до 22 миллионов евро. Из городских средств на эти цели пока выделено лишь 8 миллионов. Финансирование остальной суммы остается открытым.