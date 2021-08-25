Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея)

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
На рейнской скале Лорелей после трехлетней реконструкции открывается новый посетительский центр.
"Красная церковь" Либфрауэнкирхе в городке Обервезель считается одним из важнейших памятников зрелой готики в Германии.
Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.