 Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.08.2021

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По Германии

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея)

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Верхняя долина Среднего Рейна (Oberes Mittelrhein) считается одним их самых романтических культурных ландшафтов Германии. Протянулась она почти на семь десятков километров между Бингеном и Кобленцем - там, где эта могучая река пробила себе дорогу через здешние Сланцевые горы. Если говорить точно, долина находится между 526 и 593 рейнскими километрами.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Часто в туристических путеводителях и описаниях эти места называют просто - Средний Рейн (Mittelrhein), опуская указание на Верхнюю долину, хотя в целом весь Средний Рейн намного длиннее - 130 километров от Бингена до Бонна. Однако в список Всемирного наследия включена именно Верхняя долина, а не весь Средний Рейн - впрочем, прекрасный на каждом своем километре и повороте.

  • Замок Райнфельс на гравюре XIX века

    Замок Райнфельс

    Здешние горные склоны прекрасно подходили для строительства замков, чтобы контролировать движение по этой самой важной немецкой реке. Сегодня мы познакомимся с одним из них - Райнфельсом. Всего же в Верхней долине Среднего Рейна насчитывается более двух десятков замков и живописных развалин, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Здесь Райнфельс изображен на гравюре XIX века.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Хотя на территории работают музей и отель, наш сегодняшний замок относится ко второй категории - замковых развалин (Burgruine). Разрушен он был французскими революционными войсками в 1796-1797 годах. За два года до этого Райнфельс, переживший много осад и войн, был сдан французам без сопротивления - поспешно оставлен, когда на горизонте появилась наступавшая 30-тысячная армия.

  • Замок Райнфельс на картине 1923 года. Автор - Николай Львович Астудин (Nikolai von Astudin)

    Замок Райнфельс

    В Средние века замок считался неприступным, но с развитием артиллерии такого рода укрепления становились все более уязвимыми. При этом еще в ходе войны за Пфальцское наследство (1688-1697) он выдержал осаду 28-тысячной армии при трехтысячном гарнизоне. Во время двух попыток штурма тогда погибло около четырех тысяч французов и более пятисот защитников замка, а раненых было еще больше.

  • Замок Райнфельс на почтовой открытке начала 1930-х годов

    Замок Райнфельс

    Так он выглядел в 1930-х годах. Замок был заложен на этом горном отроге в 1245 году здешним графом Дитером V фон Катценэленбогеном, чтобы взимать таможенные пошлины с кораблей, шедших вверх по реке. Название "Rheinfels" означает "Рейнская скала". В хрониках и документах встречается почти два десятка вариантов написания - от "Rinefels" до "Rheynfelsch". Хозяев в истории замка было не меньше.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    За многие столетия (до конца XVII века) замок постоянно расширяли, укрепляли, перестраивали. Особенно мощно и импозантно выглядела 54-метровая башня Бергфрид, от которой сейчас ничего не осталось. Она считалась самой высокой замковой башней в Германии. При хорошей погоде со смотровой площадки для дозорных открывался вид на несколько десятков километров - до регионов Хунсрюк и Таунус.

  • Замок Райнфельс и город Санкт-Гоар на Рейне

    Замок Райнфельс

    С 1925 года владельцем Райнфельса является город Санкт-Гоар, расположенный ниже на берегу реки. На пароме отсюда можно перебраться на другую сторону в Санкт-Гоарсхаузен, около которого находится знаменитая скала, овеянная сказаниями и легендами о русалке Лорелей - Деве Рейна, чаровавшей своим пением и губившей рыбаков.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    На примере этого замка можно изучать историю феодальной Германии, а также последующих эпох - вплоть до времен Веймарской республики: как делились и объединялись немецкие графства, как велись войны за наследство, как по-новому делил карту Европы Наполеон, а после него - Венский конгресс. В 1812 году, когда Наполеона как раз уже гнали из России, руины были проданы французами одному здешнему купцу.

  • Замок Райнфельс на картине 1850-1860 годов. Автор - Карл Моргенштерн (Carl Morgenstern)

    Замок Райнфельс

    Затем развалины использовали в качестве каменоломни для строительства крепости Эренбрайтштайн в Кобленце - тогдашней столице Рейнской провинции в составе Прусского королевства. В 1843 году руины замка Райнфельс, чтобы спасти от дальнейшего разрушения, купил прусский принц Вильгельм - большой любитель средневековой романтики и будущий император Вильгельм I.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    После свержения монархии в 1918 году и отречения Вильгельма II от престола, большинство дворцов и замков рода Гогенцоллернов перешло под контроль государственного управления бывших королевских владений. Сейчас эти задачи выполняет Фонд прусских дворцов и садов Берлина и Бранденбурга. Однако Райнфельс был почти сразу передан городу Санкт-Гоар, который обязался заботиться об этом памятнике.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    В 2019 году представители рода Гогенцоллернов пытались отсудить замок и вернуть его в свою собственность, обвиняя Санкт-Гоар в нарушении условий тогдашнего договора - в передаче Райнфельса в аренду под отель. Но суд иск отклонил. Скоро в обустройство замка будет инвестировано около 15 млн. евро - в рамках подготовки к Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в 2029 году.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Верхняя долина Среднего Рейна (Oberes Mittelrhein) считается одним их самых романтических культурных ландшафтов Германии. Протянулась она почти на семь десятков километров между Бингеном и Кобленцем - там, где эта могучая река пробила себе дорогу через здешние Сланцевые горы. Если говорить точно, долина находится между 526 и 593 рейнскими километрами.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Часто в туристических путеводителях и описаниях эти места называют просто - Средний Рейн (Mittelrhein), опуская указание на Верхнюю долину, хотя в целом весь Средний Рейн намного длиннее - 130 километров от Бингена до Бонна. Однако в список Всемирного наследия включена именно Верхняя долина, а не весь Средний Рейн - впрочем, прекрасный на каждом своем километре и повороте.

  • Замок Райнфельс на гравюре XIX века

    Замок Райнфельс

    Здешние горные склоны прекрасно подходили для строительства замков, чтобы контролировать движение по этой самой важной немецкой реке. Сегодня мы познакомимся с одним из них - Райнфельсом. Всего же в Верхней долине Среднего Рейна насчитывается более двух десятков замков и живописных развалин, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Здесь Райнфельс изображен на гравюре XIX века.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Хотя на территории работают музей и отель, наш сегодняшний замок относится ко второй категории - замковых развалин (Burgruine). Разрушен он был французскими революционными войсками в 1796-1797 годах. За два года до этого Райнфельс, переживший много осад и войн, был сдан французам без сопротивления - поспешно оставлен, когда на горизонте появилась наступавшая 30-тысячная армия.

  • Замок Райнфельс на картине 1923 года. Автор - Николай Львович Астудин (Nikolai von Astudin)

    Замок Райнфельс

    В Средние века замок считался неприступным, но с развитием артиллерии такого рода укрепления становились все более уязвимыми. При этом еще в ходе войны за Пфальцское наследство (1688-1697) он выдержал осаду 28-тысячной армии при трехтысячном гарнизоне. Во время двух попыток штурма тогда погибло около четырех тысяч французов и более пятисот защитников замка, а раненых было еще больше.

  • Замок Райнфельс на почтовой открытке начала 1930-х годов

    Замок Райнфельс

    Так он выглядел в 1930-х годах. Замок был заложен на этом горном отроге в 1245 году здешним графом Дитером V фон Катценэленбогеном, чтобы взимать таможенные пошлины с кораблей, шедших вверх по реке. Название "Rheinfels" означает "Рейнская скала". В хрониках и документах встречается почти два десятка вариантов написания - от "Rinefels" до "Rheynfelsch". Хозяев в истории замка было не меньше.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    За многие столетия (до конца XVII века) замок постоянно расширяли, укрепляли, перестраивали. Особенно мощно и импозантно выглядела 54-метровая башня Бергфрид, от которой сейчас ничего не осталось. Она считалась самой высокой замковой башней в Германии. При хорошей погоде со смотровой площадки для дозорных открывался вид на несколько десятков километров - до регионов Хунсрюк и Таунус.

  • Замок Райнфельс и город Санкт-Гоар на Рейне

    Замок Райнфельс

    С 1925 года владельцем Райнфельса является город Санкт-Гоар, расположенный ниже на берегу реки. На пароме отсюда можно перебраться на другую сторону в Санкт-Гоарсхаузен, около которого находится знаменитая скала, овеянная сказаниями и легендами о русалке Лорелей - Деве Рейна, чаровавшей своим пением и губившей рыбаков.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    На примере этого замка можно изучать историю феодальной Германии, а также последующих эпох - вплоть до времен Веймарской республики: как делились и объединялись немецкие графства, как велись войны за наследство, как по-новому делил карту Европы Наполеон, а после него - Венский конгресс. В 1812 году, когда Наполеона как раз уже гнали из России, руины были проданы французами одному здешнему купцу.

  • Замок Райнфельс на картине 1850-1860 годов. Автор - Карл Моргенштерн (Carl Morgenstern)

    Замок Райнфельс

    Затем развалины использовали в качестве каменоломни для строительства крепости Эренбрайтштайн в Кобленце - тогдашней столице Рейнской провинции в составе Прусского королевства. В 1843 году руины замка Райнфельс, чтобы спасти от дальнейшего разрушения, купил прусский принц Вильгельм - большой любитель средневековой романтики и будущий император Вильгельм I.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    После свержения монархии в 1918 году и отречения Вильгельма II от престола, большинство дворцов и замков рода Гогенцоллернов перешло под контроль государственного управления бывших королевских владений. Сейчас эти задачи выполняет Фонд прусских дворцов и садов Берлина и Бранденбурга. Однако Райнфельс был почти сразу передан городу Санкт-Гоар, который обязался заботиться об этом памятнике.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    В 2019 году представители рода Гогенцоллернов пытались отсудить замок и вернуть его в свою собственность, обвиняя Санкт-Гоар в нарушении условий тогдашнего договора - в передаче Райнфельса в аренду под отель. Но суд иск отклонил. Скоро в обустройство замка будет инвестировано около 15 млн. евро - в рамках подготовки к Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в 2029 году.

    Автор: Максим Нелюбин


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Замок Райнфельс

Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.  

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