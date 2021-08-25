Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея)

Замок Райнфельс

В Средние века замок считался неприступным, но с развитием артиллерии такого рода укрепления становились все более уязвимыми. При этом еще в ходе войны за Пфальцское наследство (1688-1697) он выдержал осаду 28-тысячной армии при трехтысячном гарнизоне. Во время двух попыток штурма тогда погибло около четырех тысяч французов и более пятисот защитников замка, а раненых было еще больше.