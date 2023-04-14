Американскую казарму в Германии превратили в парк

В Мангейме открылась Федеральная садово-парковая выставка (BUGA). Главные темы - защита климата и устойчивое развитие.
https://p.dw.com/p/4Q3sB
Реклама
Федеральная садово-парковая выставка 2023 года (BUGA 23) официально открылась в пятницу, 14 апреля, в немецком городе Мангейме в Баден-Вюртемберге. Приветственные речи на торжественной церемонии произнесли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и глава земельного правительства Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann).
Садово-парковые выставки в Германии
Федеральные садово-парковые выставки (Bundesgartenschau) проходят в Германии раз в два года. Предыдущая состоялась в 2021 году в столице Тюрингии - Эрфурте. В рамках подготовки к ним осуществляются, в частности, инфраструктурные проекты - создаются новые парки и возводятся разные объекты, которые будут использоваться после закрытия.
В Западной Германии первая такая послевоенная выставка состоялась в 1951 году в Ганновере. По числу посетителей до сих пор лидирует BUGA 1983 года в Мюнхене - 11,3 миллиона человек. На выставке 2021 года в Эрфурте, проходившей во время пандемии, побывало около 1,6 миллиона человек. Сама традиция была заложена еще в середине позапрошлого века - в 1865 году.
Охрана природы и устойчивое развитие
Согласно прогнозам организаторов, до 8 октября мангеймскую выставку, проходящую под девизом "Лучшие перспективы" ("Beste Aussichten"), могут посетить около 2,1 миллиона человек. Еще до начала работы было продано 45 тысяч сезонных абонементов и 72 тысячи однодневных билетов. Всего в шестимесячной программе значится пять тысяч разных мероприятий.
Традиционно садово-парковые выставки привлекают интерес посетителей, интересующихся цветоводством, садоводством, садово-парковым искусством и ландшафтным дизайном. В рамках подготовки на территории было высажено в общей сложности около 200 тысяч цветов и более 210 тысяч деревьев, кустарников и других растений.
Ареал Спинелли и Парк Луизы
В последнее время все большую роль для организаторов играют темы защиты климата, охраны природы и устойчивого развития. В частности, на так называемом "Поле экспериментов" в Мангейме посадили 2023 "дерева будущего" - деревья разных видов, более хорошо приспособленных для роста в условиях изменения земного климата.
Эта часть выставки находится в Мангейме на территории бывшей военной казармы США общей площадью около 80 гектаров. Казарма была названа именем 21-летнего американского санитара Доминика Спинелли, погибшего во время Второй мировой войны при спасении двух сослуживцев. В качестве военной базы эта территория, которая теперь называется Ареалом Спинелли (Spinelli-Gelände), использовалась до 2012 года. Общее число служащих и членов семей превышало 8 тысяч человек.
На территории ареала, в частности, создано 19 разных цветочных ландшафтов. Центральное место в этой части BUGA 23 занимает обзорная площадка - 80-метровый мостик, с которого открывается вид на окрестности и центр Мангейма.
Вторая часть выставки находится ближе к центру города в Парке Луизы (Luisenpark) на берегу реки Неккар площадью около 20 гектаров. Он был заложен в конце XIX века и несколько раз расширялся. В 1975 году уже был частью Федеральной садово-парковой выставки, проходившей тогда в этом городе.
Канатная дорога и инвестиции
Между Парком Луизы и Ареалом Спинелли проложена новая канатная дорога, работающая на электрической энергии из возобновляемых источников. Путь в два с лишним километра занимает около семи минут.
Всего на подготовку BUGA 23 было потрачено около 60 миллионов евро. Эти расходы должны быть полностью покрыты за счет продажи билетов, спонсорских средств и других коммерческих доходов. Еще 135 миллионов евро было инвестировано в городские строительные и инфраструктурные проекты, связанные с выставкой.