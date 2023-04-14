Американскую казарму в Германии превратили в парк

Федеральная садово-парковая выставка 2023 года (BUGA 23) официально открылась в пятницу, 14 апреля, в немецком городе Мангейме в Баден-Вюртемберге. Приветственные речи на торжественной церемонии произнесли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и глава земельного правительства Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann).

Садово-парковые выставки в Германии

Федеральные садово-парковые выставки (Bundesgartenschau) проходят в Германии раз в два года. Предыдущая состоялась в 2021 году в столице Тюрингии - Эрфурте. В рамках подготовки к ним осуществляются, в частности, инфраструктурные проекты - создаются новые парки и возводятся разные объекты, которые будут использоваться после закрытия.

Один из 19 цветочных ландшафтов на территории Ареала Спинелли Фото: Daniel Lukac/BUGA 23

В Западной Германии первая такая послевоенная выставка состоялась в 1951 году в Ганновере. По числу посетителей до сих пор лидирует BUGA 1983 года в Мюнхене - 11,3 миллиона человек. На выставке 2021 года в Эрфурте, проходившей во время пандемии, побывало около 1,6 миллиона человек. Сама традиция была заложена еще в середине позапрошлого века - в 1865 году.

Охрана природы и устойчивое развитие

Согласно прогнозам организаторов, до 8 октября мангеймскую выставку, проходящую под девизом "Лучшие перспективы" ("Beste Aussichten"), могут посетить около 2,1 миллиона человек. Еще до начала работы было продано 45 тысяч сезонных абонементов и 72 тысячи однодневных билетов. Всего в шестимесячной программе значится пять тысяч разных мероприятий.

Традиционно садово-парковые выставки привлекают интерес посетителей, интересующихся цветоводством, садоводством, садово-парковым искусством и ландшафтным дизайном. В рамках подготовки на территории было высажено в общей сложности около 200 тысяч цветов и более 210 тысяч деревьев, кустарников и других растений.

Ареал Спинелли и Парк Луизы

В последнее время все большую роль для организаторов играют темы защиты климата, охраны природы и устойчивого развития. В частности, на так называемом "Поле экспериментов" в Мангейме посадили 2023 "дерева будущего" - деревья разных видов, более хорошо приспособленных для роста в условиях изменения земного климата.

План Ареала Спинелли - на территории бывшей военной казармы США в Мангейме Фото: BUGA 23

Эта часть выставки находится в Мангейме на территории бывшей военной казармы США общей площадью около 80 гектаров. Казарма была названа именем 21-летнего американского санитара Доминика Спинелли, погибшего во время Второй мировой войны при спасении двух сослуживцев. В качестве военной базы эта территория, которая теперь называется Ареалом Спинелли (Spinelli-Gelände), использовалась до 2012 года. Общее число служащих и членов семей превышало 8 тысяч человек.

План новой центральной части Парка Луизы в Мангейме Фото: BEZ-KOCK-Architekten/BUGA 23

На территории ареала, в частности, создано 19 разных цветочных ландшафтов. Центральное место в этой части BUGA 23 занимает обзорная площадка - 80-метровый мостик, с которого открывается вид на окрестности и центр Мангейма.

Вторая часть выставки находится ближе к центру города в Парке Луизы (Luisenpark) на берегу реки Неккар площадью около 20 гектаров. Он был заложен в конце XIX века и несколько раз расширялся. В 1975 году уже был частью Федеральной садово-парковой выставки, проходившей тогда в этом городе.

Новая канатная дорога в Мангейме Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Канатная дорога и инвестиции

Между Парком Луизы и Ареалом Спинелли проложена новая канатная дорога, работающая на электрической энергии из возобновляемых источников. Путь в два с лишним километра занимает около семи минут.

Всего на подготовку BUGA 23 было потрачено около 60 миллионов евро. Эти расходы должны быть полностью покрыты за счет продажи билетов, спонсорских средств и других коммерческих доходов. Еще 135 миллионов евро было инвестировано в городские строительные и инфраструктурные проекты, связанные с выставкой.

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