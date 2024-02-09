На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка9 февраля 2024 г.
На острове Вангероге в Северном море живут чуть больше тысячи человек. Туристы приезжают сюда за тишиной - автомобилей тут нет, так что слышны в основном только крики чаек и шум волн.
На острове есть большой песчаный пляж, небольшой аэродром и маяк с музеем на первом этаже. Больше 50 лет маяк использовался только как смотровая площадка, потом был закрыт на реставрацию. Теперь он снова открывается - тут-то и пригодится смотритель.
Новый смотритель для Старого маяка
Обязанности такие: содержать маяк в чистоте и порядке, а также продавать сувениры и входные билеты на него. Хорошо бы уметь работать руками - конструкция все же старая и кое-что может ломаться.
Среди требований к соискателям: знать особенности Ваттового моря и судоходства, а также не бояться высоты и быть спортивным. Высота маяка - 39 метров, так что по пути на работу придется подниматься по 161 ступеньке. Все это рассказала представительница бургомистра Вангероге Рика Бевен (Rieka Beewen).
Она же уточнила: жить в здании маяка нельзя, потому что там мало места. Найти дом на острове Вангероге, конечно, проблематично, но новому смотрителю жители готовы с этим помочь.
P.S.
А вы бы хотели такую работу? Ответ на этот вопрос можно дать в Telegram-канале DW "Что там у немцев?", в котором было опубликовано это сообщение.
Смотрите также: