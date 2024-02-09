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На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

Кира Соколова
9 февраля 2024 г.

Необычная вакансия на живописном острове Вангероге в Северном море привлекла внимание немецких СМИ.

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Старый маяк на острове Вангероге
Старый маяк на острове Вангероге был введен в эксплуатацию в 1856 годуФото: Michael Narten/picture alliance

На острове Вангероге в Северном море живут чуть больше тысячи человек. Туристы приезжают сюда за тишиной - автомобилей тут нет, так что слышны в основном только крики чаек и шум волн.

На острове есть большой песчаный пляж, небольшой аэродром и маяк с музеем на первом этаже. Больше 50 лет маяк использовался только как смотровая площадка, потом был закрыт на реставрацию. Теперь он снова открывается - тут-то и пригодится смотритель.

Острове Вангероге
Но острове Вангероге есть два маяка - Новый маяк (1969) и Старый маяк (1856). Первый находится в центре этого снимка, второй - в левой верхней части, посреди поселенияФото: U. Walz/imageBROKER/picture alliance
Старый маяк на острове Вангероге
Тот самый Старый маяк на острове Вангероге, для которого ищут смотрителяФото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance
Остров Вангероге
Вид Вангероге со смотровой площадки на Старом маякеФото: K. Hinze/imageBROKER/picture alliance

Новый смотритель для Старого маяка

Обязанности такие: содержать маяк в чистоте и порядке, а также продавать сувениры и входные билеты на него. Хорошо бы уметь работать руками - конструкция все же старая и кое-что может ломаться.

Среди требований к соискателям: знать особенности Ваттового моря и судоходства, а также не бояться высоты и быть спортивным. Высота маяка - 39 метров, так что по пути на работу придется подниматься по 161 ступеньке. Все это рассказала представительница бургомистра Вангероге Рика Бевен (Rieka Beewen).

Она же уточнила: жить в здании маяка нельзя, потому что там мало места. Найти дом на острове Вангероге, конечно, проблематично, но новому смотрителю жители готовы с этим помочь.

P.S.

А вы бы хотели такую работу? Ответ на этот вопрос можно дать в Telegram-канале DW "Что там у немцев?", в котором было опубликовано это сообщение.

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