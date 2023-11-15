Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
Работать там, где другие проводят отпуск! На небольшом немецком острове Вангероге в Северном море, некогда принадлежавшем российской императрице Екатерине II, уже долгое время ощущается нехватка кадров, если говорить точнее - машинистов для четырехкилометровой узкоколейной дороги.
Сейчас здесь вновь пытаются найти кандидатов на вакантную должность через рекрутинговые сайты и социальные сети.
Остров без автомобилей
Как сообщает региональная газета Nordwest-Zeitung, нехватка машинистов на живописном острове в последнее время регулярно отражается на расписании движения составов между причалом, куда приходят катера и паромы, и центром здешнего морского курорта.
Ежегодно отдохнуть и поправить здоровье сюда приезжает около 150 тысяч человек. Общее количество ночевок превышает 900 тысяч в год. При этом на самом острове насчитывается всего лишь около тысячи жителей.
Вангероге - один из немецких островов, (почти) свободных от автомобилей, поэтому узкоколейка является здесь главным и единственным наземным общественным транспортом. Автомобилями могут пользоваться только специальные службы: скорая помощь, пожарные и морские спасатели.
На острове таже есть небольшая взлетно-посадочная полоса. Этим аэродромом ежегодно пользуется около 90 тысяч пассажиров.
Узкоколейка на острове Вангероге. Фотографии
От причала до главного населенного пункта острова, конечно, можно дойти пешком, использовав для транспортировки багажа тележку, однако не всем это подходит, да и погодные условия тоже играют роль.
Плюс поездка на узкоколейке, введенной в эксплуатацию в 1897 году, давно и прочно стала одним из здешних аттракционов - своего рода приветствием и прощанием в дни приезда и отъезда. Длится она всего 15 минут на неспешной скорости в 20 км/ч, позволяя полюбоваться островными ландшафтами.
Подвижной состав и вакансия
Обслуживают дорогу четыре тепловоза мощностью от 180 до 280 лошадиных сил 1990-х годов постройки. Обычно в составах насчитывается семь пассажирских вагонов, плюс могут цепляться грузовые вагоны или платформы, которых на острове полтора десятка. В среднем дорогой ежедневно в обоих направлениях пользуется около 1500 тысяч пассажиров.
При этом железная дорога на Вангероге является единственной в Германии узкоколейкой, за эксплуатацию которой отвечает концерн Deutsche Bahn. Остальные, которых сейчас действует около сотни, принадлежат разным частным фирмам, организациям или обществам.
В штате Deutsche Bahn насчитывается более 36 тысяч машинистов, но закрыть вакансии на острове оказывается задачей не из легких. Работа здесь должна быть не просто работой, но своего рода призванием.
Заявки и анкеты следует направлять в подразделение Deutsche Bahn, которое отвечает за движение поездов... дальнего следования. Впрочем, на очень маленьком острове четырехкилометровая узкоколейка - дальний маршрут.
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