Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

Работать там, где другие проводят отпуск! На небольшом немецком острове Вангероге в Северном море, некогда принадлежавшем российской императрице Екатерине II, уже долгое время ощущается нехватка кадров, если говорить точнее - машинистов для четырехкилометровой узкоколейной дороги.

Сейчас здесь вновь пытаются найти кандидатов на вакантную должность через рекрутинговые сайты и социальные сети.

Остров без автомобилей

Как сообщает региональная газета Nordwest-Zeitung, нехватка машинистов на живописном острове в последнее время регулярно отражается на расписании движения составов между причалом, куда приходят катера и паромы, и центром здешнего морского курорта.

Ежегодно отдохнуть и поправить здоровье сюда приезжает около 150 тысяч человек. Общее количество ночевок превышает 900 тысяч в год. При этом на самом острове насчитывается всего лишь около тысячи жителей.

Вангероге - один из немецких островов, (почти) свободных от автомобилей, поэтому узкоколейка является здесь главным и единственным наземным общественным транспортом. Автомобилями могут пользоваться только специальные службы: скорая помощь, пожарные и морские спасатели.

На острове таже есть небольшая взлетно-посадочная полоса. Этим аэродромом ежегодно пользуется около 90 тысяч пассажиров.

Узкоколейка на острове Вангероге. Фотографии

Часть узкоколейной дороги проходит по дамбе Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Причал, локомотив и вагоны на старой почтовой открытке Фото: arkivi/picture alliance

Остров Вангероге Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Вид из пассажирского вагона Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

От причала до главного населенного пункта острова, конечно, можно дойти пешком, использовав для транспортировки багажа тележку, однако не всем это подходит, да и погодные условия тоже играют роль.

Плюс поездка на узкоколейке, введенной в эксплуатацию в 1897 году, давно и прочно стала одним из здешних аттракционов - своего рода приветствием и прощанием в дни приезда и отъезда. Длится она всего 15 минут на неспешной скорости в 20 км/ч, позволяя полюбоваться островными ландшафтами.

Подвижной состав и вакансия

Обслуживают дорогу четыре тепловоза мощностью от 180 до 280 лошадиных сил 1990-х годов постройки. Обычно в составах насчитывается семь пассажирских вагонов, плюс могут цепляться грузовые вагоны или платформы, которых на острове полтора десятка. В среднем дорогой ежедневно в обоих направлениях пользуется около 1500 тысяч пассажиров.

При этом железная дорога на Вангероге является единственной в Германии узкоколейкой, за эксплуатацию которой отвечает концерн Deutsche Bahn. Остальные, которых сейчас действует около сотни, принадлежат разным частным фирмам, организациям или обществам.

В штате Deutsche Bahn насчитывается более 36 тысяч машинистов, но закрыть вакансии на острове оказывается задачей не из легких. Работа здесь должна быть не просто работой, но своего рода призванием.

Заявки и анкеты следует направлять в подразделение Deutsche Bahn, которое отвечает за движение поездов... дальнего следования. Впрочем, на очень маленьком острове четырехкилометровая узкоколейка - дальний маршрут.

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