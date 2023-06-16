Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны

Самые популярные пляжи на побережье Германии и немецких островах в Балтийском и Северном море: от острова Зюльт до рая для серфингистов в Санкт-Петер-Ординге.

Немецкие курорты на Балтийском и Северном море славятся своими песчаными пляжами - широкими, длинными, живописными, разнообразными, иногда почти полностью дикими…

В особой рекламе они не нуждаются. В основной сезон здешние отели, кемпинги, летние дома и квартиры лучше бронировать заранее. На самых популярных курортах летом яблоку негде упасть, но это мало кому мешает - во всяком случае из тех, кто из года в год решает провести отпуск на морском курорте в Германии. Начало лета 2023 года, правда, пока еще оставляет желать лучшего. По сообщениям местной прессы, процентов двадцать мест еще не заполнено.

Морской причал и пляжные корзины ранним утром на пляже Тиммендорфер-Штранд. Днем здесь будет очень многолюдно…. Фото: imago/Westend61

Каждый сам может найти свой собственный самый лучший или самый красивый пляж. Если же нужна какая-то информационная поддержка, в немецком интернете можно найти много списков и рейтингов, составленных по разным критериям, однако часто в них всего лишь, так сказать, меняются местами слагаемые плюс появляются какие-то дополнительные рекомендации в зависимости от количества почетных мест, подлежащих раздаче.

Список лучших пляжей Германии от клуба ADAC

В актуальном списке авторитетного и уважаемого Общегерманского автомобильного клуба (ADAC ) содержится девять названий самых красивых, по мнению экспертов-составителей, балтийских и североморских пляжей в Германии.

Пляж Элленбоген на острове Зюльт (Strand am Ellenbogen / Sylt)

Пляж острова Узедом (Strand von Usedom)

Пляж Тиммендорфер-Штранд около Любека (Timmendorfer Strand)

Южный пляж на острове Боркум (Südstrand / Borkum)

Северный пляж на острове Нордернай (Nordstrand / Norderney)

Пляж на дюне острова Гельголанд (Badedüne, Helgoland)

Западный пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Weststrand / Fischland-Darß-Zingst)

Пляж курорта Бинц на острове Рюген (Strand von Binz / Rügen)

Пляж курорта Санкт-Петер-Ординг (Strand von St. Peter-Ording)

Помимо туристов на песчаной дюне острова Гельголанд также охотно отдыхают и принимают солнечные ванны длинномордые тюлени Фото: picture alliance/dpa

Пляжные рекомендации сайта Travelbook

Более длинный список из семнадцати рекомендаций, опубликованный заранее перед началом очередного купального сезона, можно найти на туристическом сайте Travelbook :

Западный пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Weststrand auf Fischland-Darß-Zingst)

Пляж на острове Бальтрум (Strand auf der Insel Baltrum)

Песчаный пляж в Грёмице (Weiser Sandstrand in Grömitz)

Восточно-Фризский остров Шпикерог (Ostfriesische Insel Spiekeroog)

Райский пляж для серфингистов на курорте Санкт-Петер-Ординг (Surferparadies Sankt Peter-Ording)

Пляж Элленбоген на острове Зюльт (Sandstrand am Ellenbogen / Sylt)

Тиммендорфер-Штранд около Любека (Timmendorfer Strand)

Пляжи на острове Нордернай (Strände auf der Insel Norderney)

Песчаный пляж на курорте Кюлунгсборн (Feiner Sand auf Kühlungsborn)

Пляжи на острове Боркум (Strände auf der Insel Borkum)

Пляж на дюне острова Гельголанд (Badedüne von Helgoland)

Остров Фёр (Insel Föhr)

Остров Амрум (Insel Amrum)

Пляж курорта Бинц на остове Рюген (Strand von Binz / Rügen)

Пляж в Фитте на острове Хиддензе (Strand von Vitte / Hiddensee)

Пляж острова Юст (Strand von Juist)

Пляж от Банзина до Иккерица на острове Узедом (Bansin bis Ückeritz, Usedom)

Самые длинные песчаные пляжи Германии. Фотогалерея

Оба списка выше составлены на основе отзывов и разных критериев, но многие из упомянутых мест можно найти в списке семи самых длинных песчаных пляжей Германии, опубликованном туристическим порталом Reisereporter . Фотографии этих живописных мест на немецком побережье и островах - в нашей галерее ниже.