  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ТуризмГермания

Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны

Максим Нелюбин

Самые популярные пляжи на побережье Германии и немецких островах в Балтийском и Северном море: от острова Зюльт до рая для серфингистов в Санкт-Петер-Ординге.

https://p.dw.com/p/4SWpt
Остров Зюльт
Маяк на пляже Элленбоген на острове ЗюльтФото: picture alliance

Немецкие курорты на Балтийском и Северном море славятся своими песчаными пляжами - широкими, длинными, живописными, разнообразными, иногда почти полностью дикими…

В особой рекламе они не нуждаются. В основной сезон здешние отели, кемпинги, летние дома и квартиры лучше бронировать заранее. На самых популярных курортах летом яблоку негде упасть, но это мало кому мешает - во всяком случае из тех, кто из года в год решает провести отпуск на морском курорте в Германии. Начало лета 2023 года, правда, пока еще оставляет желать лучшего. По сообщениям местной прессы, процентов двадцать мест еще не заполнено.

Deutschland Strände Timmendorfer Strand
Морской причал и пляжные корзины ранним утром на пляже Тиммендорфер-Штранд. Днем здесь будет очень многолюдно…. Фото: imago/Westend61

Каждый сам может найти свой собственный самый лучший или самый красивый пляж. Если же нужна какая-то информационная поддержка, в немецком интернете можно найти много списков и рейтингов, составленных по разным критериям, однако часто в них всего лишь, так сказать, меняются местами слагаемые плюс появляются какие-то дополнительные рекомендации в зависимости от количества почетных мест, подлежащих раздаче.

Список лучших пляжей Германии от клуба ADAC

В актуальном списке авторитетного и уважаемого Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) содержится девять названий самых красивых, по мнению экспертов-составителей, балтийских и североморских пляжей в Германии.

  • Пляж Элленбоген на острове Зюльт (Strand am Ellenbogen / Sylt)
  • Пляж острова Узедом (Strand von Usedom)
  • Пляж Тиммендорфер-Штранд около Любека (Timmendorfer Strand)
  • Южный пляж на острове Боркум (Südstrand / Borkum) 
  • Северный пляж на острове Нордернай (Nordstrand / Norderney)
  • Пляж на дюне острова Гельголанд (Badedüne, Helgoland)
  • Западный пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Weststrand / Fischland-Darß-Zingst)
  • Пляж курорта Бинц на острове Рюген (Strand von Binz / Rügen)
  • Пляж курорта Санкт-Петер-Ординг (Strand von St. Peter-Ording)
Остров Гельголанд
Помимо туристов на песчаной дюне острова Гельголанд также охотно отдыхают и принимают солнечные ванны длинномордые тюлени Фото: picture alliance/dpa

Пляжные рекомендации сайта Travelbook

Более длинный список из семнадцати рекомендаций, опубликованный заранее перед началом очередного купального сезона, можно найти на туристическом сайте Travelbook:

  • Западный пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Weststrand auf Fischland-Darß-Zingst)
  • Пляж на острове Бальтрум (Strand auf der Insel Baltrum)
  • Песчаный пляж в Грёмице (Weiser Sandstrand in Grömitz)
  • Восточно-Фризский остров Шпикерог (Ostfriesische Insel Spiekeroog)
  • Райский пляж для серфингистов на курорте Санкт-Петер-Ординг (Surferparadies Sankt Peter-Ording)
  • Пляж Элленбоген на острове Зюльт (Sandstrand am Ellenbogen / Sylt)
  • Тиммендорфер-Штранд около Любека (Timmendorfer Strand)
  • Пляжи на острове Нордернай (Strände auf der Insel Norderney)
  • Песчаный пляж на курорте Кюлунгсборн (Feiner Sand auf Kühlungsborn)
  • Пляжи на острове Боркум (Strände auf der Insel Borkum)
  • Пляж на дюне острова Гельголанд (Badedüne von Helgoland)
  • Остров Фёр (Insel Föhr)
  • Остров Амрум (Insel Amrum)
  • Пляж курорта Бинц на остове Рюген (Strand von Binz / Rügen)
  • Пляж в Фитте на острове Хиддензе (Strand von Vitte / Hiddensee)
  • Пляж острова Юст (Strand von Juist)
  • Пляж от Банзина до Иккерица на острове Узедом (Bansin bis Ückeritz, Usedom)

Самые длинные песчаные пляжи Германии. Фотогалерея

Оба списка выше составлены на основе отзывов и разных критериев, но многие из упомянутых мест можно найти в списке семи самых длинных песчаных пляжей Германии, опубликованном туристическим порталом Reisereporter. Фотографии этих живописных мест на немецком побережье и островах - в нашей галерее ниже.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Маяк на острове Хиддензе

10 лучших морских курортов Германии

10 лучших морских курортов Германии

Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.
Туризм1 июня 2022 г.
Песчаный пляж и дюны на острове Амрум

10 причин любить Балтийское море

10 причин любить Балтийское море

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии? | 11 фотографий
Туризм4 июня 2022 г.
Алльгойские Альпы

По Германии

По Германии

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотографии, интересные факты, полезная информация.
Туризм30 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные на бронетранспортере под Бахмутом

ISW: ВСУ ведут контрнаступление на трех направлениях

Конфликты38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

После разрушения плотины Каховской ГЭС Херсон был частично затоплен. Сейчас вода начала уходить. Но последствия наводнения придется устранять еще долго.

Херсон: вода отступила - возвращаться некуда

Херсон: вода отступила - возвращаться некуда

Катастрофы6 ч. назад19 фото
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Глава Чехии: россиян в ЕС под колпак. DW Шоу

Глава Чехии: россиян в ЕС под колпак. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:28 мин.
Карикатура DW о закупке Германией систем противоракетной обороны у Израиля: карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц под зонтом, раскрашенном в цвета германского флага. Над ним в небе пролетают ракеты.

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Политика19 ч. назад
Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Общество12 ч. назад
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Политика17 ч. назад
Волонтер-белорус из Херсона Валерий Комагоров

Белорус после похищения военными России волонтерит в Херсоне

Белорус после похищения военными России волонтерит в Херсоне

Политика18 ч. назад
На главную страницу