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Госпиталь Святого Духа в Любеке
Госпиталь Святого Духа в Любеке на почтовой открытке около 1900 годаФото: akg-images/picture alliance
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Госпиталь Святого Духа в Любеке - один из старейших в Европе

Максим Нелюбин

Госпиталь Святого Духа был основан в Любеке в 1227 году. Является памятником Всемирного наследия.

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За этим импозантным фасадом в стиле северогерманской 
кирпичной готики находится одно из самых старых действующих благотворительных учреждений Европы - Госпиталь Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital) в Любеке. Он был создан в 1227 году в качестве больницы и приюта для бедных, престарелых и немощных.

Здесь до сих пор работает дом престарелых, однако осенью 2023 года само это социальное заведение может быть закрыто из-за необходимости ремонта и модернизации помещений. По этому поводу в городе сейчас ведутся споры, однако вне зависимости от исхода актуальных дискуссий сам Госпиталь Святого Духа был и останется одной из важных архитектурно-исторических достопримечательностей Любека - памятников, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проблемы городов

Госпиталь Святого Духа, Любек
Кирпичный готический фасад Госпиталя Святого ДухаФото: DW / Maksim Nelioubin

Ослабление и потеря социальных связей и семейной взаимопомощи не являются проблемой новой, характерной для современного общества. В Германии она возникла с ростом городов еще в период Средневековья. В Ганзейском союзе ответом на нее было создание таких богоугодных заведений. Социальных и медицинских страховок тогда не было. Они появятся в Германии в 1884 году.

Из Риги и Великого Новгорода

Госпиталь Святого Духа, Любек
Средневековая фреска в госпитальной церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Одним из учредителей и первым председателем попечительского совета госпиталя Святого Духа в Любеке был купец Бертрам Морневег (Bertram Morneweg). Предполагается, что сам он был усыновленным сиротой. Свое состояние нажил на торговле в Риге, а также на ганзейском подворье в Великом Новгороде. Вернувшись в Любек, часть своих средств Бертрам Морневег решил отдать на благотворительность.

Благотворительный капитал

Госпиталь Святого Духа, Любек
Фигура ангела в госпитальной церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Для ганзейских купцов жертвовать значительные суммы на общие городские дела, а также храмам или монастырям было не просто правилом хорошего тона, а своего рода почетной обязанностью. Госпиталь Святого Духа являлся крупнейшим, но далеко не единственным учреждением такого рода в Любеке. Ему передавали значительные суммы денег, целые деревни, мельницы, поместья, земли и доли в соляных промыслах.

Сто мест

Госпиталь Святого Духа, Любек
Средневековая фреска Majestas Domini в госпитальной церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

К строительству госпиталя в этом месте на площади Коберг приступили не позже 1276 года - при деятельном участии городского совета. Более старое здание, служившее около полувека, было уничтожено пожаром. Новое состояло из двух частей - госпитального храма с репрезентативным фасадом и общего зала, рассчитанного на более чем сотню коек для стариков, больных и других нуждавшихся в помощи.

Госпитальеры Святого Духа

Госпиталь Святого Духа, Любек
Круглое мозаичное окно госпитальной церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Возведение нового госпиталя Святого Духа в Любеке было завершено в 1286 году. Его распорядок и правила во многом напоминали жизнь в монастыре. О больных и бедных здесь заботились католические братья-каноники из ордена Святого Духа, основанного в 1175 году во Франции. В качестве примера для организации госпиталя послужила римская больница Arcispedale di Santo Spirito in Saxia.

Светский устав

Госпиталь Святого Духа, Любек
Мадонна с МладенцемФото: DW / Maksim Nelioubin

Здания таких старых больниц и приютов госпитальеров Святого Духа сегодня можно увидеть во многих немецких городах, например, в Нюрнберге и Висмаре, а также в других европейских странах. Под началом католических монахов в Любеке он находился до 1518 года. Затем этот госпиталь получил новый устав, основанный исключительно на светских правилах и предписаниях.

Управление фондом

Госпиталь Святого Духа, Любек
Одно из помещений в старом госпитальном зданииФото: DW / Maksim Nelioubin

После реформирования госпитального устава в начале XVI века и до наших дней руководство этим учреждением на общественных началах осуществляют два самых старых по возрасту бургомистра города. Они являются сопредседателями госпитального фонда. С 1602 года городской совет назначает им в помощь четырех управляющих.

Гербовый витраж

Госпиталь Святого Духа, Любек
Витраж в госпитальном храмеФото: DW / Maksim Nelioubin

На этом витраже изображены гербы председателей госпитального фонда XIX века. Для его создания использовали красные и синие накладные стекла, на которых с помощью плавиковой кислоты вытравили контуры гербов и надписи. Затем витраж был разрисован с использованием шварцлота, то есть смеси окислов меди и железа, а также серебра и надглазурных красок.

Госпитальный храм

Госпиталь Святого Духа, Любек
Готические своды госпитальной церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Госпитальный храм возведен в виде трехнефной зальной церкви. Под готическими сводами можно также увидеть средневековые фрески, круглые позднеготические окна, алтари и многочисленные резные фигуры, изображающие ангелов и святых. Проведение регулярных церковных служб здесь завершилось в 1806 году во времена секуляризации.

Небесный трон

Госпиталь Святого Духа, Любек
Иисус Христос и Пресвятая Дева Мария на небесном тронеФото: DW / Maksim Nelioubin

Фрески госпитальной церкви датируются 1315-1325 годами. На протяжении нескольких столетий они находились под слоем более поздней штукатурки и были заново открыты в 1866 году. На одной из них Иисус Христос передает Деве Марии, восседающей вместе с ним на небесном троне, скипетр в форме лилии - цветка-символа невинности и чистоты.

Трон царя Соломона

Любек
Фреска с Троном царя СоломонаФото: DW / Maksim Nelioubin

Под изображением Иисуса и Девы Марии находится фреска с троном Соломона, на котором помимо этого легендарного царя восседают его мать и жена: "Ни в одном царстве не было трона, подобного этому". Описанный в Библии, он служил образцом для престолов в разных странах: "Царь Соломон сделал трон из слоновой кости и выложил его чистым золотом… Львов, которые стояли на шести ступенях, было двенадцать".

Святая Елизавета

Госпиталь Святого Духа, Любек
ЛекторийФото: DW / Maksim Nelioubin

Этот лекторий (Lettner) на шести опорах, то есть трибуна для чтения Евангелия во время служб, появился в храме в 1300 году. В XV веке его украсили изображениями сцен из жития Святой Елизаветы Тюрингской (1207-1231). Эта венгерская принцесса, проникшаяся идеалами францисканцев, основала больницу в Марбурге, в которой сама ухаживала за пациентами, а также собирала деньги на благотворительность.

Дом престарелых

Госпиталь Святого Духа, Любек
Госпиталь Святого Духа в 1932 годуФото: akg-images/picture alliance

В XVII веке жителям госпиталя 8 раз в год полагалась теплая ванна. Койки были расставлены в общем зале в четыре ряда. В 1820 году его разгородили на небольшие каморки с тонкими деревянными стенками. Площадь каждой из них составляла около шести квадратных метров. К этому времени госпиталь уже использовался исключительно в качестве дома для престарелых, в котором могли проживать до 170 человек.

Каморка

Госпиталь Святого Духа, Любек
"Kabäuschen" в Госпитале Святого ДухаФото: DW / Maksim Nelioubin

Эти каморки или чуланчики, прозванные здесь ласково-уменьшительным словом Kabäuschen (от Kabuse - чулан, темная каморка, кладовая), использовались до 1970 года. Причем многие последние постояльцы всячески сопротивлялись и не хотели из них выезжать. Затем на территории госпиталя Святого Духа приступили к оборудованию нового здания для этих целей, завершив работы в 1976 году.

P.S.

Госпиталь Святого Духа, Любек
Госпиталь Святого Духа в вечернее время Фото: Tetra Images/Bildagentur-online/picture alliance

Опустевшие комнатки-чуланчики можно увидеть через стеклянную дверь из госпитального храма. По этому коридору жители нынешнего дома престарелых, рассчитанного на 85 мест, проходят в столовую. В предрождественский период здесь работает традиционный рынок с подарками и другими изделиями городских мастеров художественных промыслов.

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