Сколько немцев было в британской королевской семье?

Британский король Карл III приезжает с официальным визитом в Германию - на родину своих предков. О немецких корнях британской королевской семьи - в этой статье DW.

Родственные связи между европейскими королевскими домами были весьма тесными на протяжении веков. Три столетия назад, 1 августа 1714 года, умерла английская королева Анна. Немецкий курфюрст Георг Людвиг фон Ганновер (Georg Ludwig von Hannover) был заочно провозглашен королем Великобритании. Он был единственным возможным наследником престола и, таким образом, первым немцем, взошедшим на английский трон.

Георг I - король без манер

Его британских подданных это сначала совсем не обрадовало. Немецкий король ступил на английскую землю только через два месяца после своего провозглашения и был коронован как король Георг I 20 октября 1714 года. Король был разведен и публично флиртовал сразу с двумя любовницами. Он почти не говорит по-английски, и у него не было манер. Или их было настолько мало, что даже издали инструкцию, в которой было, помимо прочего, прописано, что бросать кусочками жареного мяса в слуг на банкетах не рекомендуется.

"Kороль без манер" Георг I Фото: National Portrait Gallery/dpa/picture alliance

Однако британцы со временем поняли, что Георг I многого добился для королевства за время своего пребывания на троне. Он подавил одно из восстаний якобитов в Шотландии, установил двухпартийную систему, которая используется до сих пор, создал хорошо функционирующий флот и расширил Британскую империю.

Георг II и Георг III

Георг II, сын Георга I, завещал британцам их национальный гимн "Боже, храни короля" (или "Боже, храни королеву"). Георг III был первым по линии королей немецкого происхождения, родившимся в Англии, и говорил на английском как на своем родном языке. Он женился на немецкой принцессе Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, которая родила ему 15 детей.

Однако Георг III страдал нарушением обмена веществ, которое приводит к тяжелым психическим расстройствам, и становился все менее способным к управлению страной. Из-за болезни за ним закрепилось прозвище "безумец".

Георг IV испортил репутацию королевской семьи

Старший сын Георга III Георг Август Фридрих (Georg August Friedrich) еще при жизни отца принял на себя государственные дела и стал в 1820 году следующим королем - Георгом IV - с преимущественно немецкой генеалогией.

Летняя резиденция короля Георга IV: Королевский павильон в Брайтоне Фото: Phil Bird/Zoonar/picture alliance

Его экстравагантная жизнь не сделала его особенно популярным среди подданных. Короля прозвали "толстяком". Он оставил за собой не самое богатое политическое наследие, зато - вполне достойное культурное. Например, при нем Букингемский дом расширился до дворца, а на морском курорте Брайтон было возведено здание Королевского павильона (Royal Pavilion), которое до сих пор считается уникальным с точки зрения экзотики и роскоши.

Королева Виктория и принц Альберт

В 1837 году была коронована племянница Георга IV Виктория - также преимущественно немецкого происхождения. Виктория вышла замуж за своего двоюродного брата, немецкого принца Альберта Саксен-Кобург-Готского (Albert von Sachsen-Coburg und Gotha). Поначалу англичане над ним смеялись: зачем нашей королеве понадобился немецкий провинциальный принц? Однако уже скоро они изменили свое отношение к Альберту. Он рьяно заступался за своих подданных и установил немецкий обычай наряжать рождественскую елку в Англии. В 1851 году он провел первую Всемирную выставку в Лондоне, реформировал администрацию и строительную промышленность в королевстве. При Виктории и с Альбертом британская королевская семья восстановила свой престиж. Сегодня в центре Лондона находится великолепная статуя немецкого принца, в его честь назван мост Альберта (Albert Bridge) в Лондоне, а также знаменитая концертная площадка Royal Albert Hall.

Виктория - "бабушка Европы"

Между тем, помимо своей роли матери девятерых отпрысков, королева Виктория активно влияет на внешнюю политику королевства - прежде всего пользуясь родственными связями со всеми важными правящими домами Европы.

Королева Виктория Фото: CPA Media Co. Ltd/picture alliance

Она ловко сосватала своих детей, поэтому неудивительно, что потомки Виктории восседают на тронах во многих европейских королевских семьях: королева Дании Маргрете, король Норвегии Харальд и король Швеции Карл Густав, бывшая испанская королевская чета Хуан Карлос и София. Виктория получила прозвище "бабушка Европы" и была монархом Великобритании дольше всех - целых 64 года. Лишь намного позже этот рекорд побила ее праправнучка Елизавета II.

Как Саксен-Кобург стал Виндзором

В 1901 году королева Виктория умирает. Ее престол наследует старший сын - Эдуард VII. Он становится первым английским королем из немецкой династии Саксен-Кобург-Гота (Sachsen-Coburg und Gotha). Чтобы сделать это имя более благозвучным для британского уха, его переименовывают в Saxe-Coburg and Gotha. В 1910 году королем стал его сын Георг V. Он был женат на уроженке Германии Марии фон Тек (Maria von Teck) - королеве Марии (Queen Mary).

Первая мировая война пришлась на время правления Георга V. Англия объявляет войну немецкому кайзеру Вильгельму II - двоюродному брату Георга. Настроения в Англии смещаются к неприятию всего немецкого. В 1917 году Георг V принимает решение изменить немецкое фамилию королевской семьи на Виндзор. Таким оно осталось и по сей день. Георг также отрекается от всех немецких титулов, его двоюродный брат Людвиг фон Баттенберг (Ludwig von Battenberg) поступает так же: отныне его семья носит имя Маунтбеттен. К этому роду принадлежал и принц Филипп - будущий супруг королевы Елизаветы II.

Королевская семья и нацисты

Сын Георга Эдуард VIII становится королем в 1936 году, но, так и не дождавшись коронации, отрекается от престола - ради брака по любви с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Его брат Альберт вступает на британский престол и становится королем Георгом VI. В то время нацисты во главе с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler) уже пришли к власти в Германии. Мать Эдуарда и Альберта, королева Мария, настаивает на том, чтобы ее сыновья не забывали о своих немецких корнях. У семьи было немало родственников в гитлеровской Германии. Эдуард открыто демонстрировал свою симпатию к немецким нацистам.

Эдуард с супругой в гостях у Гитлера, 1937 год Фото: EPA/dpa/picture alliance

Несколько лет назад достоянием общественности стал фрагмент видео, на котором Эдуард и его невестка "отрабатывают" с двумя маленькими девочками нацистское приветствие. Маленькие девочки - это Маргарет и Елизавета, будущая королева Англии. И по сей день британцы не в восторге от некогда слишком сердечных отношений между британской знатью и германскими нацистами: доказательства таких связей, насколько это возможно, до сих пор держатся в тайне.

Сколько "немецкого" в короле Карле III?

Мать королевы Елизаветы II была британкой, поэтому английская королева лишь частично имела немецкое происхождение. При этом у ее мужа Филиппа были немецкие предки, и он хорошо владел немецким языком. В 1947 году он стал гражданином Великобритании, отказавшись от своего немецкого титула - "фон Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург" (von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) незадолго до женитьбы на Елизавете. Теперь его фамилия звучала так же, как у бывшего британского короля Георга V - Маунтбеттен. У старшего сына королевской семьи, нынешнего короля Карла III, примерно половина предков - немцы.

Британский король Карл III Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/picture alliance

От первой жены, британки Дианы Спенсер, у него двое сыновей: Уильям и Гарри. У Кейт, жены старшего сына - Уильяма, нет немецких предков. Генеалогия Меган, жены младшего сына - Гарри, вероятно, уходит корнями в Германию и Швейцарию.

Крайне маловероятно, что человек немецкого происхождения когда-либо снова взойдет на британский престол. При этом прямой немецкий потомок британских монархов есть: ее зовут Карин Фогель (Karin Vogel). Она занимает 4973 место в списке наследников. В ее родословной можно найти Георга I, который был родом из Германии.

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