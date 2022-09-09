Новый король Великобритании Карл III: кто он?

63 года он был принцем Уэльским. И вот - в 73 года - Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор, старший сын королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, восходит на престол под именем короля Карла III.
"Этот переход хорошо спланирован - так же, как и похороны королевы Елизаветы II, - написал политолог Университетского колледжа Лондона Роберт Хейзелл в ответ на запрос DW. - Между тем многое будет зависеть от того, как общественность отреагирует на коронацию Карла и какую поддержку ему окажет правительство".
Жизнь Чарльза в королевской семье
У Карла III было достаточно времени, чтобы привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне. В 1970 году он получил степень бакалавра по истории в Тринити-колледже в Кембридже. Затем начал военную карьеру и, кроме прочего, командовал минным тральщиком HMS Bronington.
Его бракосочетание с 20-летней Дианой Спенсер летом 1981 года вызвало огромный резонанс в СМИ. Принцесса Диана была чрезвычайно популярна, но к ней было постоянно приковано и внимание бульварной прессы. В 1996 году принц Чарльз развелся со своей супругой. Год спустя Диана при драматических обстоятельствах погибла в автомобильной аварии.
Говорят, при расставании Чарльз сказал Диане: "Ты и правда думаешь, что я - первый принц Уэльский, у которого нет любовницы?" К тому времени Камилла Паркер-Боулз уже давно была его возлюбленной - в 2005 году он наконец смог на ней жениться.
В глазах британской общественности у Карла III две стороны: бабник и филантроп. В 1976 году он основал благотворительный фонд Prince's Trust для помощи обездоленным подросткам и молодым людям. Кроме того, он поддерживает инициативы в области искусства.
Однако самой большой страстью нового короля является защита окружающей среды и борьба с изменением климата. С 2007 года он участвует в проекте по защите тропических лесов и подключил целый ряд политиков, знаменитостей и представителей бизнеса к кампании по пропаганде важных мер против вырубки тропических лесов.
Будучи королем, сын Елизаветы II, вероятно, продолжит также кампанию за религиозное разнообразие и за многокультурную, современную Великобританию. Ведь он заранее объявил, что его коронация станет событием с участием многих религиозных направлений.
Как Чарльз пытался вмешаться в политику правительства
При этом у короля Карла III отсутствует инстинкт его матери, полагают эксперты. В политических или социальных вопросах он редко может оставаться беспристрастным. В прошлом он не скрывал своих взглядов.
Неспособность наследника британского трона сохранять нейтралитет особенно явно проявилась в скандале вокруг так называемых меморандумах "Черного паука" - письмах принца Уэльского, адресованных тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру и членам его кабинета.
Судя по этим документам, которые обнародовала газета The Guardian, принц Чарльз пытался повлиять на членов правительства и других политиков по самым разным вопросам: например, о спасении исчезающих рыб, заказе военного оборудования для войск в Ираке или отлове барсуков с целью остановить распространение туберкулеза среди скота. Публикация этих писем повлекла за собой длительную судебную тяжбу.
Став королем, Карлу III придется контролировать подобные склонности, отмечает политолог Роберт Хейзелл. "Монарх должен оставаться безоговорочно нейтральным по всем политическим вопросам, как это делала королева (Елизавета II. - Ред.). У Карла III будет возможность высказывать свое мнение на еженедельной аудиенции с премьер-министром. Но он должен будет оставаться в рамках своих конституционных прав, позволяющих ему консультировать, поощрять и предупреждать". В противном случае правительство напомнит ему, "в чем состоят обязанности главы государства в конституционной монархии", продолжает эксперт.
Скандалы, связанные с принцем Чарльзом
В 2017 году имя принца Чарльза всплыло в связи с обнародованием так называемых "Райских бумаг" - документов, раскрывающих подробности сомнительных офшорных инвестиций многих сверхбогатых людей, в том числе политиков, бизнесменов и знаменитостей.
В случае принца Чарльза, предположительно, речь шла о компании, зарегистрированной на Бермудах. Согласно журналистскому расследованию, в 2007 году наследник британского престола настаивал на изменениях в климатической политике, но утаил, что он получит выгоду от этих изменений через свой офшорный бизнес. Сам принц Чарльз заявил тогда, что не имеет прямого отношения к офшорному счету.
Недавно появились и новые вопросы по поводу разоблачений в королевском "скандале с наличностью". Утверждается, что богатые иностранные граждане получали льготы в обмен на пожертвования в фонд Чарльза Prince's Foundation. В одном случае речь идет о саудовском магнате, который за свои услуги был посвящен в рыцари, а в другом, как утверждается, российскому банкиру пообещали встречу с наследником британского престола.
Разоблачения привели к отставке трех ключевых сотрудников благотворительной организации, включая близкого соратника принца Чарльза Майкла Фосетта. При этом исполнительный директор фонда тогда ушел в отставку "временно". Сам принц Уэльский отрицал свою осведомленность о предполагаемых махинациях.
Карлу III следует избегать подобных инцидентов, если он хочет, будучи королем, иметь высокую оценку в глазах общественности - в этом наблюдатели солидарны. Или, как выразился политолог Хейзелл: признание Карла III и его популярность в народе будут зависеть от того, "будут ли у него проблемы и какие непредвиденные события произойдут".