Новый король Великобритании Карл III: кто он?

У короля Карла III две ипостаси в глазах общественности: филантроп и бабник. DW - о факторах, которые, вероятно, сыграют ключевую роль в формировании имиджа нового британского монарха.

63 года он был принцем Уэльским. И вот - в 73 года - Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор, старший сын королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, восходит на престол под именем короля Карла III.

"Этот переход хорошо спланирован - так же, как и похороны королевы Елизаветы II, - написал политолог Университетского колледжа Лондона Роберт Хейзелл в ответ на запрос DW. - Между тем многое будет зависеть от того, как общественность отреагирует на коронацию Карла и какую поддержку ему окажет правительство".

Жизнь Чарльза в королевской семье

У Карла III было достаточно времени, чтобы привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне. В 1970 году он получил степень бакалавра по истории в Тринити-колледже в Кембридже. Затем начал военную карьеру и, кроме прочего, командовал минным тральщиком HMS Bronington.

Принц Чарльз с родителями и сестрой - принцессой Анной, 1953 год Фото: ZUMAPRESS.com/picture alliance

Его бракосочетание с 20-летней Дианой Спенсер летом 1981 года вызвало огромный резонанс в СМИ. Принцесса Диана была чрезвычайно популярна, но к ней было постоянно приковано и внимание бульварной прессы. В 1996 году принц Чарльз развелся со своей супругой. Год спустя Диана при драматических обстоятельствах погибла в автомобильной аварии.

Говорят, при расставании Чарльз сказал Диане: "Ты и правда думаешь, что я - первый принц Уэльский, у которого нет любовницы?" К тому времени Камилла Паркер-Боулз уже давно была его возлюбленной - в 2005 году он наконец смог на ней жениться.

В глазах британской общественности у Карла III две стороны: бабник и филантроп. В 1976 году он основал благотворительный фонд Prince's Trust для помощи обездоленным подросткам и молодым людям. Кроме того, он поддерживает инициативы в области искусства.

Однако самой большой страстью нового короля является защита окружающей среды и борьба с изменением климата. С 2007 года он участвует в проекте по защите тропических лесов и подключил целый ряд политиков, знаменитостей и представителей бизнеса к кампании по пропаганде важных мер против вырубки тропических лесов.

Будучи королем, сын Елизаветы II, вероятно, продолжит также кампанию за религиозное разнообразие и за многокультурную, современную Великобританию. Ведь он заранее объявил, что его коронация станет событием с участием многих религиозных направлений.

Как Чарльз пытался вмешаться в политику правительства

При этом у короля Карла III отсутствует инстинкт его матери, полагают эксперты. В политических или социальных вопросах он редко может оставаться беспристрастным. В прошлом он не скрывал своих взглядов.

Неспособность наследника британского трона сохранять нейтралитет особенно явно проявилась в скандале вокруг так называемых меморандумах "Черного паука" - письмах принца Уэльского, адресованных тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру и членам его кабинета.

Судя по этим документам, которые обнародовала газета The Guardian, принц Чарльз пытался повлиять на членов правительства и других политиков по самым разным вопросам: например, о спасении исчезающих рыб, заказе военного оборудования для войск в Ираке или отлове барсуков с целью остановить распространение туберкулеза среди скота. Публикация этих писем повлекла за собой длительную судебную тяжбу.

Принц Уэльский с супругой - герцогиней Корнуолльской Камиллой, 2019 год Фото: Chris Jackson/PA Wire/dpa/picture alliance

Став королем, Карлу III придется контролировать подобные склонности, отмечает политолог Роберт Хейзелл. "Монарх должен оставаться безоговорочно нейтральным по всем политическим вопросам, как это делала королева (Елизавета II. - Ред.). У Карла III будет возможность высказывать свое мнение на еженедельной аудиенции с премьер-министром. Но он должен будет оставаться в рамках своих конституционных прав, позволяющих ему консультировать, поощрять и предупреждать". В противном случае правительство напомнит ему, "в чем состоят обязанности главы государства в конституционной монархии", продолжает эксперт.

Скандалы, связанные с принцем Чарльзом

В 2017 году имя принца Чарльза всплыло в связи с обнародованием так называемых "Райских бумаг" - документов, раскрывающих подробности сомнительных офшорных инвестиций многих сверхбогатых людей, в том числе политиков, бизнесменов и знаменитостей.

В случае принца Чарльза, предположительно, речь шла о компании, зарегистрированной на Бермудах. Согласно журналистскому расследованию, в 2007 году наследник британского престола настаивал на изменениях в климатической политике, но утаил, что он получит выгоду от этих изменений через свой офшорный бизнес. Сам принц Чарльз заявил тогда, что не имеет прямого отношения к офшорному счету.

Принц Чарльз с матерью - королевой Елизаветой II в 2019 году Фото: Reuters/V. Jones

Недавно появились и новые вопросы по поводу разоблачений в королевском "скандале с наличностью". Утверждается, что богатые иностранные граждане получали льготы в обмен на пожертвования в фонд Чарльза Prince's Foundation. В одном случае речь идет о саудовском магнате, который за свои услуги был посвящен в рыцари, а в другом, как утверждается, российскому банкиру пообещали встречу с наследником британского престола.

Разоблачения привели к отставке трех ключевых сотрудников благотворительной организации, включая близкого соратника принца Чарльза Майкла Фосетта. При этом исполнительный директор фонда тогда ушел в отставку "временно". Сам принц Уэльский отрицал свою осведомленность о предполагаемых махинациях.

Карлу III следует избегать подобных инцидентов, если он хочет, будучи королем, иметь высокую оценку в глазах общественности - в этом наблюдатели солидарны. Или, как выразился политолог Хейзелл: признание Карла III и его популярность в народе будут зависеть от того, "будут ли у него проблемы и какие непредвиденные события произойдут".

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