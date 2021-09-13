Банкир из РФ с криминальным прошлым перевел в фонд принца Чарльза полмиллиона фунтов

Шотландский регулятор благотворительных организаций в воскресенье, 12 сентября, заявил, что проводит расследование в отношении одного из фондов принца Чарльза в связи с претензиями, касающимися пожертвований российского банкира Дмитрия Леуса.

Наследник британского престола намеревался встретиться с Леусом в благодарность за то, что последний в мае 2020 года пожертвовал 500 тысяч фунтов одному из благотворительных фондов принца. Однако впоследствии выяснилось, что Леус был ранее осужден за отмывание денег и встреча не состоялась, пишет британская газета The Sunday Times в воскресенье, 12 сентября.

Отмечается, что обеспокоенность по поводу биографии россиянина в сентябре 2020 года выразил комитет по этике при фонде принца Чарльза. В связи с этим, по сведениям The Sunday Times, пожертвования были перенаправлены в другой фонд принца Чарльза - Children & the Arts.

Между тем американский телеканал CNN, связавшийся с официальным представителем Дмитрия Леуса, выяснил, что обратно к банкиру деньги так и не вернулись. "Мистер Леус не знал, что деньги переведут в Children's Arts Foundation, и не давал на это своего согласия. Если бы с ним проконсультировались, он решил бы использовать эти деньги, чтобы помочь большому числу уязвимых детей и молодых людей, которые фонд Leus Family Foundation поддерживает по всей Великобритании", - цитирует медиакомпания представителя банкира.

В заявлении, опубликованном 12 сентября, Управление благотворительных организаций Шотландии сообщило, что направило попечителям фонда принца письмо, информирующее их о расследовании претензий.

Криминальное прошлое банкира Леуса

В 2003 году Дмитрий Леус, являвшийся тогда председателем правления Русского депозитного банка (РДБ), был арестован по обвинению в хищении 20 млн долларов из Центрального банка Туркмении. В марте 2004 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы. При этом суд посчитал, что Леус не похищал деньги, но использовал свой банк для их отмывания.

В 2006 году банкир был освобожден из тюрьмы условно-досрочно. С 2006 по 2013 год Леус возглавлял банк "Западный", в 2014 года у этого банка отозвали лицензию.

По данным американского телеканала CNN, Леус добивался получения британского подданства. В свою очередь, газета Sunday Times отмечает отсутствие указаний на то, что принц Чарльз мог знать подробности биографии Леуса.

Официальный представитель банкира указал в комментарии для CNN, что судимость его клиента была погашена в 2007 году и у Леуса на данный момент "нет абсолютно никаких судимостей".

Смотрите также: