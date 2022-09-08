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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета IIФото: Victoria Jones/empics/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Мир скорбит о королеве Великобритании Елизавете II

Олег Соколенко
40 мин. назад

Политики всего мира отдают дань памяти скончавшейся королевы Елизаветы II, выражают соболезнования королевской семье и подданным Соединенного Королевства.

https://www.dw.com/ru/mir-skorbit-o-koroleve-velikobritanii-elizavete-ii/a-63063409

Политики Великобритании и лидеры многих государств в четверг, 8 сентября, со скорбью отреагировали на  смерть королевы Великобритании Елизаветы II, правившей страной в течение 70 лет. Новый премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс назвала покойную королеву "скалой, на которой была построена современная Британия" и "самим духом Великобритании". Трасс отметила, что верность королевы долгу - это "пример для нас всех", а 8 сентября стало "днем большой потери" и "концом второй елизаветинской эпохи". Глава правительства также призвапа нацию поддержать нового короля Карла III (ранее - принца Уэльского Чарльза, сына Елизаветы II).  "Боже, храни короля!" - сказала Трас в завершение своей речи.

Сам  король Карл III опубликовал заявление, согласно которому смерть его матери стала "моментом величайшей скорби" для него и всей королевской семьи. "Я знаю, ее уход будет остро ощущаться во всей нашей стране, в странах Содружества наций и бесчисленным числом людей по всему миру, - написал он. - В течение периода траура и перемен для моей семьи и для меня будет большой поддержкой осознавать уважение и любовь, которыми столь широко пользовалась королева".

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Twitter отметил "глубокую мудрость, понимание исторических процессов и неисчерпаемую, хотя и неброскую самоотверженность" королевы. Через все 70 лет своего правления, написал Джонсон, Елизавета II "пронесла свою улыбку, свою теплоту и свой мягкий юмор", "распространяя эту магию на все Соединенное Королевство". "Это самый грустный день для нашей страны, потому что она обладала уникальной и простой способностью делать нас счастливыми. За это мы ее любили", - отметил экс-премьер.

Джо и Джилл Байден: Елизавета II сформировала целую эпоху

Белый дом опубликовал совместное заявление президента США Джо Байдена и первой леди Джил Байден, в котором подчеркивается, что королева Елизавета II была больше, чем монархом - она сформировала своим правлением целую эпоху. "В постоянно меняющемся мире ее сохраняющееся присутствие было источником комфорта и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда не видел свою страну без нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединяло людей всего Содружества наций. За семь десятилетий ее исторического правления мы стали свидетелями беспрецедентного прогресса человечества и развития человеческого достоисства", - подчеркнули Джо и Джилл Байден.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в Twitter: "Скорбим из-за смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом и вдохновением для миллионов, в том числе и в Германии. Ее вклад в германо-британское примирение после ужасовВторой мировой войны останется в памяти. Ее будет не хватать, как и ее прекрасного чувства юмора".

Эмманюэль Макрон: Олицетворяла единство британской нации

Президент Франции  Эмманюэль Макрон написал в своем твите:  "Ее Величество королева Елизавета II олицетворяла преемственность и единство британской нации в течение более чем 70 лет. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, влияние которой на ее страну и ее век будет ощущаться еще долго".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что узнал о смерти Елизаветы II "с большой печалью". "Я выражаю свои глубочайшие соболезнования королевской семье, а также народу и правительству Соединенного Королевства, нашего друга и союзника", - говорится в его твите.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на смерть королевы в Twitter. "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние  соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", - написал он.

Король Нидерландов Виллем-Александр, его супруга Максима и его мать принцесса Беатрикс опубликовали заявление по поводу смерти Елизаветы II в Facebook. В нем они назвали умершую королеву "Стойкой и мудрой, посвятившей всю свою жизнь служению британскому народу". Они также отметили, что Елизавета II внесла огромный вклад в дружбу между Нидерландами и Великобританией. 

Король Испании Филипп VI направил британской королевской семье телеграмму с соболезнованиями. "Вы все в наших сердцах и в наших мыслях. Мы будем вспоминать Ее с любовью", - говорится в телеграмме испанского монарха.

Президент РФ Владимир Путин направил новому королю Великобритании Карлу III телеграмму с соболезнованиями. "С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - говорится в тексте послания. 

Папа римский Франциск: Образцовая приверженность духа

Папа римский Франциск отправил новому королю Великобритании Карлу III телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины его матери. В ней говорится, что папа присоединяется к скорбящим "в молитвах о вечном покое" Елизаветы II и отдает должное "ее жизни, посвященной неустанному служению благу британского народа и Содружества, ее образцовой приверженности долгу, ее непоколебимой вере в Иисуса Христа и твердому упованию на его обещания".

Антониу Гутерриш: Елизавета II была "большим другом" ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что Елизавета II была "большим другом" ООН в течение десятилетий и отметил, что ее "лидерство и самоотверженность"  вызывала восхищение всего мира.

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