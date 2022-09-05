"Железная леди"? Чего ждать от нового британского премьера

Консервативная партия выбрала своим новым лидером Лиз Трасс. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает руководство тори. Это значит, что Трасс станет и новым премьер-министром Великобритании.

В ее политической биографии немало курьезных эпизодов. Таких, как, например, ее странная речь на партийном съезде тори в 2014 году, где Трасс представляла министерство сельского хозяйства. Трасс рассказывала, что с британскими продуктами питания дела "еще никогда не были так хороши", Великобритания производит "больше видов сыров, чем Франция, и продает йоркширский чай в Китай". А уже через несколько секунд разразилась гневными замечаниями: "Мы импортируем две трети яблок и больше двух третей сыра. Это позор!".

Не меньшую известность получила цитата времен ее работы в министерстве юстиции в 2016 году. Тогда в Палате общин Трасс спросили о мерах борьбы с доставкой наркотиков в тюрьмы с помощью квадрокоптеров. В одной из тюрем, где такое происходит, есть специальные сторожевые "собаки, которые лают, помогая остановить дроны", объяснила Трасс.

В соцсетях курсирует немало подобных неоднозначных высказываний политика, которые ее оппоненты используют, чтобы поставить под сомнение способность Трасс занимать важные должности или даже ее здравый смысл.

Трасс работает над своим имиджем в Instagram

За последние 12 лет, что у власти в Великобритании находятся консерваторы, Лиз Трасс многократно доказывала свое умение политически выживать.

Ее путь неизменно шел наверх - от Минюста, через Минфин и министерство торговли до министерства иностранных дел. В то время как десятки ее коллег стали жертвами внутрипартийных разногласий и интриг, она пережила без потерь не только волну отставок после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра, но и кадровые перестановки в кабинете Бориса Джонсона.

Лиз Трасс всегда считалась лояльной и трудолюбивой, при этом ее успехи никогда не оценивались более детально. Между тем ее коллега по партии Рори Стюарт пишет в своем политическом блоге об их совместной работе в министерстве сельского хозяйства, что стиль управления Лиз Трасс застрял на уровне "IBM 1980-х годов" и что она любит приводить своих коллег в недоумение случайными математическими задачками, "видимо, потому, что ее отец любил задавать их за завтраком". Опыт общения с Трасс Стюарт называет "травмирующим".

В то же время сама Трасс неустанно работает над своим имиджем. С момента перехода в МИД она активно ведет аккаунты в Instagram и Twitter, где публикует фото, изображающие ее то в меховой шапке на Красной площади в Москве, то в военной форме на танке во время смотра войск.

На сомнения оппонентов в ее компетентности из-за того, что она перепутала Балтийское море с Черным, Трасс отвечает фотографиями своего визита в Украину и заверениями в готовности противостоять Путину. Такие вещи имеют в Консервативной партии больший вес, чем риторические и содержательные ляпы.

Как менялись политические взгляды Трасс

Между тем политическая карьера Лиз Трасс в рядах тори не была предопределена. Во время своего последнего выступления на лондонском стадионе "Уэмбли", когда Лиз Трасс и ее соперник Риши Сунак в очередной раз представили свои кандидатуры перед нескольким тысячам членов партии, она призналась, что у нее нет "традиционного консервативного происхождения". Ее отец был профессором математики, мать - медсестрой, а политические взгляды в семье были, скорее, левыми.

В детстве Лиз водили на протесты против использования атомной энергии, а в студенческие времена она даже была активной сторонницей Либеральных демократов. От этого прошлого она сейчас открещивается, называя эти эпизоды биографии грехами молодости. Столь же невозмутимой Трасс остается, и когда речь идет о трансформации ее позиции по "Брекзиту": до референдума в 2016 году Трасс активно пропагандировала проевропейские взгляды, а теперь превратилась в ярого сторонника выхода Великобритании из ЕС.

В последние годы взгляды Лиз Трасс смещалась все дальше вправо, сегодня она - в числе самых рьяных сторонников чисто консервативной доктрины. И это находит одобрение у членов партии в традиционных избирательных округах тори на юге Англии.

Размытая политическая программа

Выступая на "Уэмбли", Трасс в очередной раз четко заявила, чего она не хочет, а именно: повышения налогов. И вновь разочаровала всех, кто пытался выяснить, как она намерена справляться с нынешним кризисом, связанным с ростом цен на энергоносители и растущей инфляцией в Великобритании. В то время как в стране циркулирует фраза о том, что грядущей зимой многим британцам придется выбирать между "отоплением и едой", Трасс говорит лишь, что не верит в "подарки" от государства и что испытанным средством для обеспечения роста экономики является снижение налогов.

Трасс считает себя преемницей Маргарет Тэтчер, которая в 1980-е годы добилась роста британской экономики за счет приватизации и сокращения регулирования. С нынешней инфляцией новый премьер также собирается бороться с помощью снижения налогов, хотя экономисты Банка Англии предупреждают, что это может лишь еще сильнее раскрутить спираль роста цен.

Маргарет Тэтчер - пример для подражания Лиз Трасс Фото: empics/picture alliance

Как отмечает экономист Саймон Ли из Университета Халла, "разумно ожидать, что новое правительство окажет финансовую помощь миллионам домохозяйств, граждан и предприятий, чтобы те смогли пережить кризис, связанный с повышением стоимости жизни". В конце концов, Великобритания потратила более двух триллионов фунтов во время финансового кризиса 2008 года и недавней пандемии коронавируса, чтобы спасти страну от экономического краха.

Однако Лиз Трасс оставляет открытым вопрос о том, как она планирует помочь бедствующим семьям: по ее словам, это задача нового министра финансов. Но единственный способ выделить на это миллиарды - это набрать еще больше долгов. Уже во время кризиса, вызванного пандемией, государственный долг Великобритании резко вырос. Если сейчас возникнет необходимость в дальнейших комплексных программах помощи, то вместе с процентами по кредитам вырастет и долговая нагрузка на государство.

О неудобных темах Трасс хранит молчание

Но об этом Лиз Трасс предпочитает не говорить вовсе. Свой бюджет она представит, когда вступит в должность, обещает политик. Снижение налогов обеспечит "людям больше денег в карманах". Впрочем, от этой меры не будет большого прока для многих британцев с низкими доходами, которые вынуждены выкладывать тысячи фунтов за резко возросшие счета за газ и электричество. Трасс отвечает на критику словами о том, что на энергетическом рынке просто необходимо создать больше предложения. Она хочет выдать десятки новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Экологические проблемы не играют для нее никакой роли - как и вопросы реформирования энергетического рынка.

Во внешней политике Трасс, очевидно, выберет конфронтационный курс в отношении ЕС, чтобы добиться отмены Североирландского протокола договора о "Брекзите". По мнению Адама Харрисона из аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", Трасс воплощает "Брекзит" со "рвением новообращенного". В остальном ее мировоззрение "сформировано под влиянием (экс-президента США. - Ред.) Рейгана", полагает эксперт. В представлении Трасс Великобритания выступает вместе с США против России и Китая - без помощи "трусливых европейцев", поясняет он. "Она (Лиз Трасс. - Ред.) любит приперчить свои комментарии о международной ситуации отсылками к холодной войне и свободе", - добавляет Харрисон.

После референдума о "Брекзите" Трасс кардинально изменила свое отношение к выходу Великобритании из состава ЕС Фото: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images

Звучит не очень обнадеживающе, но в конечном счете Лиз Трасс нужно убедить в своих планах не большинство британцев, а лишь около 160 000 членов Консервативной партии, то есть примерно 1,5 процента населения страны. Очередные выборы пройдут только через два года, хотя многие наблюдатели сомневаются, что правительство Трасс продержится так долго. По их оценкам, большинство депутатов-консерваторов предпочли бы ее оппонента, экс-министра финансов Риши Сунака. Будут ли они поддерживать Трасс и как долго - вопрос открытый. Британские парламентарии уже показали на примере Терезы Мэй и совсем недавно Бориса Джонсона, как они обходятся с неудачливыми премьер-министрами.

Наступающая зима, которая принесет недовольство населения Великобритании, заголовки о голоде и бедности, неработающей системе здравоохранения и череде забастовок, о которых уже было объявлено, станет испытанием на прочность для нового правительства и его председателя. Откажется ли Лиз Трасс от своей консервативной идеологии перед лицом трудностей так же быстро, как она отказывалась от прежних убеждений, покажет время. Но многим аналитикам наверняка будет любопытно понаблюдать за столкновением ее представлений о рыночной экономике и суровой реальностью.

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