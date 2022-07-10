 Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2022

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Европа

Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьера

Лиз Трасс стала 11-м кандидатом на пост премьер-министра страны, в своей колонке она напомнила об активной поддержке Украины и санкций против Кремля.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом Трасс объявила в колонке, опубликованной в воскресенье, 10 июля, в газете The Daily Telegraph.

"Мы сталкиваемся с огромными проблемами дома в условиях глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся с огромными вызовами за границей: от агрессивной России до все более напористого Китая. У нас есть меньше двух лет, чтобы подготовиться к следующим выборам. Это будет тяжелая битва, но мы можем победить, поставив во главу угла благо британского народа. Я выдвигаюсь, потому что я могу вести и принимать трудные решения", - написала Трасс. 

На посту премьера она пообещала в первую очередь снизить налоговое бремя, отменить повышение стоимости социального страхования и снизить ставки для бизнеса. В своей колонке она напомнила, что будучи главой МИД помогла стране "возглавить международную реакцию на путинскую войну в Украине и представить жесткий пакет санкций, который причинил настоящую боль Путину и Кремлю".

О выдвижении своих кандидатур на пост лидера партии и премьер-министра страны уже объявили 11 человек, пишет The Guardian. Трасс - один из лидеров среди консерваторов, отмечает Sky. Она дольше всех других кандидатов работает в кабинете министров и занимала различные должности при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. Ожидается, что точный формат голосования и его сроки партия определит на следующей неделе, пишет The Guardian. 

Занимавший пост премьер-министра страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля - после череды скандалов и отставок министров его правительства. Он отметил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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