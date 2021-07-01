Памятник леди Ди открыт в ее любимом саду

Ее называли "иконой стиля" и "королевой людских сердец". 1 июля Диане, принцессе Уэльской (урожденной как Диана Фрэнсис Спенсер) исполнилось бы 60 лет. В честь этого события ее сыновья принц Уильям (39) и принц Гарри (36) в торжественной обстановке открыли в Лондоне скульптурный ансамбль в память о своей матери, которая трагически погибла в 1997 году. Рядом с леди Ди стоят дети. И это не случайно. Диана очень любила детей, с удовольствием общалась с ними. И большое количество ее благотворительных проектов были связаны с помощью нуждающимся в этом детям во многих странах, от Анголы до Боснии.

Конфликт, омрачающий торжество

Решение установить памятник принцессе Диане принято Уильямом и Гарри. Заказ на изготовление статуи братья сделали еще четыре года назад. "Наша мама тронула сердца очень многих людей. И мы надеемся, что установка этой статуи будет способствовать тому, чтобы все посетители Кенсингтонского дворца могли задуматься о ее жизни и наследии", - так объяснили тогда свой шаг принц Уильям и принц Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями на каникулах в Австрии

С тех пор многое изменилось. Между некогда неразлучными братьями возник серьезный конфликт. Как сообщает dpa со ссылкой на BBC и инсайдерские круги, отношения принцев сильно испорчены. Сегодняшняя встреча Уильяма и Гарри - первая со дня похорон их деда принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет в апреле нынешнего года.

Год назад Гарри и его жена Меган (39) отказались от звания членов королевской семьи и переехали в США. У пары двое детей - двухлетний сын Арчи и недавно появившаяся на свет дочь Лилибет (Лили). В наделавшем много шума интервью легендарной американской журналистке Опре Уинфри супруги обвинили королевскую семью в невнимании и даже расизме. Меган имеет частично африканские корни.

Райское место в центре британской столицы

Статуя Дианы возвышается в ее любимом "Затонувшем саду" на территории Кенсингтонского дворца - бывшей резиденции "народной принцессы", где она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом. Сейчас хозяевами дворца являются старший сын Дианы Уильям и его супруга Кэтрин (39).

В память о Диане. Так выглядит вход в Кенсингтонский дворец 1 июля 2021 года

Перед установкой скульптуры концепцию сада, который был разбит более 100 лет назад, но обновлен в 2017 году к 20-летию со дня смерти Дианы, изменили. Цветочную композицию из белых и кремовых цветов, именуемую Белым садом, сменили клумбы, оформленные 4 тысячами пестрых цветов 50 видов, среди которых самые любимые цветы принцессы - в том числе, незабудки и розы. Концепция сада изменена для того, чтобы статуя выглядела как можно более эффектно.

Напомним, что принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Водитель автомобиля, в котором леди Ди ехала вместе со своим возлюбленным Доди аль-Фаедом, при въезде в туннель под мостом Альма потерял управление, в результате чего машина на большой скорости врезалась в столб. Диане было всего 36 лет.

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