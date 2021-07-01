 Памятник леди Ди открыт в ее любимом саду | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.07.2021

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Культура и стиль жизни

Памятник леди Ди открыт в ее любимом саду

1 июля Диане, принцессе Уэльской могло бы исполниться 60 лет. В честь юбилея в королевском парке в центре Лондона торжественно открыт памятник той, кого называли "королевой людских сердец".

Уильям и Гарри на открытии памятника их матери принцессе Диане

Уильям и Гарри на открытии памятника их матери принцессе Диане

Ее называли "иконой стиля" и "королевой людских сердец". 1 июля Диане, принцессе Уэльской (урожденной как Диана Фрэнсис Спенсер) исполнилось бы 60 лет. В честь этого события ее сыновья принц Уильям (39) и принц Гарри (36) в торжественной обстановке открыли в Лондоне скульптурный ансамбль в память о своей матери, которая трагически погибла в 1997 году. Рядом с леди Ди стоят дети. И это не случайно. Диана очень любила детей, с удовольствием общалась с ними. И большое количество ее благотворительных проектов были связаны с помощью нуждающимся в этом детям во многих странах, от Анголы до Боснии.

Конфликт, омрачающий торжество

Решение установить памятник принцессе Диане принято Уильямом и Гарри. Заказ на изготовление статуи братья сделали еще четыре года назад. "Наша мама тронула сердца очень многих людей. И мы надеемся, что установка этой статуи будет способствовать тому, чтобы все посетители Кенсингтонского дворца могли задуматься о ее жизни и наследии", - так объяснили тогда свой шаг принц Уильям и принц Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями на каникулах в Австрии

Принцесса Диана с сыновьями на каникулах в Австрии

С тех пор многое изменилось. Между некогда неразлучными братьями возник серьезный конфликт. Как сообщает dpa со ссылкой на BBC и инсайдерские круги, отношения принцев сильно испорчены. Сегодняшняя встреча Уильяма и Гарри - первая со дня похорон их деда принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет в апреле нынешнего года.

Год назад Гарри и его жена Меган (39) отказались от звания членов королевской семьи и переехали в США. У пары двое детей - двухлетний сын Арчи и недавно появившаяся на свет дочь Лилибет (Лили). В наделавшем много шума интервью легендарной американской журналистке Опре Уинфри супруги обвинили королевскую семью в невнимании и даже расизме. Меган имеет частично африканские корни.

Райское место в центре британской столицы

Статуя Дианы возвышается в ее любимом "Затонувшем саду" на территории Кенсингтонского дворца - бывшей резиденции "народной принцессы", где она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом. Сейчас хозяевами дворца являются старший сын Дианы Уильям и его супруга Кэтрин (39). 

В память о Диане. Так выглядит вход в Кенсингтонский дворец 1 июля 2021 года

В память о Диане. Так выглядит вход в Кенсингтонский дворец 1 июля 2021 года

Перед установкой скульптуры концепцию сада, который был разбит более 100 лет назад, но обновлен в 2017 году к 20-летию со дня смерти Дианы, изменили. Цветочную композицию из белых и кремовых цветов, именуемую Белым садом, сменили клумбы, оформленные 4 тысячами пестрых цветов 50 видов, среди которых самые любимые цветы принцессы - в том числе, незабудки и розы. Концепция сада изменена для того, чтобы статуя выглядела как можно более эффектно.

Напомним, что принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Водитель автомобиля, в котором леди Ди ехала вместе со своим возлюбленным Доди аль-Фаедом, при въезде в туннель под мостом Альма потерял управление, в результате чего машина на большой скорости врезалась в столб. Диане было всего 36 лет.

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  • Диана во время визита в Германию в 1987 году

    Принцесса Диана и мода

    Икона стиля

    Диана, принцесса Уэльская, погибшая 31 августа 1997 года в Париже в автомобильной катастрофе, в совершенстве владела искусством создания безупречного имиджа с помощью одежды и аксессуаров. Ее умение одеваться шло от сердца. В любой одежде она выглядела как королева. Сегодня ее платья выставляются в музеях и уходят с молотка за очень большие деньги.

  • Диана Спенсер

    Принцесса Диана и мода

    Совершенство из Челси

    До замужества Диана, урожденная Спенсер, вращалась среди молодых лондонцев, тративших деньги своих родителей-аристократов в хипповом районе Челси. Тусовка, получившая название Sloane Rangers, одевалась в пику панкам пренебрежительно консервативно. Леди Диана охотно носила тогда романтичные блузки в сочетании с простыми джемперами.

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    Помолвка с членом королевской семьи обязала застенчивую Диану более тщательно подбирать одежду. Модные промахи компенсировались ее прирожденным обаянием. На удивление быстро Диана обрела свой собственный, до сих пор копируемый стиль.

  • Принц Чарльз и Диана Спенсер в замке Балморал

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    Еще в преддверии замужества Диана стала задавать тон в вопросах стиля. Британская газета Telegraph писала, что "вещи начинают лучше продаваться, стоит только Диане на них посмотреть". В 1980 году ее появление в резиновых сапогах в замке Балморал, шотландской резиденции британских монархов, привело к невероятному росту спроса на такие сапоги.

  • Принцесса Диана среди членов королевской семьи

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    Создание бренда

    Став членом королевской семьи, принцесса Диана составляла свой гардероб с учетом требований придворного этикета и популярных в то время модных трендов. Но главным мерилом был ее собственный вкус. К колебаниям моды или сезонным тенденциям она присматривалась и прислушивалась, но никогда им слепо не следовала.

  • Диана и Чарльз

    Принцесса Диана и мода

    Модный консилиум

    Над гардеробом жены наследника престола работали известнейшие британские модельеры: Дэвид и Элизабет Эмануэль, Кэтрин Уолкер, Брюс Олдфилд и другие. Ее высочество отличалось, однако, упрямым характером. Выслушивая советы, она сама решала, что и как ей носить.

  • Диана в шляпе

    Принцесса Диана и мода

    Традиции и эксперименты

    В дипломатических поездках принцесса одевалась так, чтобы ее наряды гармонировали с традициями посещаемой страны. В поездки по странам Азии принцесса выбирала платья в пол с цветочными орнаментами. Для визитов на Ближний Восток одевалась скромно, но элегантно, в черно-белое платье из атласа. В Европе она позволяла себе эксперименты и радовала глаз замысловатыми формами своих экстравагантных шляп.

  • Диана в немецкой школе

    Принцесса Диана и мода

    Этикет по необходимости

    Шляпы, предписанные придворным этикетом как обязательный атрибут "королевского дресс-кода", принцесса носила со вкусом и вызовом, но не всегда - только, если они не мешали ее общению с людьми. "В шляпе не возьмешь ребенка на руки", - поясняла она отсутствие головного убора.

  • Принцесса Диана в красном

    Принцесса Диана и мода

    Цветовые акценты

    Диана виртуозно использовала цвет. Красный, например, - цвет сложный, не всем идет, надеть его отважится далеко не каждая женщина. В гардеробе Дианы было множество вещей разных оттенков красного - как протокольных, так и для досуга. "Фирменным" украшением были жемчужные ожерелья, обвивавшие ее шею в один или несколько рядов.

  • Диана и Чарльз в гостях у супругов Рейган

    Принцесса Диана и мода

    Элегантная дерзость

    Красное платье Диана выбрала и для своего первого официального визита в США году. Вряд ли кто-то заподозрил ее в симпатиях к коммунистам, но во время холодной войны подобная цветовая гамма вполне могла быть истолкована превратно. Не это ли сбило с толку Рональда Рейгана, когда он позабыл на короткий момент имя своей гостьи?

  • Диана танцует с Траволтой

    Принцесса Диана и мода

    Границы откровенности

    Диана умело балансировала между протоколом и гламуром. Темно-синее бархатное платье от Victor Edelstein – одно из самых знаменитых из ее вечернего гардероба. В нем Диана появилась на приеме в "Белом доме" 9 ноября 1985 года. Диана танцевала в тот вечер со многими, но ее танец с Джоном Траволтой, видимо, был самым гламурным. Отсюда пошло: "платье Траволты".

  • Диана на открытии книжного магазина в Париже

    Принцесса Диана и мода

    Без перчаток

    Во время гуманитарных миссий принцесса отказывалась от предписываемых придворным этикетом перчаток, чтобы чувствовать руки людей, которые она пожимала, в частности, больных СПИДом. В больницы надевала платья в цветочек и крупные ювелирные украшения, чтобы дети могли с ними играть, слепых навещала в приятных на ощупь костюмах.

  • Диана в Сараево

    Принцесса Диана и мода

    Полевая униформа

    Брюки, джинсы и рубашки мужского покроя предназначались для благотворительной и миротворческой деятельности, которая не ограничивалась посещениями военных частей, но уводили Диану в самые удаленные и не самые благополучные регионы мира и даже на разминированные, но все еще смертельно опасные поля.

  • Диана в лиловом платье

    Принцесса Диана и мода

    Эволюция стиля

    В восприятии публики Диана Фрэнсис Спенсер прошла путь от застенчивой скромницы до роковой женщины. А между тем, в ее стиле не было резких изменений. Ее превращение из робкой няни в икону стиля шло совершенно естественно.

  • Диана в черном платье на приеме в Serpentine Gallery

    Принцесса Диана и мода

    Платье отмщения

    Точку поставило платье с немыслимым для королевской особы декольте греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Названное "платьем отмщения", оно было пущено в ход в день публичного подтверждения Чарльзом его связи с леди Камиллой. Перед англичанами предстала новая Диана – раскрепощенная и сильная.

  • Леди Диана и фотографы

    Принцесса Диана и мода

    В рейтингах знаменитостей

    После развода Диана лишилась титула принцессы. Но "королева сердец" в нем и не нуждалась. Диану неоднократно называли "самой фотографируемой женщиной мира". В 1998 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых важных людей XX века. В 2002 году, согласно результатам опроса BBC, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву и других британских монархов.

  • Диана в платье от Versace

    Принцесса Диана и мода

    Завещание модной иконы

    Иконой стиля Диана стала потому, что не шла у моды на поводу, а виртуозно ее использовала. "Мода не для меня, - говорила она. - Она для людей, которым я наношу визит или которые ежедневно видят меня в газетах. Им не нужна домохозяйка, им нужна принцесса! И лучше дать им то, что они хотят…"

    Автор: Элла Володина


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