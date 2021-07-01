Памятник леди Ди открыт в ее любимом саду

Ее называли "иконой стиля" и "королевой людских сердец". 1 июля Диане, принцессе Уэльской (урожденной как Диана Фрэнсис Спенсер) исполнилось бы 60 лет. В честь этого события ее сыновья принц Уильям (39) и принц Гарри (36) в торжественной обстановке открыли в Лондоне скульптурный ансамбль в память о своей матери, которая трагически погибла в 1997 году. Рядом с леди Ди стоят дети. И это не случайно. Диана очень любила детей, с удовольствием общалась с ними. И большое количество ее благотворительных проектов были связаны с помощью нуждающимся в этом детям во многих странах, от Анголы до Боснии.
Конфликт, омрачающий торжество
Решение установить памятник принцессе Диане принято Уильямом и Гарри. Заказ на изготовление статуи братья сделали еще четыре года назад. "Наша мама тронула сердца очень многих людей. И мы надеемся, что установка этой статуи будет способствовать тому, чтобы все посетители Кенсингтонского дворца могли задуматься о ее жизни и наследии", - так объяснили тогда свой шаг принц Уильям и принц Гарри.
Принцесса Диана с сыновьями на каникулах в Австрии
С тех пор многое изменилось. Между некогда неразлучными братьями возник серьезный конфликт. Как сообщает dpa со ссылкой на BBC и инсайдерские круги, отношения принцев сильно испорчены. Сегодняшняя встреча Уильяма и Гарри - первая со дня похорон их деда принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет в апреле нынешнего года.
Год назад Гарри и его жена Меган (39) отказались от звания членов королевской семьи и переехали в США. У пары двое детей - двухлетний сын Арчи и недавно появившаяся на свет дочь Лилибет (Лили). В наделавшем много шума интервью легендарной американской журналистке Опре Уинфри супруги обвинили королевскую семью в невнимании и даже расизме. Меган имеет частично африканские корни.
Райское место в центре британской столицы
Статуя Дианы возвышается в ее любимом "Затонувшем саду" на территории Кенсингтонского дворца - бывшей резиденции "народной принцессы", где она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом. Сейчас хозяевами дворца являются старший сын Дианы Уильям и его супруга Кэтрин (39).
В память о Диане. Так выглядит вход в Кенсингтонский дворец 1 июля 2021 года
Перед установкой скульптуры концепцию сада, который был разбит более 100 лет назад, но обновлен в 2017 году к 20-летию со дня смерти Дианы, изменили. Цветочную композицию из белых и кремовых цветов, именуемую Белым садом, сменили клумбы, оформленные 4 тысячами пестрых цветов 50 видов, среди которых самые любимые цветы принцессы - в том числе, незабудки и розы. Концепция сада изменена для того, чтобы статуя выглядела как можно более эффектно.
Напомним, что принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Водитель автомобиля, в котором леди Ди ехала вместе со своим возлюбленным Доди аль-Фаедом, при въезде в туннель под мостом Альма потерял управление, в результате чего машина на большой скорости врезалась в столб. Диане было всего 36 лет.
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Принцесса Диана и мода
Икона стиля
Диана, принцесса Уэльская, погибшая 31 августа 1997 года в Париже в автомобильной катастрофе, в совершенстве владела искусством создания безупречного имиджа с помощью одежды и аксессуаров. Ее умение одеваться шло от сердца. В любой одежде она выглядела как королева. Сегодня ее платья выставляются в музеях и уходят с молотка за очень большие деньги.
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Принцесса Диана и мода
Совершенство из Челси
До замужества Диана, урожденная Спенсер, вращалась среди молодых лондонцев, тративших деньги своих родителей-аристократов в хипповом районе Челси. Тусовка, получившая название Sloane Rangers, одевалась в пику панкам пренебрежительно консервативно. Леди Диана охотно носила тогда романтичные блузки в сочетании с простыми джемперами.
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Принцесса Диана и мода
Положение обязывает
Помолвка с членом королевской семьи обязала застенчивую Диану более тщательно подбирать одежду. Модные промахи компенсировались ее прирожденным обаянием. На удивление быстро Диана обрела свой собственный, до сих пор копируемый стиль.
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Принцесса Диана и мода
Образец для подражания
Еще в преддверии замужества Диана стала задавать тон в вопросах стиля. Британская газета Telegraph писала, что "вещи начинают лучше продаваться, стоит только Диане на них посмотреть". В 1980 году ее появление в резиновых сапогах в замке Балморал, шотландской резиденции британских монархов, привело к невероятному росту спроса на такие сапоги.
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Принцесса Диана и мода
Создание бренда
Став членом королевской семьи, принцесса Диана составляла свой гардероб с учетом требований придворного этикета и популярных в то время модных трендов. Но главным мерилом был ее собственный вкус. К колебаниям моды или сезонным тенденциям она присматривалась и прислушивалась, но никогда им слепо не следовала.
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Принцесса Диана и мода
Модный консилиум
Над гардеробом жены наследника престола работали известнейшие британские модельеры: Дэвид и Элизабет Эмануэль, Кэтрин Уолкер, Брюс Олдфилд и другие. Ее высочество отличалось, однако, упрямым характером. Выслушивая советы, она сама решала, что и как ей носить.
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Принцесса Диана и мода
Традиции и эксперименты
В дипломатических поездках принцесса одевалась так, чтобы ее наряды гармонировали с традициями посещаемой страны. В поездки по странам Азии принцесса выбирала платья в пол с цветочными орнаментами. Для визитов на Ближний Восток одевалась скромно, но элегантно, в черно-белое платье из атласа. В Европе она позволяла себе эксперименты и радовала глаз замысловатыми формами своих экстравагантных шляп.
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Принцесса Диана и мода
Этикет по необходимости
Шляпы, предписанные придворным этикетом как обязательный атрибут "королевского дресс-кода", принцесса носила со вкусом и вызовом, но не всегда - только, если они не мешали ее общению с людьми. "В шляпе не возьмешь ребенка на руки", - поясняла она отсутствие головного убора.
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Принцесса Диана и мода
Цветовые акценты
Диана виртуозно использовала цвет. Красный, например, - цвет сложный, не всем идет, надеть его отважится далеко не каждая женщина. В гардеробе Дианы было множество вещей разных оттенков красного - как протокольных, так и для досуга. "Фирменным" украшением были жемчужные ожерелья, обвивавшие ее шею в один или несколько рядов.
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Принцесса Диана и мода
Элегантная дерзость
Красное платье Диана выбрала и для своего первого официального визита в США году. Вряд ли кто-то заподозрил ее в симпатиях к коммунистам, но во время холодной войны подобная цветовая гамма вполне могла быть истолкована превратно. Не это ли сбило с толку Рональда Рейгана, когда он позабыл на короткий момент имя своей гостьи?
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Принцесса Диана и мода
Границы откровенности
Диана умело балансировала между протоколом и гламуром. Темно-синее бархатное платье от Victor Edelstein – одно из самых знаменитых из ее вечернего гардероба. В нем Диана появилась на приеме в "Белом доме" 9 ноября 1985 года. Диана танцевала в тот вечер со многими, но ее танец с Джоном Траволтой, видимо, был самым гламурным. Отсюда пошло: "платье Траволты".
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Принцесса Диана и мода
Без перчаток
Во время гуманитарных миссий принцесса отказывалась от предписываемых придворным этикетом перчаток, чтобы чувствовать руки людей, которые она пожимала, в частности, больных СПИДом. В больницы надевала платья в цветочек и крупные ювелирные украшения, чтобы дети могли с ними играть, слепых навещала в приятных на ощупь костюмах.
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Принцесса Диана и мода
Полевая униформа
Брюки, джинсы и рубашки мужского покроя предназначались для благотворительной и миротворческой деятельности, которая не ограничивалась посещениями военных частей, но уводили Диану в самые удаленные и не самые благополучные регионы мира и даже на разминированные, но все еще смертельно опасные поля.
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Принцесса Диана и мода
Эволюция стиля
В восприятии публики Диана Фрэнсис Спенсер прошла путь от застенчивой скромницы до роковой женщины. А между тем, в ее стиле не было резких изменений. Ее превращение из робкой няни в икону стиля шло совершенно естественно.
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Принцесса Диана и мода
Платье отмщения
Точку поставило платье с немыслимым для королевской особы декольте греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Названное "платьем отмщения", оно было пущено в ход в день публичного подтверждения Чарльзом его связи с леди Камиллой. Перед англичанами предстала новая Диана – раскрепощенная и сильная.
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Принцесса Диана и мода
В рейтингах знаменитостей
После развода Диана лишилась титула принцессы. Но "королева сердец" в нем и не нуждалась. Диану неоднократно называли "самой фотографируемой женщиной мира". В 1998 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых важных людей XX века. В 2002 году, согласно результатам опроса BBC, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву и других британских монархов.
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Принцесса Диана и мода
Завещание модной иконы
Иконой стиля Диана стала потому, что не шла у моды на поводу, а виртуозно ее использовала. "Мода не для меня, - говорила она. - Она для людей, которым я наношу визит или которые ежедневно видят меня в газетах. Им не нужна домохозяйка, им нужна принцесса! И лучше дать им то, что они хотят…"
Автор: Элла Володина