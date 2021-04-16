Похороны принца Филиппа прошли в Лондоне

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп в субботу, 17 апреля, был похоронен в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре.
На фоне пандемии коронавируса похороны принца Филиппа проходили в узком кругу, причем число гостей не превышало 30 человек. При этом королевская семья отказалась от публичной церемонии прощания, а британцев попросили не приезжать на похороны и не собираться толпами возле Виндзорского замка, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.
Занос гроба с телом принца Филиппа в часовню святого Георгия в Виндзорском замке
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что не будет лично присутствовать на похоронах, чтобы их могли посетить самые близкие люди.
В числе приглашенных были и трое родственников принца Филиппа из Германии: титулярный князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (Philipp Gottfried Alexander Prinz zu Hohenlohe-Langenburg), титулярный принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (Heinrich Donatus Philipp Umberto Landgraf von Hessen zu Rumpenheim) и наследный принц Бернхард Баденский (Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz von Baden).
В день похорон принца Филиппа жители Великобритании почтили его память общенациональной минутой молчания.
Первое появление королевы Елизаветы II на публике после смерти супруга
Отмечается, что на похоронах принца Филиппа королева Елизавета II впервые появилась на публике после кончины своего супруга.
Королева Елизавета II прибывает на похороны супруга
Траурную процессию, во время которой гроб с телом принца Филиппа был доставлен на катафалке на отпевание в часовню Святого Георгия, возглавили дети королевской четы - принц Чарльз и принцесса Анна. Внуки покойного также присутствовали на церемонии прощания, среди них и принц Гарри, однако его супруга Меган Маркл, по сообщениям СМИ, наблюдала за ней из США.
Во время отпевания принца Филиппа архиепископ Кентерберийский отметил, что покойный вел "жизнь служения", и произнес молитву за герцога, подчеркнув "его непоколебимую веру и верность его высокое чувство долга и порядочность его жизнь служения нации и Содружеству, а также отвагу и вдохновение его руководства".
Где будет похоронена королева Елизавета II
После церемонии отпевания гроб с телом принца Филиппа был помещен в усыпальницу королевской семьи. Ей уже 200 лет, в ней похоронены 24 члена королевской семьи, включая королей Георга III, Георга IV и последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. Ожидается, что после кончины королевы Великобритании Елизаветы II гроб с телом принца Филиппа перенесут из этой усыпальницы в подземный склеп часовни короля Георга VI. Там похоронены родители Елизаветы II и ее сестра принцесса Маргарет. В этом склепе принц Филипп и его супруга будут покоиться под общей могильной плитой.
Из-за пандемии COVID-19 похороны прошли с соблюдением всех карантинных ограничений. Все участники церемонии носили черные защитные маски и соблюдали социальную дистанцию.
Любимое фото королевы Елизаветы II с супругом
Королева Великобритании Елизавета II прожила в браке с принцем Филиппом 73 года. Накануне похорон супруга она опубликовала одну из своих любимых фотографий с ним: во время отдыха на траве вблизи горной гряды Койлс-де-Мьюик, что недалеко от шотландского городка Баллатер.
Принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II в Шотландии
Горы Койлс-де-Мьюик расположены недалеко от частной усадьбы королевы Балморал, где пара обычно проводила летний отдых.
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Последний путь
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Он был опорой королевы
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Служебный марафон
Интерьеры и люди менялись, а отлаженный веками порядок всегда был один и тот же: королева действует, принц наблюдает. В среднем по 400 раз в году! Так было на протяжении 65 лет - до выхода принца Филиппа на пенсию в 2017 году.
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На шаг позади
Протокол не подлежит обсуждению. Супругу монарха предписано следовать за своей более важной половиной всегда с отставанием на шаг. Филипп был послушным принцем, как видно на фотографии: супруг королевы соблюдал должную дистанцию.
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На службе у Виндзоров
Принц Филипп никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.
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Поехать в Россию...
"Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи", - сказал принц Филипп в 1967 году, отвечая на заданный ему вопрос. Уже через несколько лет, в 1973 году, он посетил Москву в качестве президента Международной федерации конного спорта. В свою очередь, эта фотография была сделана в Кремле в 1994 году во время визита Елизаветы Второй.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Сольная программа
Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филипп отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.
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Отличный выбор
Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филиппом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.
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"Кочевник" благородных кровей
Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Любовь с первого взгляда
Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Примерный семьянин
У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филипп был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Космополит поневоле
Принц Филипп был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филипп вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Военная выправка
Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Безупречная форма
Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Патриарх
О супружеской жизни Елизаветы и Филиппа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спали они с молодости в разных спальнях, что их объединяла страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но главой виндзорского клана был Филипп.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Надежный тыл
С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филипп сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Меланж серьезности и шутовства
Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Невозмутимый и ироничный
Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Мастер каверзных вопросов
Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Немецкий контекст
Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Шофер для Обамы
В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравилось, как водил машину британский принц, мог идти домой пешком.
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Принц Филипп. 1921 - 2021
Пинту пива, мадам!
Хоть и не британец по происхождению, принц обладал истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивался над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.
Автор: Элла Володина