На похороны принца Филиппа приедут три немецких родственника

Церемонию похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшегося 9 апреля, решили провести в субботу, 17 апреля, с соблюдением всех требований локдауна и социального дистанцирования. На похоронах будут присутствовать максимум 30 человек. Публичного прощания не будет. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре. Британцев попросили не приезжать на похороны и не собираться толпами возле замка, дабы избежать дальнейшего распространения эпидемии.

Репетиция похоронной церемонии

Репетиция похоронной церемонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет присутствовать на похоронах - ради того, чтобы на церемонию смогли приехать только самые близкие люди. Не будет среди прощающихся и Меган, герцогини Сассекской, а вот ее супруг принц Гарри намерен присутствовать на церемонии.

Британские похороны - немецкие принцы

На церемонии будут присутствовать трое родственников принца Филиппа из Германии: титулярный князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (Philipp Gottfried Alexander Prinz zu Hohenlohe-Langenburg), титулярный принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (Heinrich Donatus Philipp Umberto Landgraf von Hessen zu Rumpenheim) и наследный принц Бернхард Баденский (Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz von Baden).

Бернхард Баденский

Наследный принц Бернхард Баденский (50 лет) - внучатый племянник принца Филиппа и троюродный брат принцев Уильяма и Гарри. Вырос в семейной резиденции в замке Залем. Изучал экономику и юриспруденцию в Гамбургском университете. Женат, в браке родилось трое мальчиков - принцев.

Донатус Гессен-Румпенхеймский

Принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (54 года) родился в Киле, является правнуком принцессы Маргариты Прусской, внучки королевы Великобритании Виктории, и дальним родственником королевы Великобритании Елизаветы II. Изучал экономику в Гамбургском университете. С 2013 года является главой Гессенского дома, из которого происходила российская императрица Александра Федоровна. Женат, супруги имеют дочь и двух сыновей.

Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург

Князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (51 год) родился в Крайльсхайме, внук принцессы Маргариты Греческой и Датской, внучатый племянник принца Филиппа. Изучал банковское дело и экономику. Является главой дома Гогенлоэ-Лангенбург, унаследовал замки и лесные угодья. Женат, в браке родилось двое сыновей и дочь.

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