 На похороны принца Филиппа приедут три немецких родственника | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2021

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Культура и стиль жизни

На похороны принца Филиппа приедут три немецких родственника

Церемония похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, пройдет в субботу, 17 апреля, с соблюдением всех требований локдауна.

Репетиция похоронной церемонии

Репетиция похоронной церемонии

Церемонию похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшегося 9 апреля, решили провести в субботу, 17 апреля, с соблюдением всех требований локдауна и социального дистанцирования. На похоронах будут присутствовать максимум 30 человек. Публичного прощания не будет. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре. Британцев попросили не приезжать на похороны и не собираться толпами возле замка, дабы избежать дальнейшего распространения эпидемии.  

Репетиция похоронной церемонии

Репетиция похоронной церемонии

Репетиция похоронной церемонии

Репетиция похоронной церемонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет присутствовать на похоронах - ради того, чтобы на церемонию смогли приехать только самые близкие люди. Не будет среди прощающихся и Меган, герцогини Сассекской, а вот ее супруг принц Гарри намерен присутствовать на церемонии.

Британские похороны - немецкие принцы

На церемонии будут присутствовать трое родственников принца Филиппа из Германии: титулярный князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (Philipp Gottfried Alexander Prinz zu Hohenlohe-Langenburg), титулярный принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (Heinrich Donatus Philipp Umberto Landgraf von Hessen zu Rumpenheim) и наследный принц Бернхард Баденский (Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz von Baden).

Бернхард Баденский

Бернхард Баденский

Наследный принц Бернхард Баденский (50 лет) - внучатый племянник принца Филиппа и троюродный брат принцев Уильяма и Гарри. Вырос в семейной резиденции в замке Залем. Изучал экономику и юриспруденцию в Гамбургском университете. Женат, в браке родилось трое мальчиков - принцев.

Донатус Гессен-Румпенхеймский

Донатус Гессен-Румпенхеймский

Принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (54 года) родился в Киле, является правнуком принцессы Маргариты Прусской, внучки королевы Великобритании Виктории, и дальним родственником королевы Великобритании Елизаветы II. Изучал экономику в Гамбургском университете. С 2013 года является главой Гессенского дома, из которого происходила российская императрица Александра Федоровна. Женат, супруги имеют дочь и двух сыновей.

Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург

Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург

Князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (51 год) родился в Крайльсхайме, внук принцессы Маргариты Греческой и Датской, внучатый племянник принца Филиппа. Изучал банковское дело и экономику. Является главой дома Гогенлоэ-Лангенбург, унаследовал замки и лесные угодья. Женат, в браке родилось двое сыновей и дочь.

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    Принц Филипп. 1921 - 2021

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  • Елизавета и Филипп в Канаде

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    На службе у Виндзоров

    Принц Филипп никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.

  • Принц Филипп (справа налево), Борис Ельцин, Елизавета II и Наина Ельцина в Кремле

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Поехать в Россию...

    "Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи", - сказал принц Филипп в 1967 году, отвечая на заданный ему вопрос. Уже через несколько лет, в 1973 году, он посетил Москву в качестве президента Международной федерации конного спорта. В свою очередь, эта фотография была сделана в Кремле в 1994 году во время визита Елизаветы Второй.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Сольная программа

    Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филипп отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.

  • Принц Филипп

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    Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филиппом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.

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    Принц Филипп. 1921 - 2021

    "Кочевник" благородных кровей

    Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

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    Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Примерный семьянин

    У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филипп был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Космополит поневоле

    Принц Филипп был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филипп вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.

  • Принц Филипп в военной форме

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Военная выправка

    Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.

  • Принц Филипп на лошади

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Безупречная форма

    Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.

  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Патриарх

    О супружеской жизни Елизаветы и Филиппа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спали они с молодости в разных спальнях, что их объединяла страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но главой виндзорского клана был Филипп.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп в Германии

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Надежный тыл

    С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филипп сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Меланж серьезности и шутовства

    Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Невозмутимый и ироничный

    Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Мастер каверзных вопросов

    Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.

  • Гельмут Коль и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Немецкий контекст

    Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.

  • Принц Филипп, Елизавета и супруги Обама

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Шофер для Обамы

    В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравилось, как водил машину британский принц, мог идти домой пешком.

  • Принц Филипп и карикатура на королеву

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Пинту пива, мадам!

    Хоть и не британец по происхождению, принц обладал истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивался над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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