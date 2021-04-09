Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, выполнял свой долг с немецкой тщательностью и английским юмором.
Принц Филип - супруг королевы Великобритании - с осени слагает с себя все публичные обязанности. 95-летний герцог Эдинбургский, однако, будет и впредь возглавлять благотворительные организации.
До 17 июля 1917 года правящая в Великобритании династия была Саксен-Кобург-Готской. Но затем отреклась от немецких корней. Сегодня Виндзоры – любимые монархи немцев.
Их не зря называют "тайным оружием британской королевы": это милое семейство очаровывает всех подряд! Исключением не стала и Германия, куда они приехали вместе с детьми.