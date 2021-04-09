 Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.04.2021

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Культура и стиль жизни

Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, выполнял свой долг с немецкой тщательностью и английским юмором.

  • Принц Филипп, 2015 год

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Принц, супруг, отец…

    В пятницу, 9 апреля 2021 года, в Виндзорском замке в возрасте 99 лет скончался принц Филипп - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1947 году.

  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Служебный марафон

    Интерьеры и люди менялись, а отлаженный веками порядок всегда был один и тот же: королева действует, принц наблюдает. В среднем по 400 раз в году! Так было на протяжении 65 лет - до выхода принца Филиппа на пенсию в 2017 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    На шаг позади

    Протокол не подлежит обсуждению. Супругу монарха предписано следовать за своей более важной половиной всегда с отставанием на шаг. Филипп был послушным принцем, как видно на фотографии: супруг королевы соблюдал должную дистанцию.

  • Елизавета и Филипп в Канаде

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    На службе у Виндзоров

    Принц Филипп никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Сольная программа

    Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филипп отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Отличный выбор

    Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филиппом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп в Иране в 1961 году

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    "Кочевник" благородных кровей

    Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Любовь с первого взгляда

    Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Примерный семьянин

    У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филипп был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Космополит поневоле

    Принц Филипп был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филипп вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.

  • Принц Филипп в военной форме

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Военная выправка

    Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.

  • Принц Филипп на лошади

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Безупречная форма

    Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.

  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Патриарх

    О супружеской жизни Елизаветы и Филиппа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спали они с молодости в разных спальнях, что их объединяла страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но главой виндзорского клана был Филипп.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп в Германии

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Надежный тыл

    С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филипп сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Меланж серьезности и шутовства

    Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Невозмутимый и ироничный

    Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Мастер каверзных вопросов

    Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.

  • Гельмут Коль и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Немецкий контекст

    Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.

  • Принц Филипп, Елизавета и супруги Обама

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Шофер для Обамы

    В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравится, как водил машину британский принц, мог идти домой пешком.

  • Принц Филипп и карикатура на королеву

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Пинту пива, мадам!

    Хоть и не британец по происхождению, принц обладал истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивался над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.

    Автор: Элла Володина


  • Принц Филипп, 2015 год

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Принц, супруг, отец…

    В пятницу, 9 апреля 2021 года, в Виндзорском замке в возрасте 99 лет скончался принц Филипп - супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский. Свадьбу с наследницей престола Великобритании, приходящейся ему троюродной сестрой, он сыграл после окончания Второй мировой войны, в 1947 году.

  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Служебный марафон

    Интерьеры и люди менялись, а отлаженный веками порядок всегда был один и тот же: королева действует, принц наблюдает. В среднем по 400 раз в году! Так было на протяжении 65 лет - до выхода принца Филиппа на пенсию в 2017 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    На шаг позади

    Протокол не подлежит обсуждению. Супругу монарха предписано следовать за своей более важной половиной всегда с отставанием на шаг. Филипп был послушным принцем, как видно на фотографии: супруг королевы соблюдал должную дистанцию.

  • Елизавета и Филипп в Канаде

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    На службе у Виндзоров

    Принц Филипп никогда не бездельничал. Он является покровителем около 800 организаций. В 1964 -1986 гг. был президентом Международной федерации конного спорта, в 1981 -1996 гг. - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 г. первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. На фото - визит в Канаду, 1951 г.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Сольная программа

    Помимо протокольных мероприятий с участием Елизаветы Второй, принц Филипп отрабатывал и обширную "сольную" программу. На фото: торжественное богослужение, посвященное лорду Нельсону, в Лондоне в 2005 году.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Отличный выбор

    Напрасно противился поначалу король Георг VI, отец Елизаветы, ее браку с принцем Филиппом. Будущая королева сразу распознала в нем истинного джентльмена.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп в Иране в 1961 году

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    "Кочевник" благородных кровей

    Он всегда был "инородным телом" в доме Виндзоров - принц из европейской династии Глюксбургов, рожденный на пересечении ее датской и греческой ветвей с гессенским родом Баттенбергов. По сути, он был принцем без земли и без родины.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Любовь с первого взгляда

    Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Примерный семьянин

    У Филиппа и Елизаветы - четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Как утверждают биографы, Филипп был отцом строгим, требовательным и скупым на эмоции.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Космополит поневоле

    Принц Филипп был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга Первого, и принцессы Алисы, племянницы российской императрицы Александры Федоровны. Филипп вырос фактически без отца и матери - семья распалась, когда он еще был маленьким. Юность провел по родственникам и интернатам. Жил в Лондоне и Париже, в Шотландии и Германии.

  • Принц Филипп в военной форме

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Военная выправка

    Получив военное образование в Дартмуте, он начал службу на флоте в звании мичмана и прошел всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.

  • Принц Филипп на лошади

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Безупречная форма

    Завершил службу по настоянию Елизаветы. После смерти короля Георга VI и коронации супруги полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В качестве хобби принц оставил за собой спорт, блистал в седле еще долгие годы.

  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Патриарх

    О супружеской жизни Елизаветы и Филиппа известно немного. Скандалов либо не было, либо они не выходили за пределы дворца. Известно, что спали они с молодости в разных спальнях, что их объединяла страсть к лошадям. Говорят также, что Елизавета правит империей, но главой виндзорского клана был Филипп.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп в Германии

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Надежный тыл

    С надежным тылом не страшны никакие конфронтации. Но и на вторых ролях Филипп сохранил индивидуальность. Фото: Елизавета Вторая во время своего первого визита в Германию в 1965 году.

  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Меланж серьезности и шутовства

    Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Невозмутимый и ироничный

    Во время визита в Парагвай он позволил себе ироничную провокацию в адрес тогдашнего диктатора Альфредо Стресснера, сказав, что рад побывать в стране, где народ не имеет слова. Тонкая политическая шутка тоже входит в джентльменский набор британского принца. На фото: во время поездки по Канаде.

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Мастер каверзных вопросов

    Во время визита в Австралию принц привел в замешательство участников протокольного мероприятия, спросив членов местного танцевального коллектива о том, бросают ли они еще друг в друга копья... Немая сцена продлилась некоторое время, но шутку оценили.

  • Гельмут Коль и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Немецкий контекст

    Канцлера ФРГ Гельмута Коля некоронованный "король" приветствовал словами: "Добрый день, герр рейхсканцлер!" Хронисты умалчивают, какова была реакция темпераментного Коля.... Не все шутки Филиппа были удачными. Но и ему самому приходилось терпеть от британцев аллюзии на свое немецкое происхождение. Слово "гитлерюгенд", например, прозвучало, когда принц решил создать стипендиальный фонд.

  • Принц Филипп, Елизавета и супруги Обама

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Шофер для Обамы

    В 95 лет за рулем автомобиля? Легко! Если кому-то не нравится, как водил машину британский принц, мог идти домой пешком.

  • Принц Филипп и карикатура на королеву

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Пинту пива, мадам!

    Хоть и не британец по происхождению, принц обладал истинно английским чувством юмора и охотно подсмеивался над собой и своими близкими. Выставка, на которой карикатура на его супругу была экспонатом, проходила в 2002 году под патронажем самого принца.

    Автор: Элла Володина


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Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Филипп, 2014 год