Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Филипп. 1921 - 2021

Любовь с первого взгляда

Но Елизавета знала, кого она берет в мужья. Праправнука королевы Виктории и царя Николая Первого она знала с 13 лет. Познакомились они во время королевского визита в колледж, где он как раз учился. После этой встречи между наследницей престола и ее троюродным братом завязалась переписка. Спустя семь лет, в 1946 году, они сыграли свадьбу.