 Почему свекровь королевы Елизаветы пряталась в Букингемском дворце? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.03.2021

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Культура и стиль жизни

Почему свекровь королевы Елизаветы пряталась в Букингемском дворце?

Принц Филипп, супруг Елизаветы Второй, - один из самых видных представителей британской королевской семьи. Необыкновенно яркой личностью была и его мать.

Алиса фон Баттенберг, принцесса Греческая и Датская

Алиса фон Баттенберг, принцесса Греческая и Датская

Коронация английской королевы Елизаветы Второй в июне 1953 года в Вестминстерском аббатстве была грандиозным событием. Фотографии обошли весь мир. Роскошные наряды титулованных гостей, украшенные орденами мундиры мужчин, драгоценности, жемчужные ожерелья, серьги, браслеты, - все это стало притчей во языцех. Лишь немногие удивленно замечали среди элегантно одетых гостей пожилую женщину в скромном одеянии монахини - сером, с белым клобуком. Люди спрашивали: кто она? И лишь немногие посвященные знали ответ. Это была свекровь королевы Елизаветы, мать принца Филиппа, 68-летняя Алиса фон Баттенберг (Alice von Battenberg). Она носила титул принцессы Греческой и Датской. И если тогда, в 1953 году, кто-то из светской публики еще знал ее, то потом она вообще исчезла из поля зрения, хотя было известно, что она месяцами живет в Букингемском дворце.

Как-то одна из бульварных газет даже поместила статью, в которой вопрошала: "Почему мать принца Филиппа прячут в Букингемском дворце?" И сама же, осторожно снабдив их вопросительными знаками, давала несколько возможных ответов на этот вопрос: "Может быть, дело в ее немецком происхождении? Или в психическом здоровье? Или она сама избегает внимания?" Развития тема не получила, сенсация заглохла, так и не начавшись, желтая пресса ее не подхватила - не то из-за пиетета по отношению к королевской семье, не то из уважения к судьбе Алисы фон Баттенберг.

Когда читаешь ее новую беллетризованную биографию (она так и называется: "Алиса фон Баттенберг, свекровь королевы"), написанную Karin Feuerstein-Praßer, журналисткой, специализирующейся на книгах о коронованных особах, поражаешься тому, сколько ударов судьбы пришлось выдержать героине, и силе ее характера, которая помогла ей не сломаться.

Глухая правнучка королевы Виктории

Виктория Алиса Элизабет Юлия Мария фон Баттенберг (таково ее полное имя) родилась 25 февраля 1885 года в Виндзорском замке - в присутствии своей знаменитой прабабки, английской королевы Виктории, давшей имя целой эпохе. Звучное имя досталось ей от отца, но намного более родовитой была мать Алисы -  принцесса Гессен-Дармштадская. Через мать Алиса была связана кровным родством с британской королевской семьей, а две сестры матери связали ее родственными узами с домом Романовых: Александра (Аликс) вышла замуж за Николая Второго, став императрицей, а Елизавета (кстати, крестная мать Алисы) была супругой одного из его братьев - великого князя Сергея Александровича.

Алиса фон Баттенберг перед свадьбой

Алиса фон Баттенберг перед свадьбой

Уже сам факт ее рождения означал, что у Алисы - блестящее будущее. Но несчастья преследовали с первых дней ее жизни. Очень рано родители заметили, что девочка плохо и как-то невнятно говорит. Оказалось, что у нее врожденная глухота. В те времена аристократические семьи часто отдавали детей-инвалидов в закрытые интернаты и приюты, но мать Алисы поступила иначе. Девочке взяли учителей, которые научили ее читать по губам. Она была на редкость талантливой и знала английский, немецкий, французский и греческий языки.

Греческий Алиса выучила уже после того, как вышла замуж за сына короля Греции Андрея. Ей было тогда всего 18 лет. Свадьбу справляли в Дармштадте, и русский царь Николай Второй вместе со своей супругой, императрицей Александрой Федоровной, теткой Алисы, и четырьмя их дочерями на пышной церемонии, конечно же, присутствовали. Они подарили новобрачным автомобиль, что по тем временам (1903 год!) было очень дорогим и весьма экзотическим подарком. На нем молодожены и отправились в свадебное путешествие по Германии.

Баттенбергам меняют фамилию

Другая тетка Алисы фон Баттенберг, жена великого князя Сергея Елизавета, которую в семье звали Эллой и с которой Алиса была очень дружна (подростком она однажды приезжала на лето в ее имение под Москвой), тоже, разумеется, приехала на свадьбу. Это оказался ее последний большой праздник. Спустя полтора года ее муж, московский генерал-губернатори один из виновников расстрела 9 января, был убит эсером-боевиком Иваном Каляевым.

Ставшая вдовой Элла очень тяжело переживала эту трагедию. Она продала все свои драгоценности и на вырученные деньги основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Элла удалилась в эту обитель, которая, строго говоря, не была монастырем. Она оказывала помощь бедным и больным, воспитывала сирот (своих детей у нее не было), во время Первой мировой войны ухаживала за ранеными, организовала первый в России протезный завод... В 1918 году большевики убили ее в Екатеринбурге вместе с другими представителями дома Романовых.

Памятная открытка с портретами Алисы фон Баттенберг и ее супруга, греческого принца Андрея

Памятная открытка с портретами Алисы фон Баттенберг и ее супруга, греческого принца Андрея

Принцесса Алиса и ее муж Андрей узнали о гибели Эллы, императрицы Александры Федоровны и всей царской семьи в Швейцарии, куда им пришлось уехать из Греции. Вынужденное изгнание было вызвано политическими хаосом в стране: сначала король проводил прогерманскую политику, потом отрекся, и его сын вступил в Первую мировую войну уже на стороне Антанты... Алиса и Андрей оказались между двух огней.

Немецкое происхождение фон Баттенбергов повлияло и на судьбу ее отца, который занимал в Великобритании пост Первого лорда Адмиралтейства: его отправили в отставку. И всем Баттенбергам, живущим в Англии, пришлось поменять фамилию: они стали Маунтбеттенами. Это английская калька с немецкого: и Berg, и Mount - гора.

Вторая вынужденная эмиграция

Лишь в 1920 году Алиса с мужем смогли вернуться в Грецию. Здесь у них и родился сын Филипп, ставший впоследствии мужем Елизаветы Второй и герцогом Эдинбургским. Он был младшим из четырех детей Алисы и единственным сыном. Но спустя два года им снова пришлось отправиться в вынужденную эмиграцию: в Греции вспыхнуло восстание, принца Андрея обвинили в поражениях во время греко-турецкой войны и приговорили к пожизненному изгнанию.

Супруги поселились в Париже, жили весьма скромно, и вскоре брак их по существу распался: Андрей часто и подолгу бывал в Монте-Карло, почти открыто жил с любовницами... Психическое здоровье Алисы было подорвано. Она перенесла тяжелый нервный срыв. Врачи поставили ей неутешительный диагноз: "шизофрения". Муж и дочери насильно поместили ее в швейцарский санаторий - на самом деле фешенебельную психиатрическую лечебницу. Алиса провела здесь два года. После этого она несколько лет не общалась с семьей и даже на свадьбы дочерей не приезжала. Лишь в 1937 году, после трагической гибели в авиакатастрофе ее третьей дочери Сесилии вместе с мужем и сыновьями, она снова стала встречаться с близкими.

Праведница, прятавшая евреев

Когда началась Вторая мировая война, принцесса Алиса жила в Греции. Она пошла по тому пути, по которому шла ее крестная мать, великая княгиня Елизавета, убитая большевиками: помогала бедным, ухаживала за ранеными и сиротами... Гитлеровцы, оккупировавшие Грецию, ее не трогали: все же она была немкой по происхождению. При этом ее единственный сын Филипп был офицером британского военно-морского флота, зато зятья служили в вермахте и люфтваффе.

Церковь Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Здесь похоронена Алиса фон Баттенберг

Церковь Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Здесь похоронена Алиса фон Баттенберг

Гестапо не знало, что Алиса прячет в подвале своего дома в Афинах еврейскую семью. Спустя много лет, уже после смерти принцессы, ее дети, в том числе принц Филипп, получили присужденную их матери медаль "Праведника народов мира", которой награждаются те, кто с риском для жизни спасал во время войны евреев.

Алиса фон Баттенберг умерла в Букингемском дворце в 1969 году. После военного переворота, когда к власти в Греции пришли "черные полковники", она снова (в третий раз!) покинула родину мужа - на этот раз навсегда. Поселилась в Лондоне, рядом с сыном. Никто ее, конечно, не прятал: она сама не хотела появляться на людях и редко покидала свои комнаты. Перед смертью завещала похоронить ее в Иерусалиме, в церкви Святой Марии Магдалины. В этой русской православной церкви Алиса фон Баттенберг лежит рядом со своей крестной матерью Елизаветой, убитой в Екатеринбурге. В свое время белые извлекли останки великой княгини из шахты, куда ее сбросили большевики, и перевезли в Иерусалим.

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    Автор: Ефим Шуман


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