В Германию привезли манускрипт, похищенный для папы Льва X

В Германию из Флоренции доставлен уникальный манускрипт, похищенный в XVI веке из Корвейского аббатства по приказу Льва X - папы римского из рода Медичей.

Речь идет о хранившейся в этом монастыре раннесредневековой копии "Анналов" Тацита, благодаря которой это сочинение древнеримского историка дошло до наших дней. В нем, в частности, содержатся подробности разгрома римских войск во время Битвы в Тевтобургском лесу в сентябре 9 года нашей эры и множество других исторических сведений, которые иначе были бы навсегда утрачены.

"Анналы" Тацита являются одним из главных экспонатов выставки "Корвей и наследие Античности" (Corvey und das Erbe der Antike ). Она открывается в Архиепископском епархиальном музее Падерборна (Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn) 21 сентября 2024 года и продлится до 26 января 2025 года.

Всего в экспозиции представлено более сотни уникальных рукописей, произведений искусства и других предметов из библиотек, музеев и храмов разных стран Европы и США.

Корвейское аббатство было основано на реке Везер в Германии в IX веке Фото: Markus Beck/imagebroker/IMAGO

Средневековье - темное или светлое?

Как отмечают организаторы выставки, вопреки широко распространенному убеждению, Средневековье не было столь темным периодом в истории человечества, как принято утверждать. В частности, монастыри , которые были основаны тогда на территории Германии правителями из династии Каролингов, становились центрами сохранения античной культуры и знаний. Без монахов, специально отправлявшихся отсюда в Италию на поиски трудов древних авторов, нам было бы мало что известно о Цезаре или Цицероне.

Реликварий VIII века - так называемая "Бурса из Энгера" является уникальным произведением ювелирного искусства эпохи Каролингов Фото: Guido Kirchner/dpa/picture alliance

Сделанные с римских папирусов средневековые копии на протяжении столетий хранились в монастырях севернее Альп. В период Ренессанса в самой Италии занялись поисками этого наследия - в том числе, в разных библиотеках немецких монастырей.

Копия "Анналов" Тацита была похищена из Корвейского аббатства по приказу папы Льва X, позже даровавшего здешним монахам вечное прощение грехов в качестве своего рода компенсации. В монастырском храме об этом периоде, в частности, напоминает уникальная для христианской церкви фреска, созданная по мотивам "Одиссеи" Гомера.

Фреска со сценами из "Одиссеи" Гомера в храме Корвейского аббатства - памятника эпохи Каролингов Фото: Kalle Noltenhans

Корвейское аббатство - памятник Всемирного наследия

Уникальный памятник эпохи Каролингов - Корвейское аббатство на реке Везер в Германии сейчас имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бенедиктинский монастырь был основан более 1200 лет назад по воле германского императора Карла Великого в качестве одного из форпостов христианизации только что завоеванных новых земель. По своему культурно-историческому значению эта обитель находится в одном ряду с монастырями в Фульде и на острове Райхенау.

Как отмечают создатели экспозиции, вероятно, именно в Фульде в свое время была сделана та самая копия "Анналов". Сейчас этот манускрипт хранится в государственной Библиотеке Медичи Лауренциана во Флоренции, откуда был доставлен на выставку в Падерборн - центр здешнего католического архиепископства, находящийся примерно в шестидесяти километрах от Корвейского аббатства.