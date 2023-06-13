В Германии представили сенсационный археологический пазл

Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу.

В немецком городе Калькризе в июне открылась специальная выставка "Нераскрытое дело - смерть одного легионера" ("Cold Case - Tod eines Legionärs"), в центре которой - уникальная археологическая находка : самый старый из дошедших до наших дней пластинчатых панцирей римских легионеров.

Доспех был обнаружен пять лет назад во время раскопок на месте легендарной Битвы в Тевтобургском Лесу, случившейся более двух тысяч лет назад - в 9 году.

Человеческие череп, найденный в Калькризе Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Германцы против римлян

В битве участвовали три римских легиона, против которых под предводительством вождя херусков Арминия выступили разные германские племена, одержавшие сокрушительную победу.

Полный и неожиданный разгром привел к прекращению попыток Римской империи занять германские земли на правом берегу Рейна до Эльбы и положил начало длительной войне, в результате которой Рейн стал границей северо-восточных областей империи.

Вдоль этой границы позже было возведено одно из римских защитных укреплений - 550-километровый Верхнегерманско-ретийский лимес, имеющий статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историческая реконструкция в Калькризе в 2022 году Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

В ходе Битвы в Тевтобургском Лесу была уничтожена примерно одна восьмая часть всей римской армии - около 15 тысяч солдат. В Германии это сражение также называют Битвой Вара (Varusschlacht) - по имени командующего Квинтилия Вара.

В ходе битвы этот полководец был ранен и покончил собой, чтобы не попасть в плен. Тем самым он избежал судьбы неизвестного легионера, реставрированный доспех которого до 5 ноября можно увидеть в Музее Битвы в Тевтобургском Лесу (Museum Kalkriese ).

В 2024 году он станет экспонатом большой выставки об истории и достижениях римской армии в Британском музее в Лондоне.

Во время работ в мастерской музея в Калькризе в 2020 году Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Уникальная находка в Тевтобургском Лесу

Доспех был найден во время плановых раскопок на территории археологического парка в 2018 году и перемещен в лабораторию музея - извлечен единым блоком, чтобы обеспечить максимальную сохранность и провести изучение в оптимальных условиях.

Как говорится в сообщении музея, в результате кропотливого процесса было извлечено в общей сложности более 400 отдельных фрагментов ленточного панциря. Затем реставраторы занялись складыванием сложного археологического пазла, на что ушло несколько лет.

Результаты сейчас впервые представлены общественности - в витрине на специальном поддерживающем корсете, созданном в университете Оснабрюка на основе компьютерной модели.

Доспех удивительно хорошо сохранился - не достает всего лишь пяти пластин. В одно из последующих столетий после битвы они могли быть задеты своего рода плугом или каким-либо другим инструментом при обработке поля.

Удивительным является сам факт, что доспех сохранился на месте битвы, так как после победы германцы собрали и унесли с собой все трофеи - оружие и другие вещи, представлявшие какую-либо ценность.

Римские оковы для рабов 9 года нашей эры Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Судьба пленного легионера

Свет на судьбу солдата пролила другая находка по соседству - фрагменты железных римских оков. Такие оковы, в которые помещали шею и запястья, предназначались для рабов и пленных. Германцы, судя по всему, после победы заковали в них того самого римского легионера, который позже был казнен - вероятно, показательно принесен в жертву. Тело было оставлено на поле в назидание, брошено в яму или просто забыто во время празднования победы.

Пластинчатые доспехи использовались еще со времен бронзового века и вплоть до Первой мировой войны. Устроителям выставки удалось получить для своей экспозиции редкие артефакты - археологические находки из разных стран Европы, иллюстрирующие историю такого рода боевой экипировки. Среди них - бригантина, найденная на месте Битвы при Висбю 1361 года. Этот экспонат ранее никогда не покидал территорию Швеции.

Другие предметы, найденные рядом с панцирем Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Как отмечают эксперты, обнаруженный в немецком Калькризе ленточный панцирь является ранним примером римской нательной брони, которая обеспечивала большую подвижность, чем более поздние панцири легионеров.

Эту гипотезу удалось подтвердить с помощью реконструированного комплекта, изготовленного по заказу музея в специальной кузничной мастерской в Швейцарии. Затем были проведены своего рода испытания, в ходе которых движения человека в доспехах были проанализированы на основе видеосъемки.

Фотография Ника Визи на плакате выставки в Калькризе Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Кино и комиксы

Среди современных экспонатов выставки можно увидеть работу британского фотографа Ника Визи, известного рентгеновскими снимками разных объектов. Здесь же расположены рисунки одного из авторов комикса про Астерикса и Обеликса Альбера Удерзо и части реквизита сериала "Варвары", посвященного той самой борьбе германских племен против римской экспансии.

В голове монумента находится смотровая площадка Фото: Landesverband Lippe/dpa/picture-alliance

Сам же Арминий до сих пор продолжает наблюдать за местом своей легендарной победы с вершины 380-метрового холма посреди того самого Тевтобургского Леса. В 1875 году здесь был установлен памятник этому вождю в образе херуска Германа, ставший одной из местных достопримечательностей, известных во всей Германии.

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