Сенсационная находка на "Женском острове" в Германии

Баварские археологи нашли на острове посреди озера Кимзе следы романской часовни редкой формы, о которой ничего не было известно.

Немецкие археологи сообщили о сенсационной находке на хорошо исследованном монастырском острове Фрауэнинзель в Баварии - одном из трех основных островов озера Кимзе. "Баварское море" является крупнейшим озером этой федеральной земли и третьим по площади в Германии после Боденского озера и озера Мюриц. В ходе геофизических исследований здесь на глубине около одного метра были обнаружены фундаменты сакрального здания романской эпохи, возведенного в форме центрического сооружения, предположительно, в начале XI века. О существовании этого здания на острове до сих пор ничего не было известно.

Очертание фундамента романской часовни Фото: BLFD

Центрическими сооружения (нем. Zentralbau) в архитектуре называют круглые или многоугольные здания, части которых расположены симметрично по отношению к центру. Одним из самых известных исторических образцов таких зданий в Германии является восьмиугольная дворцовая часовня, возведенная в Ахене в традициях византийского зодчества во времена императора Карла Великого (Karl der Große, 748-814), ныне - часть Ахенского собора.

Севернее Альп известно лишь немного примеров или следов такого типа зданий, возведенных во времена Средневековья в дороманскую и романскую эпохи. Примером для строителей служил, как считается, храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Когда построили часовню и кому она была посвящена

Как отмечается в сообщении Земельного ведомства по охране памятников Баварии, в этой федеральной земле до сих пор было известно лишь два таких примера - археологические следы храма Святого Андрея в Бамберге (около 1050 года) и храма Святого Галла в Вюрцбурге (около 1130 года). Сейчас на "Женском острове", как считают немецкие ученые, были обнаружены фундаменты памятной часовни, возведенной здесь в честь настоятельницы женского монастыря блаженной Ирменгарды (Irmengard von Chiemsee, 831-866) - дочери короля Людовика II Немецкого (Ludwig der Deutsche, 804-876) и правнучки Карла Великого.

Остров Фрауэнинзель на гравюре 1645 года Маттеуса Мериана Старшего Фото: akg-images/picture alliance

Монастырь был заложен на острове Фрауэнинзель в 782 году по воле баварского герцога Тассилона III (Tassilo III, 741-796). Ранее в 629 году на соседнем более крупном острове Херренинзель был основан мужской монастырь. В 1873 году "Мужской остров" приобрел баварский король Людвиг II (Ludwig II, 1845-1886), чтобы построить здесь свой Новый дворец Херренкимзе - "Баварский Версаль".

Монастырские постройки на острове Фрауэнинзель и расположенный рядом Херренинзель Фото: Martin Siepmann/imageBROKER/picture alliance

Когда Ирменгарда стала настоятельницей, женский монастырь находился в плачевном состоянии. Она привела дела в порядок и считается своего рода второй основательницей этой обители. После смерти в 866 году блаженную Ирменгарду похоронили здесь в монастырском храме в мраморном саркофаге.

Примерно через полтора столетия гроб был открыт для изъятия реликвий. При этом череп Ирменгарды перевезли в баварский монастырь Сион, где он находился до 2003 года, когда был возвращен обратно в могилу на острове. Этому предшествовала экспертиза ДНК, подтвердившая принадлежность останков.

Схема фундамента и очертания здания на трехмерной реконструкции Фото: BLFD

Как предполагают ученые, отдельную часовню, посвященную Ирменгарде, возвели на острове в начале XI века. При этом никаких сведений или упоминаний об этом сооружении не сохранилось. До 1803 года на этом месте находился более поздний храм Святого Мартина, разрушенный во время секуляризации. Первые свидетельства об этом храме, следы фундаментов которого сейчас также были обнаружены, но на меньшей глубине, датированы 1393 годом.

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