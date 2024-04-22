Немецкий храм получил подарок от папы Франциска

Папа римский Франциск присвоил статус малой базилики бышей монастырской церкви на острове Райхенау в Германии, в которой хранятся мощи апостола Марка.

Мюнстер Святых Марии и Марка (Münster St. Maria und Markus) - так называется бывший главный храм бенедиктинского аббатства на острове Райхенау (Klosterinsel Reichenau) на Боденском озере в Германии, ныне - приходская церковь здешней общины. В понедельник, 22 апреля, папа римский Франциск присвоил этому выдающемуся памятнику особый статус малой базилики (лат. Basilica minor).

Храм Святых Марии и Марка на острове Райхенау

Как сообщает информационное агентство KNA, глава римско-католической церкви удовлетворил ходатайство, направленное в Ватикан два года назад. Решение было принято сейчас по случаю 1300-летия создания монастыря Райхенау в 724 году.

Этот юбилей широко отмечатют в Германии. Истории аббатства на Боднеском озере, в частности, посвящена большая выставка "Всемирное наследие Средневековья - 1300 лет Монастырскому острову Райхенау", открывшаяся 20 апреля в соседнем городе Констанц.

На острове сохранилось три церкви этого аббатства, распущенного в начале XIX века. При этом во времена существования монастыря здесь насчитывалось в общей сложности более 20 храмов и часовен. В 2000 году памятники сакральной архитектуры Райхенау были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Десять великолепных манускриптов, созданных в здешнем скриптории, включены ЮНЕСКО в список Документального наследия человечества - реестр"Память мира" .

Росписи на сводах храма Святых Марии и Марка на острове Райхенау Фото: Bildarchiv Steffens/akg/picture alliance

Фрагмент реликваря для мощей святого апостола Марка, изготовленного в начале XIV века в Констанце Фото: Artcolor/dpa/picture alliance

Фрески романского периода в монастырском храме на острове Райхенау Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

Главный храм аббатства Райхенау был освящен в 826 году. Основная часть этого мюнстера, как принято называть монастырские храмы в Германии, представляет собой пример романской архитектуры. Алтарное пространство было расширено в готическую эпоху. Одной из главных реликвий храма являются мощи святого апостола Марка, доставленная на остров Райхенау из Вероны в 830 году.

Малые базилики в Германии

В четверг, 25 апреля, в день памяти святого апостола и евангелиста Марка над входом в храм будет закреплен особый папский знак, указывающий на статус малой базилики. Одновременно храму будут переданы символы малой базилики - специально изготовленные литургический колокольчик на позолоченной раме (тинтиннабулум) и шелковый навес в форме зонтика с чередующимися желтыми и красными полосами (умбракулум).

Статус малой базилики присваивается непосредственно папой римском или Конгрегацией богослужения и дисциплины таинств, в первую очередь, исторически значимым и паломническим храмам. Как отмечает агентство KNA, сейчас в мире этот статус имеет в общей сложности около 1500 церквей, в Германии - около 80. Среди них - Императорский собор в Бамберге, Боннский собор, Шпайерский собор, Вормсский собор и паломническая церковь Бирнау.