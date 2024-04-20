Монастырский остров Райхенау. Фотогалерея
Главными достопримечательностями острова Райхенау на Боденском озере являются три бывших монастырских храма романской эпохи.
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Этот бенедиктинский монастырь был основан в 724 году христианским миссионером Пирмином - святым покровителем немецкого Пфальца и французского Эльзаса.
Во времена Раннего Средневековья обитель на острове Райхенау была одним из самых влиятельных монастырей Священной Римской империи. Главный храм аббатства располагался в Нидерцелле.
Карта части Боденского озера с островом Райхенау и городом Констанц на почтовой открытке прошлого века.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Иллюстрация из Евангелия конца X - начала XI века, созданного в скриптории монастыря Райхенау.
На острове остались три бывших монастырских храма. Один из них - церковь Святого Георгия в Оберцелле, где полностью сохранились росписи, датированные X веком.
На этой раннесредневековой фреске в храме Святого Георгия изображен Иисус Христос со своими учениками в лодке посреди Галилейского озера.
Внутренний двор монастыря около главного храма этой бывшей обители в Миттельцелле, посвященного Деве Марии и апостолу Марку.
В Нидерцеле находится третий храм острова Райхенау - церковь Святых Петра и Павла. Свое нынешнее убранство она получила в эпоху барокко, но некоторые средневековые росписи здесь тоже сохранились.
Монастырь был распущен в начале XIX века. Сейчас на острове проживает около пяти тысяч человек. Большую часть территории традиционно занимают сельскохозяйственные угодья.
Особым днем в церковном календаре на острове Райхенау является Праздник Тела и Крови Христовых.
Один из типичных фахверковых домов на острове Райхенау - очень тихом, уютном и спокойном месте.
На самой высокой точке острова - холме Хохварт посреди виноградников находится этот чайный домик и небольшая площадка для пикников.
Продукцию местных виноделов продают в сувенирных лавках и магазинах острова. На этой этикетке изображен еще один местный деликатес - сиг из Боденского озера.
Такой вид на главный монастырский храм открывается во время заката с противоположного берега. Исторические памятники Райхенау включены в список Всемирного наследия. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин