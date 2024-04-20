Монастырский остров Райхенау особо известен как место создания уникальных рукописей X-XI столетий, включенных в список "Память мира".
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Монастырь Райхенау посреди Боденского озера на карте средневековой Европы. В 2024 году 1300-летию создания этого монастыря, основанного в 724 году, посвящена большая выставка в городе Констанц.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Среди экспонатов выставки "Всемирное наследие Средневековья" (20.04.2024-20.10.2024) в Земельном археологическом музее Баден-Вюртемберга - скульптурное изображение основателя монастыря Райхенау святого Пирмина.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Одна из уникальных рукописей - богато украшенная иллюстрациями книга, созданная в монастырском скриптории на острове Райхенау в 980 году.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Золотая обложка для манускрипта XI века из мастерской на острове Райхенау - одной из десяти рукописей здешнего скриптория, включенных в реестр ЮНЕСКО "Память мира".
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
В экспозиции можно также увидеть копию императорской короны, оригинал которой хранится в Вене. Части короны, предположительно, были созданы мастерами из этого аббатства.
Фото: akg-images/picture alliance
Петушок для церковного шпиля. Самый старый погодный флюгер Европы, изготовленный в 820 году, привезли на выставку в Констанце из Италии.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Бюст жившего в IV веке Зенона Веронского - епископа Вероны. В IX веке епископскую кафедру в этом итальянском городе занял один из бывших учеников монастырской школы на острове Райхенау - епископ Радольт.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Во времена Каролингов в монастырях империи были постепенно приняты правила из устава, написанного святым Бенедиктом. Рядом в экспозиции находится скульптура святой Схоластики - основательницы первого женского монастыря Западной Европы.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Неизвестный святой - бюст монаха времен Средневековья, точное имя которого историкам установить не удалось.
Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance
Выставка в Земельном археологическом музее Баден-Вюртемберга в Констанце открыта до 20 октября 2024 года. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин