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Боденское озеро
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Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе трех европейских стран.
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Контекст
Залемское аббатство на Боденском озере
Залемское аббатство на Боденском озере
В бывшем Залемском аббатстве работает интернат, в котором учился принц Филипп. | 18 фотографий
Туризм
05.07.2022
5 июля 2022 г.
10 причин любить Баден-Вюртемберг
10 причин любить Баден-Вюртемберг
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? | 11 фотографий
Туризм
07.06.2022
7 июня 2022 г.
Остров цветов Майнау на Боденском озере
Остров цветов Майнау на Боденском озере
Остров Майнау превратился в цветущий сад, благодаря усилиям правнука царя Александра II. | 20 фотографий
Туризм
06.06.2022
6 июня 2022 г.
Локдаун для орхидей на немецком острове цветов
Локдаун для орхидей на немецком острове цветов
Из-за пандемии на острове Майнау пришлось отложить начало очередного сезона.
Туризм
28.03.2021
28 марта 2021 г.
Первые весенние туманы в Германии
Первые весенние туманы в Германии
Начало марта в Германии оказалось богатым на туманы и фотографии туманных ландшафтов.
Природа и окружающая среда
03.03.2021
3 марта 2021 г.
Мартовские туманы в Германии - 2021
Мартовские туманы в Германии - 2021
От Гамбурга - до Боденского озера. Десять мартовских туманов из Германии.
Природа и окружающая среда
03.03.2021
3 марта 2021 г.
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