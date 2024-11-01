Средневековый Мерсбург - один из самых красивых в Германии
Этот небольшой город на Боденском озере похож на игрушечный кукольный домик. Особой известностью пользуется здешний замок.
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