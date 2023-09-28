  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Рентген, Талмуд и Ницше - кандидаты в "Память мира"

Максим Нелюбин
28 сентября 2023 г.

Немецкая Комиссия ЮНЕСКО выдвинула свои предложения для программы "Память мира". Среди них - первые рентгеновские снимки.

https://p.dw.com/p/4WtyS
Ретнгеновский снимок 1896 года
Увеличенный ретнгеновский снимок руки 1896 годаФото: Georgios Kefalas/KEYSTONE/picture alliance

Немецкая Комиссия ЮНЕСКО в Бонне выдвинула новые предложения от Германии на включение в международную программу по сохранению документального наследия "Память мира" ("Memory of the World").

Как сообщило информационное агентство dpa в среду, 27 сентября, Германия предлагает, в частности, присвоить этот статус первым рентгеновским снимкам, которые Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen) сделал сразу после открытия икс-лучей в ходе своих экспериментов в 1895-1896 годах.

Первые рентгеновские снимки

Всего в этот период было сделано в общей сложности более двухсот изображений, которые сейчас хранятся в Немецком музее Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum). Экспозиция расположена в городе Ремшайд в земле Северный Рейн - Вестфалия на родине этого ученого и первого в истории лауреата Нобелевской премии по физике. Награда была присуждена Рентгену за открытие икс-излучения, которое позже получило название рентгеновского.

Ремшайд
Немецкий музей Рентгена в Ремшайде Фото: Horst Ossinger/dpa/picture alliance

Музей находится в районе Ремшайд-Леннеп примерно в часе езды от Кельна или Дюссельдорфа в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором этот ученый родился. Еще один музей Рентгена в Германии расположен в баварском городе Вюрцбурге - Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg. Эта экспозиция размещена в лабораториях бывшего университетского Института физики.

Всемирное документальное наследие

В список программы ЮНЕСКО "Память мира" по защите всемирного документального наследия уже включено около пятисот исторических архивов, документов, манускриптов и других культурных ценностей из разных стран, среди них - почти тридцать из Германии.

В мае 2023 года в список ЮНЕСКО были внесены старейший в мире глобус - "Земное яблоко" из Нюрнберга, "Евангелие Ады" из Трира, Манесский кодекс из Гейдельберга и документы Ганзейского союза из Любека.

Нынешние заявки от Германии будут рассмотрены в 2025 году. Помимо первых рентгеновских снимков немецкая Комиссия ЮНЕСКО также предложила включить в этот список манускрипт Вавилонского Талмуда 1342 года из Франции. Собрание религиозных сочинений - свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, названное Вавилонским Талмудом, было создано в III-VI веках нашей эры. Средневековая рукописная копия находится в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене уже более двухсот лет.

Третья заявка от Германии подготовлена совместно со Швейцарией. В список "Память мира" предлагается включить документы из литературного архива немецкого философа Фридриха Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche). Они находятся на хранении в городах Веймар и Базель, а также в летнем доме Ницше около швейцарского озера Зильс.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Вильгельм Конрад Рентген в своей лаборатории

Вильгельм Конрад Рентген: гениальный ученый, которого выгнали из школы

Вильгельм Конрад Рентген: гениальный ученый, которого выгнали из школы

125 лет назад Вильгельм Конрад Рентген сделал сенсационное открытие: он открыл излучение, названное позже его именем. Чего он сам, кстати, ни в коем случае не хотел.
Культура8 ноября 2020 г.
Наглядное пособие 1865 года

От водолечения до проказы - чему посвящены медицинские музеи в Германии

От водолечения до проказы - чему посвящены медицинские музеи в Германии

Экспозиции этих музеев рассказывают об истории медицины и фармакологии, о разных болезнях, целебных травах, важных открытиях, знаменитых врачах и ученых.
Туризм21 августа 2023 г.
"Евангелие Ады"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.
Культура23 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха

Непризнанная НКР прекратит существование с 1 января

Политика28 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко замахивается картофелем на беспилотник и говорит: "Лучше картошка в руке, чем дрон в небе".

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Политика28 сентября 2023 г.
external

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Природа и окружающая среда27 сентября 2023 г.03:37 мин.
Роберто Касануэва

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Общество27 сентября 2023 г.
Антон Долин

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Культура27 сентября 2023 г.
Вручение премии Right Livelihood Award за 2022 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Общество28 сентября 2023 г.
На автостоянке под Грефенхаузеном в Гессене: забастовка водителей Mazur Group. На переднем плане - водитель грузовика Роман

Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

Экономика и бизнес28 сентября 2023 г.
На главную страницу