Рентген, Талмуд и Ницше - кандидаты в "Память мира"

Немецкая Комиссия ЮНЕСКО выдвинула свои предложения для программы "Память мира". Среди них - первые рентгеновские снимки.

Немецкая Комиссия ЮНЕСКО в Бонне выдвинула новые предложения от Германии на включение в международную программу по сохранению документального наследия "Память мира" ("Memory of the World").

Как сообщило информационное агентство dpa в среду, 27 сентября, Германия предлагает, в частности, присвоить этот статус первым рентгеновским снимкам, которые Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen) сделал сразу после открытия икс-лучей в ходе своих экспериментов в 1895-1896 годах.

Первые рентгеновские снимки

Всего в этот период было сделано в общей сложности более двухсот изображений, которые сейчас хранятся в Немецком музее Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum). Экспозиция расположена в городе Ремшайд в земле Северный Рейн - Вестфалия на родине этого ученого и первого в истории лауреата Нобелевской премии по физике. Награда была присуждена Рентгену за открытие икс-излучения, которое позже получило название рентгеновского.

Немецкий музей Рентгена в Ремшайде Фото: Horst Ossinger/dpa/picture alliance

Музей находится в районе Ремшайд-Леннеп примерно в часе езды от Кельна или Дюссельдорфа в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором этот ученый родился. Еще один музей Рентгена в Германии расположен в баварском городе Вюрцбурге - Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg. Эта экспозиция размещена в лабораториях бывшего университетского Института физики.

Всемирное документальное наследие

В список программы ЮНЕСКО "Память мира" по защите всемирного документального наследия уже включено около пятисот исторических архивов, документов, манускриптов и других культурных ценностей из разных стран, среди них - почти тридцать из Германии.

В мае 2023 года в список ЮНЕСКО были внесены старейший в мире глобус - "Земное яблоко" из Нюрнберга, "Евангелие Ады" из Трира, Манесский кодекс из Гейдельберга и документы Ганзейского союза из Любека.

Нынешние заявки от Германии будут рассмотрены в 2025 году. Помимо первых рентгеновских снимков немецкая Комиссия ЮНЕСКО также предложила включить в этот список манускрипт Вавилонского Талмуда 1342 года из Франции. Собрание религиозных сочинений - свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, названное Вавилонским Талмудом, было создано в III-VI веках нашей эры. Средневековая рукописная копия находится в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене уже более двухсот лет.

Третья заявка от Германии подготовлена совместно со Швейцарией. В список "Память мира" предлагается включить документы из литературного архива немецкого философа Фридриха Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche). Они находятся на хранении в городах Веймар и Базель, а также в летнем доме Ницше около швейцарского озера Зильс.

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