 Рентген: гениальный ученый, которого выгнали из школы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Рентген: гениальный ученый, которого выгнали из школы

125 лет назад Вильгельм Конрад Рентген сделал сенсационное открытие: он открыл излучение, названное позже его именем. Чего он сам, кстати, ни в коем случае не хотел.

Вильгельм Конрад Рентген в своей лаборатории

125 лет назад, 8 ноября 1895 года, было сделано одно из самых выдающихся открытий в истории науки: немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen) открыл рентгеновское излучение. Х-лучи, как он их назвал, совершили переворот, прежде всего, в медицине, поставив диагностику на совершенно новый уровень. Врачам уже не надо было, как раньше, чуть ли не наугад распознавать переломы или - на ранней стадии - болезни внутренних органов, включая, например, опаснейший тогда туберкулез легких.

Рентгеновский снимок руки

Это революционное открытие сделал очень необычный человек. Профессор многих университетов и даже ректор одного из них, Рентген никогда не окончил школы. Лауреат Нобелевской премии по физике (кстати говоря, первый лауреат в этой области), получивший ее за рентгеновское излучение, он протестовал против того, чтобы это излучение называли его именем и до конца жизни говорил и писал об Х-лучах. Удостоенный множества наград, в том числе той, что давала ему дворянский титул, приставку "фон" к фамилии и право называться "его превосходительством", он от этого титула и от "превосходительства" отказался.

Ленивый и неприлежный?

Вильгельм Конрад Рентген родился в небольшом немецком городке, в сущности, в деревне, которая сегодня является частью города Ремшайда, в богатой семье. Его отец владел ткацкой фабрикой. Когда мальчику было три года, семья переехала в Голландию, откуда была родом мать Вильгельма. Там он и пошел в школу в городе Утрехте. Дальнейшее подтверждает довольно распространенную легенду о том, что многие будущие гении (например, Эйнштейн) очень плохо учились в школе. Правда, подтверждает лишь отчасти.

Рентген учился вовсе не плохо, но учителя были недовольны его недостаточным прилежанием и даже, как они считали, леностью. А потом произошел скандал. У него нашли довольно злую карикатуру на одного из преподавателей. Рентгена посчитали автором этой карикатуры, каковым он не был, но имя настоящего автора не назвал. В результате его выгнали из школы - за грубое нарушение дисциплины.

Без аттестата и без экзаменов

Без аттестата зрелости, да еще с таким "волчьим билетом" Рентген не мог поступить в университет. Единственное, что ему разрешили, - посещать лекции на правах вольнослушателя. И куда делась его пресловутая лень! Он исправно ходил на лекции по биологии, физике, математике, классическим языкам - древнегреческому и латыни.

И не просто ходил! Спустя год Вильгельм Рентген случайно узнал, что в Швейцарии документ об окончании школы для поступления в вуз не требуется, - нужно только пройти собеседование и сдать вступительные экзамены. Собеседование в политехническом институте Цюриха проводил сам ректор. Он был настолько поражен знаниями абитуриента, что принял его вообще без вступительных экзаменов. И уже через три года Рентген окончил политех, блестяще сдав экзамены, и получил диплом инженера. Ему было 24 года.

Дом-музей Рентгена в Вюрцбурге

Дом-музей Рентгена в Вюрцбурге. В этом доме он жил и работал, здесь сделал свое сенсационное открытие

Решающую роль в дальнейшей судьбе Рентгена сыграл один из его преподавателей физики, профессор Август Кундт (August Kundt). Он взял многообещающего молодого ученого ассистентом. Рентген поехал вместе с ним сначала в Вюрцбург, затем в Страсбург, защитил докторскую диссертацию, позже уже сам стал директором института экспериментальной физики при университете в Гисене... Он женился на Берте - своей подруге со студенческих лет. Детей у них не было, и они удочерили племянницу Берты, дочь ее овдовевшего брата.

Открытие, принадлежащее всем

В Гисене и позже в Вюрцбурге, где Рентген возглавил сначала кафедру физики, а потом в качестве ректора и университет, ученый укрепил свою высокую научную репутацию, - задолго до того, как открыл рентгеновское излучение и получил Нобелевскую премию. Подтверждение тому, в частности, - многочисленные приглашения в разные университеты, которые Рентген отверг. По иронии судьбы его пригласили, среди прочих, и в университет Утрехта - тот самый, куда его в свое время не взяли из-за отсутствия аттестата об окончании школы.

О том, как Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, написано очень много, и нет смысла здесь это пересказывать. Заметим только, что открытие это (вопреки тому, что говорит распространенная легенда) он сделал вовсе не случайно. И повторим то, что очень важно для понимания его характера и мировоззрения: Рентген был против того, чтобы открытое им излучение называли его именем.

Этот знаменитый рентгеновский снимок хамелеона был сделан фотографом Йозефом Эдером в 1896 году

Всего спустя год после открытия рентгеновское излучение завоевало мир. Этот знаменитый рентгеновский снимок хамелеона был сделан фотографом Йозефом Эдером в 1896 году

Он говорил, что "Х-излучение" принадлежит всем, и поэтому, например, категорически отказывался брать патент на катодные трубки специальной конструкции, хотя фирмы предлагали ему за эти рентгеновские трубки большие деньги. Рентген не хотел, чтобы его открытие было источником дохода, - ни для него, ни для этих фирм.

Когда ему присудили Нобелевскую премию, Рентген вежливо поблагодарил, принял Нобелевскую медаль от короля Швеции, но произносить речь, как это делают все лауреаты, отказался. Также отказывался он от приставки "фон" к своей фамилии и от того, чтобы его называли "ваше превосходительство", когда получил на это право. Человеком он был скромным, молчаливым, любимыми развлечениями Рентгена были дальние пешие прогулки и охота. Он умер от рака в возрасте 77 лет и похоронен в Гисене рядом со своими родителями и женой.

Смотрите также:

  • Первый iPhone

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Внешний дизайн первого iPhone, а именно - его обтекаемая форма, повторяет "классический" дизайн знаменитого калькулятора Braun, разработанный немцем Дитером Рамсом (Dieter Rams).

  • Футболка I Love

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Футболку "I Love...", то есть принт с красным сердцем вместо слова "люблю", придумала в 1999 году Айзит Бостан (Ayzit Bostan) - немецкий дизайнер турецкого происхождения из Мюнхена.

  • Аспирин

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Зелено-белую упаковку ацетилсалициловой кислоты, известной как аспирин, придумали (как, конечно, и сам аспирин) немцы. С 1904 года года внешний вид жаропонижающего остается неизменным во всем мире.Более того: существует великое множество упаковок медицинских препаратов, "нарисованных" в том же стиле.

  • Бутылка минеральной воды

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    В 1969 году в Германии появились стеклянные бутылки такой формы объемом 0,7 литра для минеральной воды и газированных напитков. Затем была создана единая система сбыта и приема, благодаря которой бутылки используются многократно. Она, как и дизайн бутылки, стала популярна во многих странах.

  • Текстовый маркер Stabilo

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Первые маркеры или текстовыделители были выпущены на карандашной фабрике Stabilo, основанной в 1855 году в Нюрнберге. Инновационные Stabilo Boss - фломастеры ярких оттенков для выделения важных фрагментов в тексте - появились на рынке в 1971 году.

  • Презентация Apple IIc

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    За внешним видом многих продуктов Apple, в том числе и "классического" малогабаритного компьютера Apple IIc стоит немецкое дизайнерское агентство Frog Design. В 1984 году Стив Джобс заключил контракт с его главой Хартмутом Эсслингером (Hartmut Esslinger), который, в частности, предложил сделать корпус компьютера ярко-белым.

  • Операционная система Windows XP

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Интерфейс операционной системы Windows XP тоже разработало дизйнерское агентство Frog Design Хартмута Эсслингера (Hartmut Esslinger).

  • Табличка на автобане

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Шрифт DIN используется сегодня на дорожных знаках и номерах автомобилей не только в Германии. DIN - это сокращение от Deutsches Institut für Normung, что переводится как Немецкий институт стандартизации.

  • Крем Nivea

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Классическая банка для крема была придумана дизайнерами торговой марки Nivea. Впервые такая жестяная упаковка появилась на прилавках в 1924 году и используется в косметической индустрии по сей день.

  • Окна дома

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Патент на гардинную систему - кольцевой держатель для штор и занавесок - тоже принадлежит Германии.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Где в Германии иностранцы занимаются наукой

В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.  

Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения

Появление около 2500 новых видов насекомых, птиц, животных, растений ожидается к 2050 году в Европе. Некоторые из них могут быть опасны. Какие именно? И в чем причина миграции?  

Гении, которые были трудными учениками

В свое время Томаса Эдисона отчислили из школы. И это не единственный такой пример. Проблемы с успеваемостью были у многих гениальных ученых, изобретателей и первооткрывателей.  

Рентген на смартфоне: новый сервис для пациентов в Германии

Новое приложение в Германии отображает результаты анализов, напоминает о приеме лекарств и предупреждает о побочных действиях. На него перейдут все государственные больничные кассы.  

Иоганн Гутенберг: шедевры ремесла, спрятанная Библия и наказанный шрифт

В центре Майнца находится музей, посвященный изобретателю книгопечатания.  

Первый трамвай и крымский телеграф Вернера фон Сименса

Основатель всемирно известного концерна Вернер фон Сименс был первооткрывателем не только в Германии. Он построил также заводы в России, на Украине и на Кавказе.  

Самый первый, самый знаменитый, самый успешный граммофон

Исполнилось 120 лет немецкой фирме звукозаписи Deutsche Grammophon. Ее действительно создал изобретатель граммофона, сумевший посрамить самого Томаса Эдисона.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака груди  

Ученые Европы и России создали крупнейший в мире рентгеновский лазер  

Продаётся карманная электростанция  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW