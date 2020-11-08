Рентген: гениальный ученый, которого выгнали из школы

125 лет назад, 8 ноября 1895 года, было сделано одно из самых выдающихся открытий в истории науки: немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen) открыл рентгеновское излучение. Х-лучи, как он их назвал, совершили переворот, прежде всего, в медицине, поставив диагностику на совершенно новый уровень. Врачам уже не надо было, как раньше, чуть ли не наугад распознавать переломы или - на ранней стадии - болезни внутренних органов, включая, например, опаснейший тогда туберкулез легких.

Это революционное открытие сделал очень необычный человек. Профессор многих университетов и даже ректор одного из них, Рентген никогда не окончил школы. Лауреат Нобелевской премии по физике (кстати говоря, первый лауреат в этой области), получивший ее за рентгеновское излучение, он протестовал против того, чтобы это излучение называли его именем и до конца жизни говорил и писал об Х-лучах. Удостоенный множества наград, в том числе той, что давала ему дворянский титул, приставку "фон" к фамилии и право называться "его превосходительством", он от этого титула и от "превосходительства" отказался.

Ленивый и неприлежный?

Вильгельм Конрад Рентген родился в небольшом немецком городке, в сущности, в деревне, которая сегодня является частью города Ремшайда, в богатой семье. Его отец владел ткацкой фабрикой. Когда мальчику было три года, семья переехала в Голландию, откуда была родом мать Вильгельма. Там он и пошел в школу в городе Утрехте. Дальнейшее подтверждает довольно распространенную легенду о том, что многие будущие гении (например, Эйнштейн) очень плохо учились в школе. Правда, подтверждает лишь отчасти.

Рентген учился вовсе не плохо, но учителя были недовольны его недостаточным прилежанием и даже, как они считали, леностью. А потом произошел скандал. У него нашли довольно злую карикатуру на одного из преподавателей. Рентгена посчитали автором этой карикатуры, каковым он не был, но имя настоящего автора не назвал. В результате его выгнали из школы - за грубое нарушение дисциплины.

Без аттестата и без экзаменов

Без аттестата зрелости, да еще с таким "волчьим билетом" Рентген не мог поступить в университет. Единственное, что ему разрешили, - посещать лекции на правах вольнослушателя. И куда делась его пресловутая лень! Он исправно ходил на лекции по биологии, физике, математике, классическим языкам - древнегреческому и латыни.

И не просто ходил! Спустя год Вильгельм Рентген случайно узнал, что в Швейцарии документ об окончании школы для поступления в вуз не требуется, - нужно только пройти собеседование и сдать вступительные экзамены. Собеседование в политехническом институте Цюриха проводил сам ректор. Он был настолько поражен знаниями абитуриента, что принял его вообще без вступительных экзаменов. И уже через три года Рентген окончил политех, блестяще сдав экзамены, и получил диплом инженера. Ему было 24 года.

Дом-музей Рентгена в Вюрцбурге. В этом доме он жил и работал, здесь сделал свое сенсационное открытие

Решающую роль в дальнейшей судьбе Рентгена сыграл один из его преподавателей физики, профессор Август Кундт (August Kundt). Он взял многообещающего молодого ученого ассистентом. Рентген поехал вместе с ним сначала в Вюрцбург, затем в Страсбург, защитил докторскую диссертацию, позже уже сам стал директором института экспериментальной физики при университете в Гисене... Он женился на Берте - своей подруге со студенческих лет. Детей у них не было, и они удочерили племянницу Берты, дочь ее овдовевшего брата.

Открытие, принадлежащее всем

В Гисене и позже в Вюрцбурге, где Рентген возглавил сначала кафедру физики, а потом в качестве ректора и университет, ученый укрепил свою высокую научную репутацию, - задолго до того, как открыл рентгеновское излучение и получил Нобелевскую премию. Подтверждение тому, в частности, - многочисленные приглашения в разные университеты, которые Рентген отверг. По иронии судьбы его пригласили, среди прочих, и в университет Утрехта - тот самый, куда его в свое время не взяли из-за отсутствия аттестата об окончании школы.

О том, как Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, написано очень много, и нет смысла здесь это пересказывать. Заметим только, что открытие это (вопреки тому, что говорит распространенная легенда) он сделал вовсе не случайно. И повторим то, что очень важно для понимания его характера и мировоззрения: Рентген был против того, чтобы открытое им излучение называли его именем.

Всего спустя год после открытия рентгеновское излучение завоевало мир. Этот знаменитый рентгеновский снимок хамелеона был сделан фотографом Йозефом Эдером в 1896 году

Он говорил, что "Х-излучение" принадлежит всем, и поэтому, например, категорически отказывался брать патент на катодные трубки специальной конструкции, хотя фирмы предлагали ему за эти рентгеновские трубки большие деньги. Рентген не хотел, чтобы его открытие было источником дохода, - ни для него, ни для этих фирм.

Когда ему присудили Нобелевскую премию, Рентген вежливо поблагодарил, принял Нобелевскую медаль от короля Швеции, но произносить речь, как это делают все лауреаты, отказался. Также отказывался он от приставки "фон" к своей фамилии и от того, чтобы его называли "ваше превосходительство", когда получил на это право. Человеком он был скромным, молчаливым, любимыми развлечениями Рентгена были дальние пешие прогулки и охота. Он умер от рака в возрасте 77 лет и похоронен в Гисене рядом со своими родителями и женой.

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