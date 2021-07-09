Гении, которые были трудными учениками (фотогалерея)

В свое время Томаса Эдисона отчислили из школы. Проблемы с успеваемостью были и у многих других гениальных ученых, изобретателей и первооткрывателей - например, Альберта Эйнштейна.
Работа по временным контрактам, практикуемая в сфере науки в Германии, подрывает у ученых уверенность в завтрашнем дне и держит их в постоянном напряжении. Они выражают свой протест в "Твиттере".
О шансах стать профессором в немецком вузе, коллегиальности немецких ученых, плагиате и беспощадности немецкой науки - в интервью DW с немецким экспертом.
В России иностранный язык официально исключили из списка обязательных экзаменов ЕГЭ. А как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Немецкие школьники сталкиваются с травлей в интернете и моббингом на школьном дворе все чаще. Об этом ужасном явлении рассказывает новое исследование.
Согласно опросу, граждане оценивают цифровизацию немецких школ на "неуд". И родители, и школьники считают, что школы плохо подготовлены на случай нового локдауна и перехода на удаленку.
В Москве с понедельника, 19 октября, 600 тысяч школьников старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей переходят на обучение в удаленном режиме. Возможно ли такое в Германии?
Бакалавры и магистры, единое европейское общеобразовательное пространство, мобильность студентов... Болонская система? Нет, это - университеты в эпоху Средневековья.
Александр фон Гумбольдт, 250-летие со дня рождения которого в Германии отмечают очень широко, был ученым-суперзвездой и пророком, чьи выводы сегодня актуальны, как никогда.
Немецкие ученые рассказали о первых результатах исследования с участием близнецов. Это совпало с новостью об ожидании звездной пары Клуни двойни. Итак, что важнее - гены или среда?
Готфрид Вильгельм Лейбниц был последним великим ученым-генералистом. 300 лет после его смерти мы по-прежнему удивляемся его таланту.