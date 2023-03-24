Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе

Древние римляне не хотели дышать грязным воздухом и предпринимали соответствующие меры. Такое предположение высказали авторы научного эксперимента - студенты и преподаватели Трирского университета. Трир, основанный римлянами в 17 году до нашей эры, официально считается самым старым городом Германии.

В этих местах сохранилось много следов пребывания и деятельности древних римлян - в частности, в горном регионе Айфель. Среди них - остатки римских печей для обжига керамических изделий около города Майен в земле Рейнланд-Пфальц, обнаруженные уже достаточно давно.

В Майене, расположенном примерно в сотне километров от Трира, производили керамическую посуду и другие небольшие изделия, которыми в III-IV веках торговали на пространстве от Боденского озера до Англии. Перевозили эти и другие товары по Мозелю и Рейну.

Римские керамические изделия в экспозиции замка Линн около города Крефельд в земле Северный Рейн - Вестфалия Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Недавно выяснилось, что такие печи находились в Айфеле не только в Майене, но и в других частях этого региона. Некоторое время назад первые следы были обнаружены в лесу между поселениями Шпайхер и Херфорст примерно в тридцати километрах от Трира. Затем здесь провели целенаправленные поиски, в результате которых свидетельств таких производств было найдено так много, что ученые из Центра археологии имени Лейбница (LEIZA) в Майнце говорят о существовании в этих местах своего рода целой промышленной зоны по выпуску керамики - причем, особо жаропрочной.

Экологическая экспертиза и археология

Почему производство располагалось здесь, а не ближе к Триру, что было бы более удобно? Вероятно, чтобы выбросы от печей не портили воздух в городе - такое предположение выдвинули студенты курса экологической метеорологии.

Как говорится в пресс-релизе Трирского университета, чтобы подтвердить эту гипотезу, молодые ученые решили применить современные методы компьютерного моделирования. Они используются сейчас, например, для проведения экологических экспертиз индустриальных строительных проектов. Такие обязательные экспертизы позволяют оценить, в частности, в каком направлении и какие выбросы будут распространяться, как будут влиять на экологическую обстановку и так далее.

Остатки римской печи для обжига в коммуне Райнцаберн в земле Рейнланд-Пфальц Фото: Gerald Haenel/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Чтобы получить данные для вычислений, студенты провели серию практических экспериментов, использовав реконструированную римскую печь в геологическом парке Вулканический Айфель. Она изображена на первой фотографии. Для создания компьютерных моделей распространения выбросов нужны были сведения о количестве горючего материала, продолжительности процесса обжига и частоте использования.

Римские печи не имели фильтров или каких-то других систем очистки, что также учитывалось при вычислениях. Помимо мест расположения отдельных производств также учитывались рельеф местности, роза ветров и другие погодные данные.

Средняя годовая концентрация оксидов азота в результате эксплуатации четырех печей для обжига южнее Херфорста. Карта на основе компьютерного моделирования Фото: Universität Trier

Вредные выбросы во времена древних римлян

Как и следовало ожидать, античные печи современным нормам не соответствовали - ни по выбросам оксидов азота, ни по монооксиду углерода. О вреде этих веществ древние римляне не были в курсе, но явно не хотели дышать копотью, пылью и подвергаться воздействию неприятных запахов.

За время существования производств керамики между Шпайхером и Херфорстом места расположения печей менялись. Как удалось выяснить на основе эксперимента и компьютерных моделей, делалось это так, чтобы до соседних римских поселений дыма и гари доходило как можно меньше.

Следы римского свинца в альпийском леднике

Предметом исследований экологические аспекты хозяйственной деятельности древних римлян становятся уже не в первый раз. Несколько лет назад были опубликованные данные анализа проб льда, полученных методом бурения на одном из горных ледников в Альпах в районе горы Монблан. Возраст самого старого слоя составлял примерно 5000 лет.

Ученые из Гренобльского университета установили значительное увеличение количества свинца в пробах между 350 годом до нашей эры и 175 годом нашей эры - десятикратное по сравнению со средним уровнем предыдущих периодов. Пик приходится на время около 250 года до нашей эры - этап наивысшего расцвета Римской республики.

Свинец, как известно, широко использовался римлянами - для прокладки водопроводов, производства посуды и так далее. О катастрофическом вреде свинца для организма они не знали. В атмосферу выбросы попадали из плавильных печей.

Еще большая концентрация свинца, в 50-100 раз превышавшая естественную, была обнаружена в пробах альпийского льда периода между началом 1950-х и концом 1980-х годов. Причиной было широкое использование этилированного бензина, но древние римляне к этому отношения уже не имели.