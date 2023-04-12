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Барельеф с изображением Кавта
Барельеф с изображением Кавта, найденный во время раскопок в ТриреФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
ИсторияГермания

В Трире нашли остатки римского святилища

Максим Нелюбин
2 ч. назад

В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века.

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В немецком Трире представили первые результаты археологических раскопок, начатых в феврале этого года на месте, предназначенном для строительства новой центральной станции городской пожарной охраны. Уже вскоре после начала этих работ ученые обнаружили остатки митреума - святилища древнеримского божества Митры, разрушенного и оставленного, предположительно, в конце IV века.

Археологическая находка в Трире

Митра является божеством индоиранского происхождения - богом дружбы, согласия, договора и солнечного света. Как было подчеркнуто на пресс-конференции в Трире во вторник, 11 апреля, широкое распространение в Римской империи митраизм получил во втором-третьем столетиях нашей эры, особенно - в приграничных провинциях среди солдат-легионеров, которые считали, что Митра приносит победу.

Трир
Место археологических раскопок в Трире Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Трир, основанный римлянами на Мозеле в 17-м году до нашей эры, является самым старым городом Германии и был самым большим древнеримским поселением севернее Альп. Здешние архитектурно-исторические памятники этого периода включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главным из них являются ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные городские ворота на всей бывшей территории Римской империи. 

Кавт - один из спутников Митры

По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Михаэля Эблига (Michael Ebling), речь идет о втором свидетельстве культа Митры, обнаруженном в Трире. Главной находкой на месте раскопок до сих пор стал 1,2-метровый барельеф из известняка, на котором изображен Кавт - один из двух факелоносцев-спутников Митры.

Кавт и Кавтопат символизируют восход и заход, лето и зиму, жизнь и смерть. Внешне они не отличаются, но один держит факел зажженным и кверху, другой - погасшим и книзу.

Трир
Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг, обер-бургомистр Трира Вольфрам Ляйбе (Wolfram Leibe) и реставратор Франк Касперс (Frank Caspers) в музейной мастерскойФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Митраизм в Римской империи

Как отмечает информационное агентство dpa, святилища Митры - митреумы - обычно располагались в подземных помещениях или пещерах. Приверженцы митраизма обязаны были хранить абсолютное молчания о таинствах и ритуалах, поэтому современные представления об этом мистическом религиозном культе базируются, в основном, на интерпретации сохранившихся артефактов.

Митра, считавшийся отожествлением солнечного света, обычно представлен рождающимся из скалы и приносящим в жертву быка - с целью обновления мира. Священный акт заклания быка - тавроктония - был обязательным изображением в митреумах. Помимо древнеримских легионеров среди приверженцев этого культа были государственные служащие, купцы и даже рабы, однако женщины в эти ряды не допускались.

Тавроктония
Барельеф со сценой заклания быка в Национальном музее РимаФото: Werner Forman/akg-images/picture-alliance

Митраизм был широко распространен в Римской империи и некоторое время соперничал с христианством. Культ пришел в упадок после укрепления христианства в качестве государственной религии. После этого святилища были разрушены или заброшены. На месте некоторых были воздвигнуты христианские храмы.

Смотрите также: 

Памятники ЮНЕСКО: Трир

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