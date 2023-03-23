Германия готова вернуть черепа из Танзании, Руанды и Кении

В немецких музеях хранятся сотни черепов, украденных с кладбищ в Восточной Африке в эпоху колониализма. Почему их важно вернуть - объясняет немецкий археолог и специалист по скифской культуре Герман Парцингер.

Вступив два года назад в должность госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ, Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила, что переосмысление колониального прошлого Германии является государственной задачей. С того времени в этом направлении делается действительно много. В 2022 году правительство Германии договорилось с руководством Нигерии о возвращении так называемой Бенинской бронзы. Также немцы уже много лет ведут переговоры с Намибией о переосмыслении колониального прошлого и возможных компенсациях в этой связи.

Теперь в фокусе оказалась Танзания. Эта страна в свое время являлась частью так называемой Германской Восточной Африки, то есть немецкой колонии, существовавшей в период с 1885 по 1918 год на территории современных Танзании, Руанды, Бургунди и северной части Мозамбика. Это была самая большая и густонаселенная колония Германской империи. Здесь, на территории в 995 тысяч квадратных километров германские колониальные правители совершали ужасные преступления, в том числе похищали с кладбищ черепа, чтобы их исследовать. Эти человеческие останки, также называемые экспертами "human remains", теперь должны быть возвращены.

Почему это важно сделать - объясняет Герман Парцингер (Hermann Parzinger), археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда Прусского культурного наследия.

DW: Профессор Парцингер, стало известно, что в рамках переосмысления колониального прошлого Германии, в Танзанию должны быть возвращены сотни черепов. По информации из МИДа ФРГ, они хранятся в ящиках в подвалах немецких музеев. В качестве альтернативного варианта обсуждалась возможность захоронения черепов в "подходящем месте". Каково текущее положение дел?

Герман Парцингер Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Герман Парцингер: Более десяти лет назад - в 2011 году, если быть точным, - мы передали большую коллекцию так называемых "human remains" из берлинского Музея истории медицины при клинике "Шарите" в Фонд Прусского культурного наследия. Затем мы начали исследовать происхождение этих останков, в основном черепов. При этом речь шла не о том, что мы должны выбрать, что вернуть, а что нет. Было ясно, что эти останки вывезены в конце XIX - начале XX века с кладбищ местных деревенских общин в Европу, и конкретно в Германию, для проведения антропологических исследований. Это преступление, за которое в Германии - и тогда, и сейчас, - предусмотрено наказание. И совершенно очевидно, что все это необходимо вернуть.

В чем заключалось исследование происхождения останков? Прежде чем вернуть какие-либо вещи или предметы, мы должны были собрать о них всю возможную информацию, в том числе, и в архивах стран Восточной Африки. Очень важно было как можно точнее определить, например, их происхождение. Нам это удалось, и в этой связи есть совместная публикация с коллегами из Руанды и Танзании.

Следует также добавить, что "human remains" не просто лежат где-то в подвалах, а были законсервированы и хранятся в специальном месте, и к ним нет доступа. Разумеется, они не доступны и для исследований. Речь идет о том, чтобы достойно сохранить эти останки и вернуть их государствам, из которых они были вывезены. Соответствующую информацию мы разослали всем заинтересованным странам два-три года назад. Примерно 250 останков происходят из Танзании, около 900 из Руанды и 35 из Кении. Мы проинформировали, что исследования закончены, и передеча возможна в любой момент.

- Хотят ли эти страны получить их обратно?

- Мы наладили контакт и продолжаем поддерживать связь с этими тремя государствами. У меня были переговоры с послами, также мы писали письма. Мы хотим вернуть это. Контактные стороны тоже выразили желание получить эти останки обратно, но пока ничего конкретного предпринято не было. Конечно, мы не имеем права оказывать на них давление или что-то в этом роде. Эти страны должны прежде всего прояснить для себя, что они будут делать с этими останками, когда они вернутся. И в этом случае мы не можем выдвигать какие-либо условия или давать советы - все должно быть решено на местах. Но, очевидно, там еще не готовы. В любом случае, мы можем вернуть останки в любое время и ждем сигнала от этих стран.

В Нигерию вернулась часть так называемой Бенинской бронзы Фото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

- Возможно ли в качестве альтернативы захоронить черепа в Германии? Как-то велись разговоры о поиске "подходящего места".

- Нет, это точно не вариант. Мы не можем этого сделать, потому что это было бы предвосхищением решений соответствующих государств или коммун, откуда происходят черепа.

- Какое место можно назвать "подходящим"?

- Когда возвращаешь "human remains", соответственно возникает вопрос - что с ними будет потом? Будут ли они захоронены в подходящем месте? Где это место? Будет ли оно находиться непосредственно в местах происхождения, т. е. в районах проживания соответствующих общин, или же это будет какое-то общее центральное захоронение. Все это нужно уточнять. И страны должны самостоятельно принять решение.

- Выставлялись ли эти черепа на обозрение в Германии?

- Нет. Эти черепа были доступны только для антропологических исследований. Это были так называемые "этнические исследования". Для них нужны были черепа потому, что считалось, что при помощи их измерений можно выделить расовые признаки и отличия человеческих популяций. Остальной скелетный материал для таких исследований не представлял значительного интереса. Вот почему в подобных коллекциях по всему миру находятся в основном черепа. Не знаю, экспонировались ли они в начале ХХ века, но после Второй мировой войны - точно нет. В Фонде Прусского культурного наследия и в государственных музеях Берлина никогда не было "human remains", то есть антропологической коллекции. Выставлялись только художественные и культурно-исторические артефакты. Черепа и останки были изъяты из Музея истории медицины при "Шарите" с целью выяснения их происхождения и возврата в соответствующие страны.

- Черепа - это особые предметы, если их вообще можно назвать предметами. Глядя на всю дискуссию о возвращении предметов искусства, насколько далеко мы продвинулись с реституцией в Германии?

- Возвращение произведений искусства и культурных ценностей - это совсем другая тема. Я думаю, что мы продвинулись в нужном направлении довольно далеко, и даже более того, думаю, что в Европе мы одни из ведущих. В прошлом году пять крупных немецких музеев в Берлине, Гамбурге, Кельне, Штутгарте и Лейпциге вернули все имеющиеся у них ценные экспонаты, принадлежащие к коллекции Бенинской бронзы. Вещи, которые еще остались в других немецких музеях, уже принадлежат Нигерии, но находятся здесь во временном пользовании. Я думаю, что возращение ценностей стало явным признанием колониальной несправедливости в том смысле, что это было явное мародерство. Бенин-Сити, столица исторического Королевства Бенин, была разграблена британскими войсками во время так называемом бенинской карательной операции в 1897 году. Украденные предметы были проданы по всей Европе, а затем и по всему миру. Но теперь началось их возращение в страны, из которых они были украдены.

Смотрите также: