Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

"Это исторический день: мы возвращаем то, что нам никогда не принадлежало", - заявила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) в рамках своего визита в Абуджу, столицу Нигерии. Вместе с делегацией из Германии она лично участвует в акте передачи Нигерии Бенинской бронзы. Ценные экспонаты, которые Рот привезла из Германии, десятилетиями находились в собраниях пяти немецкий музеев. В интервью DW политик отметила: "Данный акт передачи символизирует признание того факта, что в колониальном прошлом было совершено беззаконие - когда было решено присвоить себе украденные произведения искусства". Немецкий госминистр надеется, что это историческое событие, которое, по ее словам, является и частичным возвращением "украденной культурной идентичности", поможет залечить открытые раны.

20 объектов уже вернулись в Нигерию

Во вторник, 20 декабря, Клаудиа Рот вместе с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) передают Нигерии 20 ценных объектов, принадлежащих к коллекции так называемой Бенинской бронзы. Это лишь часть собрания, которое находится в 20 немецких музеях. В общей сложности - около 1100 предметов искусства. Эти артефакты были украдены и вывезены британской армией из дворца, который сегодня находится на территории современной Нигерии, во время так называемой бенинской карательной экспедиции в 1897 году. Часть предметов из этой коллекции через аукционы потом попала в Германскую империю.

Анналена Бербок во время своего визита в Нигерию Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Немецких министров сопровождают руководители музеев из Берлина, Гамбурга, Кельна, Дрездена и Лейпцига, а также Штутгарта. Решение о передаче собственности стало результатом переговоров с официальными представителями Нигерии, которые с 2021 года проводились под эгидой Федерального министерства иностранных дел и Государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ.

Некоторые произведения искусства останутся в немецких музеях во временном пользовании и будут выставляться в Германии до обговоренного срока. Директор Государственных этнографических собраний в Дрездене и Лейпциге Леонтина Майер-ван Менш (Leontine Meijer-van Mensch), которая приехала в составе немецкой делегации в Нигерию, в интервью DW подчеркнула, что речь идет не о немецких музеях, а о людях в Нигерии, которые получают свою собственность обратно. Она видит в передаче артефактов не потерю, а приобретение. "Этнографические учреждения становятся теперь важным местом, где мы отныне будем еще интенсивнее заниматься колониальным наследием", - отметила Леонтина Мейер - ван Менш. И этот шаг, на который решаются все больше европейских стран, подталкивает музеи к тому, чтобы задуматься о новой форме взаимодействия в глобальном контексте.

Новая глава в истории отношений Германии и Нигерии

В рамках официального визита немецкая делегация посетила так называемый район ремесленников в Бенин-Сити. Здесь по-прежнему работают скульпторы и художники, следуя нигерийским традициям изготовления культурных ценностей из бронзы и меди. 30-летний ремесленник Авайен Аигбе счастлив, что Бенинская бронза возвращается на свою родину. До этого исторического момента ему приходилось работать исключительно с фотографиями из старых каталогов. Теперь нигерийский скульптор, который занимается этим ремеслом уже в третьем поколении, сможет изучить работу своих предков в деталях. В разговоре с госминистром ФРГ по вопросам культуры и СМИ он признался, что молился об этом.

Ремесленники в Бенин-Сити Фото: Rosalia Romaniec/DW

Годвин Обасеки, губернатор Эдо, штата на юге Нигерии, административным центром которого является как раз Бенин-Сити, в интервью DW заявил: "Сегодняшний день говорит нам о том, что реституция - это реальность. Обещания, которые были даны, выполняются. Сегодня очень важный день. Мы видим, что немцы действительно делают то, о чем заявляют". Жители Нигерии не скрывают своей радости. Молодая женщина призналась корреспонденту DW, что благодарна всем, кто сделал это возможным. Люди будут праздновать на улицах, уверена она.

Для хранения экспонатов в Нигерии планируется построить новый музей. Передача Бенинской бронзы сегодня, по словам Клаудии Рот, это еще и повод "говорить здесь и сегодня о современном искусстве, совместных планах, сотрудничестве на уровне музеев, создании современного кампуса для оказания поддержки археологическим работам".

Анналена Бербок с немецкой делегацией и своими партнерами в Нигерии Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Конкретных сроков по созданию нового музея в Бенин-Сити пока нет, однако строительство фундамента уже началось. А пока Бенинская бронза будет спрятана в надежном месте в столице Нигерии. Германия хочет оказать финансовую поддержку и в строительстве музея. Клаудия Рот уверена, что это историческое событие является "началом новых отношений между Германией и Нигерий. Между Европой и Африкой".

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