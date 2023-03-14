В Германии отказались от последних имперских претензий

Спор о многомиллионных компенсациях между потомками последнего немецкого кайзера и немецким государством длился уже долгие годы. И вот теперь в нем поставлена точка.

В 1918 году рухнула Германская империя, но даже спустя 100 лет потомки последнего кайзера Германии Вильгельма II (Wilhelm II) не теряли надежду получить обратно то, что некогда принадлежало Гогенцоллернам. Речь идет о более чем 4 тысячах произведений искусства, которые находились во владении сына Вильгельма II - Вильгельма, кронпринца Прусского (Kronprinzen Wilhelm von Preußen), дворцах и замках, а также земельных владениях.

В чем претензии Гогенцоллернов

За спором и претензициями на многомиллионные компенсации уже долгие годы следили немецкие и мировые СМИ. И вот теперь, похоже, в этом многолетнем конфликте поставлена точка. Георг Фридрих, принц Прусский (Georg Friedrich Prinz von Preußen), праправнук Вильгельма II, сделал заявление об отказе Гогенцоллернов от своих требований по возмещению к немецкому государству. Династия Гогенцоллернов отозвала свои иски о возмещении компенсации, подтверлил потомственный наследник последнего императора Германии.

Георг Фридрих, принц Прусский Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

После окончания Второй мировой войны в результате послевоенного раздела Германии восточные земли отошли СССР, и в том числе многие владения швабской династии Гогенцоллернов. Дворцы, замки, имения, что находились на востоке Германии, оказались в 1945-м в советской зоне оккупации. Там имущество крупных землевладельцев было национализировано советской военной администрацией, а после 1949 года передано ГДР.

После падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года и воссоединения Германии эти дворцы и имения оказались уже на территории Федеративной Республики Германии. Земельная реформа от 1945 года осталась в силе, а значит и все имущество династии Гогенцоллернов на территории бывшей ГДР возвращению потомкам немецкого кайзера не подлежало. Пройдут десятилетия, прежде чем потомки решат оспорить такое положение дел. Если имущество крупных землевладельцев было национализировано советской военной администрацией, а после 1949 года передано ГДР, и вернуть все это прежним владельцам было нельзя, так как это закреплялось международными документами о воссоединении Германии в 1990 году, то вот права на компенсацию прежних владельцев никто не лишал. Руководствуясь этими соображениями, представители Гогенцоллернов решили добиться удовлетворения своих претензий на многомиллионные компенсации.

"Символический капитал" монархов на службе у нацистов?

Ключевым вопросом в деле о решении судьбы наследства династической семьи стала роль, которую потомки немецкого кайзера сыграли в становлении национал-социализма в Германии - в приходе Гитлера к власти. Конкретно речь шла о фигуре сына последнего монарха Германии: какую роль в истории страны сыграл Вильгельм, кронпринц Прусский, между Первой и Второй мировыми войнами? Оказывал ли он содействие национал-социалистам и способствовал ли их приходу к власти? Делал ли он это в целях возрождения монархии? Дело в том, что принятые в 1994 году законы лишают возможности получить компенсацию, если имело место "пособничество" нацистам. Исторические документы подтверждают близость кронпринца и Гитлера, а также с другими представителями национал-социалистической Германии. На архивных фотографиях и видеосъемках Вильгельм, кронпринц Прусский, запечатлен рядом с Гитлером. Однако надежды потомка монархической династии на возрождении монархии в Германии не оправдались. Споры о роли и значении кронпринца в нацистском государстве ведутся до сих пор.

Корона последнего кайзера Германии Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

Так историки Лотар Махтан (Lothar Machtan) и Штефан Малиновский (Stephan Malinowski) в своих книгах, посвященных биографии Гогенцоллернов и их роли в приходе к власти национал-социалистов, описывают сына Вильгельма II "ужасным реакционером", который восхищался Муссолини и искал расположения Гитлера. И все это - ради трона. Малиновский и его коллега Петер Брандт (Peter Brandt), проведя экспертизу, пришли к заключению, что именно с существенной подачи Вильгельма, кронпринца Прусского, режиму национал-социалистов удалось укрепиться в Германии. Достоверно известно, что сын немецкого кайзера на президентских выборах в Германии 1932 года призывал голосовать за кандидата от национал-социалистов - Адольфа Гитлера. Позднее он не раз гордо заявлял, что обеспечил Гитлеру два миллиона голосов.

"Символический капитал Гогенцоллернов в 1932-33-х годах для нацистов имел большое значение", - уверен немецкий историк Якко Пекельдер (Jacco Pekelder). Даже если кронпринц преследовал при этом свои намерения. Свои сомнения высказал историк Франк-Лотар Кролль (Frank-Lothar Kroll). В издании, посвященном династии и вышедшем в 2021 году, он указывает на то, что Вильгельм, кронпринц Прусский, не разделял тоталитарную идеологию нацистов. Такого мнения придерживаются и другие историки - Кристиан Хилльгрубер (Christian Hillgruber), Михаэль Вольфзон (Michael Wolffsohn).

Адвокаты, политики и историки на протяжении десятилетий занимались спором о многомиллионных компенсациях наследникам немецкого кайзера. Теперь пришло время закончить эту историю. "Я подошел к тому моменту, когда решение этого вопроса в судебном порядке представляется мне неправильным", - заявил праправнук кайзера Вильгельма II. Оценивая значение своих предков, он сказал: "Тот, кто набивался в друзья правым экстремистам, не может передавать традиции династии". Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) приветствовала решение главы рода Гогенцоллернов. Георг Фридрих, принц Прусский, надеется, что в обществе станет возможна новая дискуссия о династии Гогенцоллернов - одной из самой влиятельной в немецкой истории.

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