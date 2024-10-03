Замок Гогенцоллерн - швабский Нойшванштайн

Чтобы сделать такую фантастически красивую фотографию нужно, конечно, дождаться подходящей погоды, но нет необходимости запускать дрон или подниматься в небо, скажем, на воздушном шаре.

Такой живописный вид открывается на замок Гогенцоллерн ( Burg Hohenzollern ) в земле Баден-Вюртемберг с вершины 900-метрового Целлер Хорна. Замок расположен по соседству всего лишь на полсотни метров ниже. Ежегодно здесь бывает более 300 тысяч туристов и проводит каникулы 250 детей из малообеспеченных семей - по программе, основанной после Второй мировой войны великой княжной Кирой Кирилловной Романовой - принцессой Кирой Прусской...

Прежде, чем перейти к рассказу об истории этого места, посмотрим другие снимки этой достопримечательности, сделанные внутри и снаружи.

Замок Гогенцоллерн на фотографиях

Три замка на горе Гогенцоллерн

Первое укрепление было возведено здесь на границе Швабского Альба еще в XI веке, чему есть достаточно археологических свидетельств романский эпохи. Самое раннее письменное свидетельство датировано 1267 годом. Нынешний замок является третьим по счету на этом месте и представляет из себя прекрасный пример неоготического стиля, получившего широкую популярность в Германии в эпоху романтизма в XIX веке.

"Замок над облаками" или "Швабский Нойшванштайн" входит в число самых популярных в Германии. До сих пор находится во владении двух ветвей (протестантской и католической) немецкого рода Гогенцоллернов, представители которого занимали трон королей Пруссии и были германскими императорами с момента создания Германской империи в 1871 году и до окончания Первой мировой войны, после которой бывший кайзер Вильгельм II отправился жить в Нидерланды. Представители этого рода, в частности, также являлись маркграфами и курфюрстами Бранденбурга.

Замок в Швабии является семейным гнездом династии, история которой насчитывает почти тысячу лет. Первое упоминание Гогенцоллернов в 1061 году было обнаружено в хрониках монаха-бенедиктинца Бертольда из аббатства Райхенау на Боденском озере. В число важнейших представителей этого рода входят Фридрих II Великий и уже упомянутый Вильгельм II.

Второй замок Гогенцоллерн в XVII веке на раскрашенной гравюре Маттеуса Мериана Старшего Фото: akg-images/picture-alliance

Первый замок был почти полностью разрушен в 1423 году в результате конфликта между тогдашним графом Фридрихом XII фон Цоллерном и союзом имперских швабских городов, в который входили, в частности, Аугсбург,Ульм и Ротенбург. Однако уже в середине этого же столетия на горе начали возводить второй замок - хорошо защищенную крепость. Во времена Тридцатилетней войны она несколько раз переходила под контроль враждовавших сторон, позже надолго оказалась в собственности Габсбургов.

В ходе войны за Австрийское наследство в 1744-1745 годах на некоторое время была занята французами. Последний австрийский гарнизон покинул Гогенцоллерн в 1798 году, после чего этот второй замок постепенно разрушался под воздействием природы и разбирался на строительные материалы.

Замок Гогенцоллерн сверху Фото: Frolova Elena/Pond5 Images/IMAGO

Замок Гогенцоллерн - памятник неоготической архитектуры

Своему существованию в нынешнем виде этот - третий по счету - замок обязан королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV, который побывал в этих местах проездом будучи еще кронпринцем. Посетив тогдашние развалины родового гнезда Гогенцоллернов в 1819 году, наследник престола загорелся идеей восстановить эту резиденцию для репрезентативных целей, чтобы продемонстрировать силу и престиж.

Проводить много времени Гогенцоллерны здесь не собирались, так как главные прусские дворцы и замки находились в Берлине и Потсдаме. Военные функции такого рода укрепления в то время уже утратили. Особое впечатление на будущего короля произвел тогда потрясающий вид, оставшийся в памяти "как чрезвычайно милый, как прекрасный сон", о чем позже была сделана дневниковая запись.

Третий замок Гогенцоллерн на гравюре 1880 года Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Реализация проекта была начата в 1850 году. В качестве архитектора выбрали молодого ученика знаменитого прусского архитектора эпохи классицизма Карла Фридриха Шинкеля - Фридриха Августа Штюлера, самым известным зданием которого является Новый музей в Берлине. Перед ним была поставлена задача построить идеальный рыцарский замок, соответствовавший тогдашним представлениям об архитектуре Средневековья.

Этот третий замок династии Гогенцоллернов на горе Гогенцоллерн был, так сказать, передан заказчикам в 1867 году, однако сам Фридрих Вильгельм IV до этого дня не дожил. В это время королевский престол уже занял будущий германский император Вильгельм II, прибывший на торжественную церемонию вместе со своей супругой Августой Саксен-Веймар-Эйзенахской - внучкой российского императора Павла I по материнской линии.

Три часовни замка Гогенцоллерн

Интересно, что на территории нынешнего замка находится три часовни - католическая, протестантская и православная. Части нынешней католической часовни Святого Михаила являются самыми старыми остатками второго средневекового замка. Они датируются периодом между 1454 и 1461 годами. Витражи XIII века перевезены сюда из бывшего монастыря Штеттен, где некоторое время находилась усыпальница Гогенцоллернов.

Замок Гогенцоллерн на фотографии около 1890 года Фото: brandstaetter images/Austrian Archives/picture alliance

Евангелическая часовня Христа была возведена по проекту Фридриха Августа Штюлера. За образец был взят готический западный хор Наумбургского собора. Сейчас здесь также можно увидеть Апостольские ворота из разрушенной во время Второй мировой войны Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. В 1952-1992 годах в этой часовне находились саркофаги Фридриха Великого и Фридриха Вильгельма I, эвакуированные из Гарнизонной церкви в Потсдаме в конце Второй мировой войны.

Семейная фотография за чаем в замке Гогенцоллерн в середине 1960-х годов: принц Луи Фердинанд Прусский вместе со своей супругой Кирой Кирилловной Романовой и дочерями Ксенией и Кирой Фото: Horst Maack akg-images/picture alliance

Православную часовню Воскресения Христова обустроили в замке в 1950-х годах для великой княжны Киры Кирилловны Романовой - супруги принца Луи Фердинанда Прусского, возглавлявшего королевский дом Гогенцоллернов почти всю вторую половину прошлого века. По инициативе Киры Кирилловны был основан фонд Prinzessin Kira von Preußen Stiftung, чтобы устраивать в замке каникулы для детей из малообеспеченных семей - по 250 ежегодно. Первых детей привезли сюда из разрушенного послевоенного Берлина.

Музей в замке Гогенцоллерн

Содержание замка финансируется исключительно из частных средств - за счет входных билетов на экскурсии и разных мероприятий - от концертов до рождественского рынка. Еще во время строительства этого третьего замка по нему начали водить экскурсии расквартированные здесь прусские солдаты. Официально для туристов замок открыли в конце XIX века - начали продавать билеты и почтовые открытки. В одном из подвалов оборудовали пивную.

Прусская королевская корона 1889 года в музейной экспозиции замка Гогенцоллерн Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

После Второй мировой войны в середине 1950-х годов тогдашний глава королевского рода Гогенцоллернов Луи Фердинанд Прусский занялся обустройством здешнего музея, в котором выставлены многочисленные исторические экспонаты - от коллекции средневекового оружия и доспехов до императорской короны Вильгельма II 1889 года и знаменитой табакерки Фридриха Великого - той самой, лежавшей в нагрудном кармане и остановившей смертельную пулю во время сражения в 1759 году. Здесь же находится погремушка Вильгельма II, подаренная бабушкой - английской королевой Викторией.

В 1953 году в сокровищницу замка пробрался вор, похитивший много разных драгоценностей. Позже во время суда он рассказал, что не тронул корону - 142 алмаза, 18 бриллиантов, 8 жемчужин и один большой голубой сапфир.… по соображениям пиетета, так как она является последним оставшимся символом исчезнувшей Пруссии.