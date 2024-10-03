Замок Гогенцоллерн. ФотогалереяЭтот неоготический замок называют "Швабским Нойшванштайном". Он входит в число самых известных в Германии.Фото: Arnulf Hettrich/IMAGOРодовое гнездоЗамок Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге является родовым гнездом одноименного рода прусских королей и германских императоров. Фото: Thomas Warnack/dpa/picture alliance Третий замок Нынешняя неоготическая резиденция была возведена на месте двух средневековых замков во второй половине XIX века.Фото: Nicole&Jörg Krauthöfer/IMAGOДостопримечательностьПосетителей замка встречает бронзовый лев на входных воротах. Ежегодно здесь бывает более 300 тысяч туристов. Фото: Viacheslav Lopatin/Depositphotos/IMAGOКатолическая часовня В замке насчитывается почти полторы сотни помещений, включая разные репрезентативные залы и три часовни - евангелическая на этом снимке. Фото: Michael Weber/imageBROKER/picture allianceЕвангелическая часовня Эта фотография сделана во второй - католической часовне. Третью обустроили здесь для великой княжны Киры Кирилловны Романовой - супруги принца Луи Фердинанда Прусского.Фото: Michael Weber/imageBROKER/picture allianceГенеалогический залОдин из залов замка посвящен истории Гогенцоллернов. Так выглядит генеалогические дерево этого древнего рода, история которого насчитывает почти тысячу лет.Фото: Marc Müller/dpa/picture allianceГрафский зал Графский зал - самый большой репрезентативный зал замка Гогенцоллерн.Фото: Marc Müller/dpa/picture allianceГолубой салон Голубой салон в замке Гогенцоллерн предназначался для королевы и императрицы Августы.Фото: Silas Stein/dpa/picture allianceШвабский АльбВид на ландшафты Швабского Альба из Графского зала.Фото: Silas Stein/dpa/picture allianceПрусская корона В музее хранятся многочисленные драгоценности и другие исторические артефакты. Среди них - корона Вильгельма II.Фото: Silas Stein/dpa/picture allianceЭкскурсии и мероприятияЗамок находится в собственности двух ветвей рода Гогенцоллернов и содержится на средства от продажи билетов на экскурсии и разные мероприятия.Фото: Silas Stein/dpa/picture allianceP.S.Так живописно эти ландшафты на окраине Швабского Альба выглядят зимой. / Фотогалерею подготовил Максим НелюбинФото: Herbert Kehrer/imageBROKER/picture alliance12 фото1 | 1212 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбин03.10.20243 октября 2024 г.https://p.dw.com/p/4kkg6РекламаПерейти к статье: • Замок Гогенцоллерн - швабский Нойшванштайн Читайте также: • 100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2024 года • В Германии частично восстановили церковь, где Гитлер принес присягу • В Германии отказались от последних имперских претензий