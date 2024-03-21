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Чехия объявила Россию самой большой угрозой безопасности

Евгений Жуков
21 марта 2024 г.

Парламент Чехии подчеркивает, что "террористический режим в РФ" пытается распространить сферу своего влияния на Украину и другие страны Европы. От Москвы исходит наибольшая угроза безопасности, считают в Праге.

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Вид на Прагу (фото из архива)
Вид на Прагу (фото из архива)Фото: Deng Yaomin/Xinhua/dpa/picture alliance

Парламент Чехии признал Россию самой большой угрозой безопасности для стран - членов ЕС и НАТО. В резолюции, принятой вечером в среду, 20 марта, говорится, что "террористический режим в России" пытается распространить сферу своего влияния на Украину и другие европейские страны.

В документе подчеркивается, что, поскольку действия Москвы сопровождаются совершением военных преступлений, крайне важно и впредь помогать Киеву защищаться от российской агрессии. В интересах Чешской Республики, указывает парламент в Праге, чтобы Украина была независимой, демократической, свободной и прочно интегрированной в международные структуры.

"Прекращение поставок военной техники, напротив, приведет к завоеванию и разорению Украины российским террористическим режимом", - говорится в резолюции, принятой по итогам 19-часовых дебатов об угрозах для национальной безопасности, передает "Радио Прага". За нее проголосовали 84 депутата от либерально-консервативной коалиции премьер-министра Петра Фиалы, 42 воздержались. Против было подано 17 голосов - в основном из фракции ультраправой партии националиста Томио Окамуры "Свобода и прямая демократия" (СПД).

Нижняя палата парламента Чехии - палата депутатов - еще в ноябре 2022 года приняла резолюцию, в которой российский режим был объявлен террористическим.

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Текст резолюции парламента Чешской Республики об угрозах безопасности

Usnesení k potvrzení bezpečnostních zájmů České republiky ve věci ruské agrese proti Ukrajině na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny dne 19. 3. 2024
www.psp.cz

Статья на сайте "Радио Прага"

Abgeordnetenhaus bezeichnet Russland als derzeit „größtes Sicherheitsrisiko“ für Tschechien
deutsch.radio.cz

Сообщение на сайте парламента Чехии

Sněmovna přijala usnesení k potvrzení bezpečnostních zájmů České republiky
www.psp.cz
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