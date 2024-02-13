Франция выявила пропагандистскую сеть РФ в странах Запада

Во Франции выявлена "структурированная и скоординированная" сеть веб-сайтов, распространяющих российскую пропаганду в странах Запада. Сеть, состоящая как минимум из 193 сайтов, была обнаружена французским правительственным агентством VIGINUM , отвечающим за защиту от иностранного цифрового вмешательства, говорится в сообщении, выложенном на сайте службы в понедельник, 12 февраля.

По данным агентства, первоначально эти сайты публиковали новости из украинских и российских населенных пунктов, но после вооруженного вторжения России в Украинуони переориентировались на жителей западных стран, поддерживающих Украину, в том числе Францию. Сеть, которую назвали Portal Kombat, публикует материалы, оправдывающие вторжение российских войск и дискредитирующие руководство Украины.

Специфика пропагандистских сайтов

При этом, отмечает агентство, сайты не создают собственного контента, а распространяют публикации из трех типов источников - соцсетей российских или пророссийских деятелей, а также российских информационных агентств и органов власти. За период с 23 июня по 19 сентября прошлого года на этих сайтах было опубликовано более 150 тысяч материалов.

В агентстве обратили внимание на тот факт, что входящие в сеть сайты весьма похожи друг на друга. Некоторые из них используют в качестве доменного имени слово "pravda", имеющего различные расширения в зависимости от языка, например, pravda-en.com для английского сайта и pravda-fr.com для французского.

В январе власти Франции обвинили Россию в скоординированной кампании по дезинформации после того, как Минобороны РФ заявило, что в результате российского удара по Харькову 16 января были убиты более 60 "иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники".

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