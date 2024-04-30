The Insider назвал имена шпионов РФ из Чехии

Подрывы складов боеприпасов и отравлений неугодных РФ деятелей политики были устроены воинской частью 29155 ГРУ, а координировали их российские шпионы с чешским гражданством - Елена и Николай Шапошниковы. Об этом говорится в расследовании The Insider, опубликованном в понедельник, 29 апреля. По данным издания, именно Шапошниковы в 2014 году помогли агентам ГРУ Анатолию Чепиге и Александру Мишкину (они же "Руслан Табаров" и "Николай Попа") совершить взрывы на складах боеприпасов во Врбетице, считает полиция Чехии.

Елена и Николай осели в Чехии под видом политических эмигрантов, а позже купили шикарную виллу в Греции, которая использовалась агентами ГРУ в качестве явочной квартиры, пишет The Insider. Елену Шапошникову журналисты идентифицировали с помощью российского паспорта, а именно по его серии - она попадала в диапазон номеров, используемый воинской частью 29155 ГРУ. Шапошникова координировала свои действия с генералом Андреем Аверьяновым, главой упомянутого соединения военной разведки.

Шапошниковы собирали для ГРУ данные о военных поставках из Европы - например, о поставках понтонных мостов и грузовых автомобилей во Вьетнам. Кроме того, супруги координировали диверсии - взрывы складов боеприпасов в Чехии и Болгарии, а также отравление болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Чехия считает Москву причастной ко взрывам во Врбетице

Ранее 29 апреля в Праге заявили, что считают доказанной причастность России ко взрывам боеприпасов во Врбетице. В Национальном центре борьбы с организованной преступностью полиции Чешской Республики полагают, что взрывы во Врбетице были "не единичной акцией, а частью долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского Союза и Украины".