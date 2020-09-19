Не только российские спецслужбы. Европейцы жалуются на турецкую разведку

Власти Австрии, похоже, всерьез взялись за две иностранные разведки, действующие на ее территории. Сначала в конце августа Вена объявила о высылке российского дипломата, обвинив его в шпионаже - мера для Австрии в отношении Москвы беспрецедентная. А в начале сентября австрийские власти заявили о задержании человека, признавшегося в работе на Национальную разведывательную организацию Турции (MIT). При этом правительство было крайне резким в официальных заявлениях: "Турецкому шпионажу в Австрии нет места", - заявил на специальной созванной для этого пресс-конференции министр внутренних дел страны Карл Нехаммер в первых числах сентября.

Как утверждают в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом, MIT завербовала агента для слежки за гражданами Австрии с турецкими корнями и гражданами Турции, проживающими на австрийской территории. Австрийские СМИ говорят, что шпион - женщина турецкого происхождения.

Как в Вене вышли на спецслужбы MIT? После драки

На предполагаемую шпионку австрийские контрразведчики вышли после крупной драки в квартале Фаворитен в Вене между турецкими националистами и курдскими демонстрантами в конце июня 2020 года. Довольно быстро канцлер Австрии выдвинул обвинения в адрес "внешних сил", которые, по его убеждению, стояли за инцидентом - имелась в виду именно Анкара. "Мы не допустим, чтобы конфликты из Турции переносили сюда в Австрию и выясняли отношения на наших улицах с применением насилия", - заявил летом Себастьян Курц.

Демонстрация курдских и левых активистов в Вене 27 июня 2020 года, после которой возникли потасовки между курдами и сторонниками Эрдогана

В ответ власти Турции обвинили австрийскую сторону в том, что она недостаточно делает для преследования "террористов". Так Анкара называет членов и симпатизирующих запрещенной в Турции Курдской рабочей партии .

Вена - столица шпионов и шпионажа

Вена еще со времен холодной войны была "столицей шпионажа" - австрийские силовые структуры, как считается, ничего не предпринимают, чтобы остановить активность зарубежных разведок - за тем исключением, если подобная активность направлена против самой Австрии. Местные наблюдатели уверены, что правительство Австрии оказалось вынуждено действовать после ряда происшествий, включая кибератаку на австрийский МИД в феврале 2020 года и убийство чеченского блогера Мамихана Умарова в июле 2020 года.

Эти инциденты, а также эпизод с участием турецкой разведки заставили власти страны активизироваться, полагает австрийский эксперт по спецслужбам Томас Риглер. При этом, как признают сами власти Австрии, едва ли целью турецких спецслужб было стремление дестабилизировать обстановку в другой стране, скорее - получить информацию об оппонентах режима Эрдогана, о чем рассказал сам глава австрийского МВД Нехаммер. Во время демонстрации курдов противники акции из числа турецких националистов активно занимались видеосъемкой, заметил министр. Эти кадры потом были использованы против демонстрантов, но уже турецкими силовиками. В течение нынешнего лета при попытке въехать на турецкую территорию турецкие пограничники задержали 35 граждан Австрии с турецкими корнями, которые предположительно участвовали в упомянутой демонстрации. Задержанным показали кадры с акции протеста в Вене и предъявили различные обвинения.

Турецкая спецслужба MIT и ее активность в Европе

Милли Истихбарат Тешкилаты, или коротко MIT - это объединенная в одну организацию внешняя и внутренняя разведки в Турции, в отличие, скажем, от российских СВР и ФСБ. Турецкие агенты активны за рубежом, конечно, не только в Австрии. Сообщения о том, что MIT вербует информаторов в эмигрантской среде с целью слежки за критиками Эрдогана, поступают со всей Европы. Прицельно работа ведется в тех регионах Евросоюза, где компактно проживают выходцы из Турции.

Деятельность MIT не один раз становилась предметом международных скандалов, в том числе и в Германии. Самый значительный из них случился в 2017 году, когда выяснилось, что сотни турецких граждан, живущих на немецкой территории, подвергаются прослушке и слежке со стороны MIT. Шеф турецкой разведки во время очередной международной конференции по безопасности в Мюнхене передал при личной встрече руководителю внешней разведки ФРГ (BND) Бруно Калю (Bruno Kahl) некий список, как позже выяснила группа немецких журналистов. В нем было более 300 имен - с данными о прописке, телефонными номерами, фотографиями, сделанными в том числе скрытыми камерами.

Состоящие в списке люди, по мнению турецких властей, связаны с движением проповедника и писателя Фетхуллаха Гюлена, проживающего в изгнании в США. Власти Турции обвиняют движение Гюлена в организации попытки госпереворота. Шеф MIT попыталcя убедить главу германского BND в том, что фигуранты списка являются "террористами", о чем сам Каль высказался недвусмысленно. "Убедить им нас до сих пор не удалось", - заявил он позже изданию Die Zeit. Немецкие контрразведчики, наоборот, проинформировали состоящих в списке людей о том, что турецкие спецслужбы ведут за ними слежку.

Методы MIT: вербовка, слежка, акции устрашения и похищения

Осенью 2018 года по улицам Берлина, судя по жалобе одного немецкого политика турецкого происхождения, разъезжал автомобиль с наклеенной на него маркировкой отдела МВД Турции по борьбе с терроризмом - как считают выходцы из Турции, с целью запугивания противников Эрдогана. В том же 2018 году в Берлине был арестован сотрудник местной полиции по обвинению в том, что его завербовали агенты MIT. Он должен был поставлять в Анкару имена, адреса и другие сведения о тех, кто представляет интерес для турецких властей. Такая информация потом используется, например, для оказания давления на них: так, очевидно, благодаря берлинским информаторам в 2016 году в турецкой газете были опубликованы сведения о месте проживания Адиля Эксюза, - как считается, одного из руководителей турецкого путча 2016 года, который искал убежище в Германии.

Публикация в турецкой газете Yeni Safak с указанием адреса проживания в Германии Адиля Эксюза

В некоторых других странах агенты MIT действуют куда более агрессивно: в Косово в марте 2018 года были похищены шестеро человек, которых силой увезли в Турцию. Все шестеро - учителя местного учебного заведения, которое считается идеологически близким к движению Гюлена. В общей сложности, по данным правозащитных организаций, с 2016 по 2020 годы агенты турецкой спецслужбы похитили 31 человека и вывезли в Турцию: из Швейцарии, Украины, Молдовы, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Малайзии, Мьянмы и Габона.

Власти Австрии не хотели бы увидеть себя в этом списке, дал понять глава МВД Нехаммер. "Австрия стала мишенью турецкого шпионажа. Зафиксированы попытки оказать влияние на отдельных граждан, организации и мечети. Руки Эрдогана добрались до венского района Фаворитен, и это для интеграции - яд. Мы этого влияния не потерпим", - заявил министр.



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