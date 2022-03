В США обеспокоены возможным сближением Китая и России

Вашингтон считает возможное дальнейшее сближение Пекина с Москвой вызывающим "глубокую озабоченность". Об этом в понедельник, 14 марта, заявила высокопоставленная представительница Белого дома на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

По ее словам, у американской администрации существует "глубокая озабоченность в связи с нынешним сближением Китая с Россией". Об этой озабоченности и о "потенциальных последствиях определенных действий" советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил во время "напряженной семичасовой встречи" с членом политбюро ЦК компартии Китая Яном Цзечи, которая прошла ранее в тот же день в Риме.

Оказывал ли Китай военную помощь России?

Представительница администрации президента Джо Байдена не уточнила, есть ли у США информация о готовности Китай предоставить России военную и финансовую помощь и была ли оказана какая-либо помощь России со стороны Китая после начала вторжения в Украину.

О том, что после начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, 13 марта сообщали Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Встреча Салливана и Цзечи

Тогда же на сайте Белого дома сообщалось, что советник Салливан встретится с высокопоставленным китайским дипломатом Яном Цзечи, чтобы "обсудить влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность". В свою очередь, агентство Reuters передавало, что Салливан намерен высказать китайской стороне опасения США в связи с появившейся информацией о просьбе Москвы о военной помощи со стороны Китая и предостеречь Пекин о серьезных последствиях в случае, если тот поможет РФ обойти международные санкции.

