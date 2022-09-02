Еврокомиссия призвала ввести "потолок цен" на газ из России

"Я твердо верю, что сейчас самое время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу", - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Европейские газохранилища заполнены на 80 процентов.

Газохранилища в Европе заполнены в среднем на 80 процентов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в пятницу, 2 сентября. Закачка происходит с опережением плана. "Мы ожидали этого лишь через два месяца", - объяснила она.

В данное время Норвегия поставляет в Европу больше газа, чем Россия, а из США поступает значительный объем сжиженного природного газа. "Но этого недостаточно", - указала фон дер Ляйен.

Призыв ограничить цены на трубопроводный газ из России

Глава Еврокомиссии особо выделила ключевые пункты газовой стратегии ЕС. Первоочередной задачей является экономия энергии. Кроме того, необходимо частично перенаправить сверхприбыли производителей электроэнергии на целенаправленную поддержку малообеспеченных и уязвимых предприятий. Наконец, фон дер Ляйен призвала ввести "потолок цен" на импортируемый из РФ ресурс. "Я твердо верю, что сейчас самое время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу", - заявила она.

В среднесрочной перспективе необходимо реформировать структуру рынка электроэнергии, указала глава Еврокомиссии. По словам фон дер Ляйен, следует отделить цену на газ от общей динамики цен на электроэнергию.

В Германии хранилища газа заполнены на 82 процента

В конце августа стало известно, что закачка газа в немецкие хранилища идет с опережением. Был достигнут порог в 82 процента. Тем самым уже в начале сентября Германия может выполнить октябрьскую цель по пополнению запасов природного газа на уровне 85 процентов.

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