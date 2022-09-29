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На месте одной из утечек в Балтийском мореФото: 2022 Planet Labs PBC/handout/AFP
ПолитикаЕвропа

Утечки на "Северных потоках" причинят большой ущерб экологии

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

По оценкам экспертов, утечка приведет к эмиссии почти 7,5 млн тонн эквивалента углекислого газа. Это соответствует примерно одному проценту ежегодного выброса CO2 в Германии.

https://www.dw.com/ru/ekperty-utecki-na-severnyh-potokah-pricinat-bolsoj-userb-ekologii/a-63274941

Утечки на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" приведут к эмиссии примерно 7,5 млн тонн эквивалента углекислого газа, что соответствует почти одному проценту ежегодного объема выброса CO2 в Германии, сообщается в пресс-релизе, обнародованном Федеральным ведомством по охране окружающей среды (Umweltbundschutz - UBA) в среду, 28 сентября.

Подсчеты зиждутся на оценке заполненности и объема обоих магистралей. Поскольку на трубопроводах отсутствуют механизмы отключения, в окружающую среду, по всей видимости, попадет весь содержащийся в них газ. Как минимум одна из утечек находится на территории Дании, поэтому часть эмиссий будет учтена в экологическом отчете этой страны.

Если утечки находятся в международных водах, то ущерб от них не будет фигурировать ни в одном из национальных отчетов, но вред для экологии от этого отнюдь не уменьшится, отмечается в пресс-релизе.

Газ в трубопроводах - вреднее для климата, чем CO2

В целом, в атмосферу попадет, по оценкам, 0,3 млн тонн метана, который в плане экологии значительно вреднее углекислого газа. Согласно подсчетам, одна тонна метана нагревает атмосферу в течение ста лет в той же степени, что и 25 тонн CO2. Поэтому ущерб экологии в результате утечек на "СП" оценивается примерно в 7,5 тонн эквивалента CO2.

Эксперты UBA произвели подсчеты с учетом таких факторов, как длина трубопроводов (1250 км), их диаметр (1,1 м), давление (100 бар) и температура на уровне 10 градусов. Из четырех магистралей "Северного потока" три были заполнены газом.

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