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Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Zhdanov
ПолитикаРоссия

РФ ввела суровые наказания за осквернение георгиевских лент

Сергей Гуща
1 ч. назад

Георгиевская лента теперь приравнена в России к символам воинской славы. За ее осквернение грозит штраф от 3 млн рублей и даже лишение свободы до пяти лет.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому георгиевская лента приравнена к символам воинской славы, сообщается на сайте российского парламента во вторник, 20 декабря. Теперь за ее осквернение грозит административная или уголовная ответственность: штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно новому закону, деятельность с использованием георгиевской ленты в целях, "не связанных с исторической памятью", будет пресекаться, но власти смогут использовать ленты "во время проведения широкого круга мероприятий". Соответствующие поправки внесут в федеральные законы "О днях воинской славы и памятных датах России" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

В каких странах запрещено использовать георгиевскую ленту

В ряде постсоветских стран публичное ношение и использование георгиевских лент запрещено. В Украине запрет ввели еще в 2017 году, за его нарушение предусмотрен штраф от 850 гривен до 2550 гривен. В Латвии в ноябре 2021 года запретили использование георгиевских лент на публичных мероприятиях, обосновав это решение "угрозой демократическому порядку и безопасности" в связи с "экспансией России на Украину и ее тоталитарную идеологию по отношению к республикам бывшего СССР". 

В нынешнем году георгиевская лента в связи с военной агрессией России против Украины была запрещена в Литве и Молдове. Парламенты этих стран в апреле внесли в кодексы об административных правонарушениях поправки, которые запрещают "знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию" России. В обеих странах запрещена не только георгиевская лента, но также знаки "Z" и "V", которые Россия использует в качестве символики на тему вторжения в Украину. За эти нарушения в Литве предусмотрен штраф от 300 до 1200 евро, в Молдове  - от 4500 до 18 тысяч леев (от 220 до 900 евро).

В Германии в ряде федеральных земель весной 2022 года в связи с войной России против Украины запретили публичную демонстрацию символов Z и V, а также использование на шествиях и демонстрациях ряда других символов. В частности, в Нижней Саксонии к ним относятся флаг Советского Союза и черно-оранжевая георгиевская лента. "В контексте войны и то, и другое явно следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства", - заявили в земельном министерстве внутренних дел.

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