Путин подписал закон об ограничении суррогатного материнства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, а также неженатых россиян. Новая норма была опубликована в понедельник, 19 декабря, на официальном портале правовой информации.

Тем самым услугами суррогатных матерей в России теперь могут пользоваться лишь женатые россияне, а также одинокие россиянки, которые по состоянию здоровья не могут выносить либо родить ребенка самостоятельно. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут также супружеские пары, где один из супругов иностранец, а второй - гражданин РФ. Закон разрешает быть суррогатными матерями только гражданкам России.

Рожденные таким образом дети будут получать российское гражданство по рождению. По мнению авторов закона, обязательное получение гражданства РФ такими детьми позволит осуществлять необходимый контроль за их дальнейшей судьбой в случае их вывоза за границу.

Дума: Закон направлен на защиту прав детей

Госдума приняла данный закон в третьем чтении 8 декабря. Один из его соавторов, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, заявил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев является вынужденной мерой, поскольку без него российское государство не может защитить права ребенка, рожденного суррогатной матерью, после его вывоза за рубеж. В свою очередь спикер Думы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что запрет суррогатного материнства для иностранцев "позволит предотвратить торговлю российскими детьми".

Одно из самых резонансных дел, связанных с суррогатным материнством в РФ, началось в январе 2020 года, когда в подмосковной квартире были обнаружены четыре младенца, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о торговле детьми, указывая, что обнаруженных в квартире младенцев родили суррогатные матери для семей из Таиланда и Филиппин. По делу о торговле детьми проходят восемь врачей, подозреваемых в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. В мае нынешнего года один из фигурантов дела - заключивший сделку со следствием переводчик Кирилл Анисимов - был приговорен к шести годам колонии строгого режима.

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